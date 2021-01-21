За добу через COVID-19 в Україні померла 241 особа, виявлено 5583 нові випадки, видужали - 13 981
5583 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"5583 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 811 осіб;
летальних випадків – 241;
одужало – 13 981 особа;
здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 177 621 особа;
одужало – 914 730 осіб;
летальних випадків – 21 499;
проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях", - розповів Степанов.
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Переболеем все короче, нашим дебилам хоть что то б сделать что бы хоть платно завезли нормальную вакцину того же Пфайзера. Я так понял пока вакцинированы 0 человек в Украине. Просто ппц.
https://covid19.rnbo.gov.ua/ Почему разница болеющих 262 891 - 241 392 = 21 499 ?