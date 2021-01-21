УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11807 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 492 20

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму

Минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих пострілів було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також дивіться: Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму тиші, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28250) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
горіть у пеклі, москалі (с) ...і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
......
пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
показати весь коментар
21.01.2021 08:17
+12
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2550
показати весь коментар
21.01.2021 08:42
+9
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
21.01.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
горіть у пеклі, москалі (с) ...і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
......
пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
показати весь коментар
21.01.2021 08:17 Відповісти
Будинки тієї вати тепер розбиті, а сама никається по квартирам. Докричались.
показати весь коментар
21.01.2021 08:23 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
показати весь коментар
21.01.2021 09:45 Відповісти
..... жодних новин на цензорі.....У зоні бойових дійна Донбасі 21 січня внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків загинув український військовий.
показати весь коментар
22.01.2021 01:22 Відповісти
Ноту протесту вже підготували? Чи Хомчак скаже, що він їх туди не посилав і наші військові самі винні?
показати весь коментар
21.01.2021 08:20 Відповісти
Ага .... біжить)))) про має Ок мріє.... А вже скрипка з того боку зіграла....У зоні бойових дійна Донбасі 21 січня внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків загинув український військовий.
показати весь коментар
22.01.2021 01:24 Відповісти
Пострілюють, як казав оманський барига.
показати весь коментар
21.01.2021 08:25 Відповісти
а де гівнокомандуюча шмаркля? Все відпочиває?
показати весь коментар
21.01.2021 08:37 Відповісти
Мабуть десь ховається, бо листи пише шмигалю та розумкову.
Діджиталізація, однако.
показати весь коментар
21.01.2021 10:17 Відповісти
Ну так 2 недели в Буковеле фоткаться - тяжесть неймоверная - пора и отдохнуть в тёплых широтах.
показати весь коментар
21.01.2021 17:53 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2550
показати весь коментар
21.01.2021 08:42 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам!

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4996

И не забываем что вина за все смерти и ранения наших воинов лежит на этой серливой мрази, запретившей нашим защитникам открывать огонь.
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1925
показати весь коментар
21.01.2021 08:43 Відповісти
После игры на рояле «грушеоколачивателем», Бубочка не должен был баллотироваться в президенты Украины. «Клубничка» «95 квартала» начинается с 58 секунды. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU&fbclid=IwAR1P0lo6mM5G68ZgBxmc6w7QJVdUnCaP5g2lG_XlEHvhwcDEuWFaHJV564k https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
показати весь коментар
21.01.2021 09:47 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
21.01.2021 10:18 Відповісти
Де відповідь на обстріли--чи зелений хомчак спить біля своєї прислуги народу Дерьмо сцикливе.а не командуючий
показати весь коментар
21.01.2021 11:34 Відповісти
ВІн в Іловайску ше всіх кинув з Березою , далі камандуе
показати весь коментар
21.01.2021 23:21 Відповісти
Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/112104303598253/posts/258206522321363/?d=n повідомляє Командування морської піхоти.
Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
показати весь коментар
21.01.2021 22:24 Відповісти
Немає слів...
показати весь коментар
21.01.2021 22:26 Відповісти
так...
і (даруйте за тафталогію) ...й у зведенні ...нема слів... про це горе..
(бо про пораненого писали що він начебто у середньому стані...хіба і тут набрехали)
показати весь коментар
21.01.2021 22:30 Відповісти
Бережи вас Боже, синочки!
показати весь коментар
21.01.2021 22:29 Відповісти
 
 