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Україна продовжує переговори про постачання вакцин проти COVID-19 зі США, - посол Єльченко

Україна продовжує переговори про постачання вакцин проти COVID-19 зі США, - посол Єльченко

Посольство України у США ще влітку провело підготовчі переговори з компаніями Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson з питань отримання вакцини проти COVID-19, нині вони відбуваються на рівні МОЗ.

Про це повідомив посол України у США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо говорити про посольство, то ми ці контакти почали ще в середині літа минулого року - починаючи з кінця липня я провів відео-телефонні розмови з керівництвом компаній Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, а особливо важливою була моя розмова із заступником USAID, який курирує Україну", - зазначив дипломат.

За його словами, вся попередня підготовка з боку посольства була проведена повною мірою: "Далі справа вже була за Міністерством охорони здоров’я України та іншими нашими міністерствами й відомствами. Це вже питання комерційні - щодо ціни, надійності вакцин".

Єльченко пояснив, що не може коментувати перебіг переговорів, але запевнив, що "ця робота продовжується на фаховому рівні між представниками МОЗ України і відповідних американських компаній".

До того ж головним чином це іде через офіси компаній у Європі або представництва в Києві.

Окремо посол зауважив, що агентство США з міжнародного розвитку USAID виділило майже два десятки мільйонів доларів на підготовку інфраструктури для вакцини в Україні та проведення організаційних питань. Він пояснив, що річ не лише в холодильниках, які мають забезпечувати наднизькі температури, а й у підготовці персоналу.

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"Навіть інфраструктура в деяких американських штатах виявилась неготовою до такої масової вакцинації", - додав Єльченко.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українці розраховувати на американську вакцину принаймні за програмою USAID, Єльченко відповів: "Щонайменше - так".

Водночас він додав, що можливі й прямі комерційні контакти, які дозволять раніше отримати вакцину за гроші.

За словами посла, постачання за програмою USAID розраховані передусім на вакцинацію 100 тис. українських медиків, які безпосередньо протистоять пандемії. З них – приблизно дві третини, що перебувають в зоні ООС. А це питання належить не стільки до сфери медицини, скільки безпеки.

"На рівні USAID ми отримали запевнення в тому, що про нас американці не забудуть. У них узагалі Україна стоїть на першому місці в регіоні Східної Європи з точку зору пріоритетності допомоги", - підкреслив посол.

Але для цього, за його словами, потрібно подивитися, якими будуть перші кроки адміністрації Байдена. У цьому контексті дипломат нагадав про розпорядження президента Трампа, що заборонило продаж вакцини за кордон, допоки не буде вакциноване все населення США.

"Байден обіцяв переглянути цю позицію. Якщо це відбудеться, то процес буде значно прискорений", - зауважив Єльченко.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Our World in Data, у світі зроблено майже 42 мільйони щеплень проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) Єльченко Володимир (206) перемовини (2854) США (22525) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Все цивилизованные страны еще прошлым летом заключили договора и проплатили за вакцину, а сейчас уже вакцинируют граждан, а опущенные клоуны все "ведут переговоры". Эта отмазка будет весь 2021 год. Украина вскоре станет страной-изгоем, где коронавирус будет все так же распространен. Зебилы это заслужили.
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21.01.2021 08:54
+2
Рашка тоже хочет вакцины(ну, для бояр и может Сцарька), а смердам - бражку "Срутник".

Писало что из 30 боевиков ВС РФ, вакцинированных - половина в больнице, 7 подыхают уже почти.
х.з. правда ли, но жаль.... шо так сразу скопытятся, а не пока всю банду привьют и уже тогда - Привет)
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21.01.2021 08:48
+1
Никто вменяемый с зебилами дел иметь не хочет. По этому тут либо спутник вэ либо синовак
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21.01.2021 08:47
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Никто вменяемый с зебилами дел иметь не хочет. По этому тут либо спутник вэ либо синовак
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21.01.2021 08:47 Відповісти
Неначе був би при владі Петро Олексійович, українців завалили б десятками мільйонів доз вакцин. Отямтесь, нахрен кому потрібні тубільці.
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21.01.2021 09:06 Відповісти
Рунсявые придумали для Спутника новое название: ЭпиВакКорона. Еще третье название утврждают. Ну, что бы создать "разнообразие" вакцин и сгладить грустную историю со Спутником. Как бы зебобики ЭпиВакКорону и третью вакцину в Украине не наповозили
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21.01.2021 09:29 Відповісти
Да пусть везут, плевать, хуже не будет. Я лично буду Пфайзер ждать, когда Порошенко подвезет, ну или Модерну. кацапский кал пусть бобики колют себе
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21.01.2021 09:32 Відповісти
Боюсь, что это произойдет к концу 2023 года. Я как военнослужащий очкую, что зебобики китайскую впарят под другим названием. Богатырёва в своей харьковской конторе запросто может перефасовать российскую или китайскую вакцину в упаковку похожую на Пфайзер или любую другую
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21.01.2021 10:14 Відповісти
Рашка тоже хочет вакцины(ну, для бояр и может Сцарька), а смердам - бражку "Срутник".

Писало что из 30 боевиков ВС РФ, вакцинированных - половина в больнице, 7 подыхают уже почти.
х.з. правда ли, но жаль.... шо так сразу скопытятся, а не пока всю банду привьют и уже тогда - Привет)
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21.01.2021 08:48 Відповісти
Все цивилизованные страны еще прошлым летом заключили договора и проплатили за вакцину, а сейчас уже вакцинируют граждан, а опущенные клоуны все "ведут переговоры". Эта отмазка будет весь 2021 год. Украина вскоре станет страной-изгоем, где коронавирус будет все так же распространен. Зебилы это заслужили.
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21.01.2021 08:54 Відповісти
Вакцини в нас появляться лише тоді,коли ковід зникне, як зникла колись іспанка.
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21.01.2021 09:08 Відповісти
Всі інші країни вже домовились давно, а наші "дипломати" ще домовляються. Вже все розкуплено на рік вперед.
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21.01.2021 09:05 Відповісти
У нас всіх дипломатів, як і призидента, замінив дерьмак.
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21.01.2021 10:24 Відповісти
Не поспішаєте, нє?
Не знаю, сміятися чи плакати.
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21.01.2021 10:22 Відповісти
 
 