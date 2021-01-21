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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі через COVID-19 померли понад 17 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 97 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі через COVID-19 померли понад 17 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 97 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 січня у світі зареєстрували 671 198 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 17 299 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 97 310 103 випадки інфікування, з них 671 198 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 083 337 осіб, з них 17 299 за минулу добу.

За добу у світі через COVID-19 померли понад 17 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 97 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 69,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі через COVID-19 померли понад 17 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 97 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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