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За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників. ФОТО

Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України в держбюджет донараховано понад 2,5 млрд гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди та виявлено порушення митних правил на суму 510 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Минулого року за матеріалами СБУ також повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.

СБ України продовжує вживати заходів з нейтралізації загроз державній безпеці, пов’язаних з протиправними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.

За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників 01

Зокрема, у межах відпрацювання зведеними мобільними групами співробітників СБУ на державному та митному кордонах України продовжуються заходи із виявлення та локалізації сталих корупційних схем і механізмів незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів. Це загрожує економічному потенціалу країни та завдає критичних втрат державному бюджету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю. ВIДЕО

СБУ організовано також заходи із виявлення та запобігання спробам іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників 02

Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

У відомстві нагадали, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначено статтею 25 Закону України "Про Службу безпеки України", статтею 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" та статтею 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

хабар (4692) Держприкордонслужба ДПСУ (5930) контрабанда (1821) СБУ (12774) митниця (1871)


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Ути боземой)
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21.01.2021 08:55 Відповісти
Когда СБУ будет заниматься своими прямыми задачами - безопасностью Украины? Срочно убрать все полномочия и оставить только - разведку и контрразведку и отдел ликвидации врагов Украины.
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21.01.2021 09:23 Відповісти
Ты щас. С "врагов Украины" какой гешефт для СБУ? Там же не заработаешь ...
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21.01.2021 09:48 Відповісти
У них кріт Служби зовнішньої розвідки РФ в ОПУ сидить, а вони судять тих хто не пустив їх в зону митного контролю.
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21.01.2021 10:41 Відповісти
Коли за матеріалами СБУ засудять голову Держприкордонслужби Литвина миколу михайловича (2003-2014р.) ?
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21.01.2021 13:10 Відповісти
 
 