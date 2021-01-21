За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників. ФОТО

Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України в держбюджет донараховано понад 2,5 млрд гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди та виявлено порушення митних правил на суму 510 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Минулого року за матеріалами СБУ також повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.

СБ України продовжує вживати заходів з нейтралізації загроз державній безпеці, пов’язаних з протиправними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.

Зокрема, у межах відпрацювання зведеними мобільними групами співробітників СБУ на державному та митному кордонах України продовжуються заходи із виявлення та локалізації сталих корупційних схем і механізмів незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів. Це загрожує економічному потенціалу країни та завдає критичних втрат державному бюджету.

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СБУ організовано також заходи із виявлення та запобігання спробам іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

У відомстві нагадали, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначено статтею 25 Закону України "Про Службу безпеки України", статтею 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" та статтею 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".



Фото: сайт СБУ