За добу через COVID-19 в Україні померла 241 особа, виявлено 5583 нові випадки, видужали - 13 981

5583 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"5583 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 811 осіб;

летальних випадків – 241;

одужало – 13 981 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 177 621 особа;

одужало – 914 730 осіб;

летальних випадків – 21 499;

проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях", - розповів Степанов.





