Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Старогнатівки. За добу - 2 порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих пострілів було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.