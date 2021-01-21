Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС
Минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.
"Внаслідок ворожих пострілів було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Діджиталізація, однако.
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
И не забываем что вина за все смерти и ранения наших воинов лежит на этой серливой мрази, запретившей нашим защитникам открывать огонь.
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
і (даруйте за тафталогію) ...й у зведенні ...нема слів... про це горе..
(бо про пораненого писали що він начебто у середньому стані...хіба і тут набрехали)