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Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель

Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Глави ВР і Прем'єр-міністра наголосив на необхідності дотримання міжнародних зобов'язань України під час внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель.

Про це йдеться в листах глави держави, адресованих керівникам уряду та парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента.

Президент звертає увагу, що наразі пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії Закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

"Зазначене суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", – зазначає Володимир Зеленський.

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За його словами, основною метою Закону України "Про публічні закупівлі" є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

Також цей закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.

"На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", – наголошує Президент.

З огляду на зазначене він звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань держави у цій сфері.

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Як повідомлялося, законопроєкт №4394 був внесений на розгляд Верховної Ради в листопаді 2020 року. Підставою для розроблення документа стало ухвалення у 2019 році закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", яким було викладено в новій редакції статтю 164/14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та суттєво розширено перелік порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Законопроєкт №4394 має на меті посилити контроль та відповідальність за порушення недобросовісними замовниками законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечити належний захист прав учасників публічних закупівель від недобросовісних замовників.

У НАЗК за результатами проведеної антикорупційної експертизи заявили, що виявлено корупціогенний фактор у положеннях законопроєкту №4394.

Автор: 

держзакупівлі (383) Зеленський Володимир (23691) Разумков Дмитро (1526) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+22
Господи, оно теперь еще и письма пишет. Видосики уже не катят? Что дальше - голубей будет им отправлять??
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21.01.2021 08:57
+18
Хватит рыло делать ,🤢🤡🎪клоуняра ! У тебя под боком д'ермак , Татаров , которых ты в упор не видишь с их мегакоррупцией ! Госизмена возглавляемая тобой , зеленский
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21.01.2021 08:56
+14
Ничего себе, буба разбирается в сфере публичных закупок? Вот так вот сам сел и письмо написал? Сразу видно грамотный человек, который ходил на пары и закончил юридический факультет с красным дипломом. А КВН то было чисто хобби и не занимало и 5% времени
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21.01.2021 08:56
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21.01.2021 08:54 Відповісти
Он ещё танцует?

https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM
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21.01.2021 10:27 Відповісти
то есть,вся эта словесная мишура Зеленского - ответ на критику фирмы-"прокладки" Раисы Богатырёвой при закупке вакцины против КОВИДА-19 ?
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21.01.2021 08:55 Відповісти
Ничего себе, буба разбирается в сфере публичных закупок? Вот так вот сам сел и письмо написал? Сразу видно грамотный человек, который ходил на пары и закончил юридический факультет с красным дипломом. А КВН то было чисто хобби и не занимало и 5% времени
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21.01.2021 08:56 Відповісти
те оба избегают встреч с президентом, но от писем им не отвертеться...вручат под расписку...
юридическое образование президента даёт о себе знать...
мама не привирала, как пить дать...
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21.01.2021 10:21 Відповісти
Хватит рыло делать ,🤢🤡🎪клоуняра ! У тебя под боком д'ермак , Татаров , которых ты в упор не видишь с их мегакоррупцией ! Госизмена возглавляемая тобой , зеленский
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21.01.2021 08:56 Відповісти
Господи, оно теперь еще и письма пишет. Видосики уже не катят? Что дальше - голубей будет им отправлять??
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21.01.2021 08:57 Відповісти
Оно с дерьмаком написало запрошення Джо Байдену приїхати в Україну, а Каміла Харріс його питає, а хто такий дерьмак ?
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21.01.2021 09:07 Відповісти
Олівці точаться, доляри мутяться))
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21.01.2021 09:10 Відповісти
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 2374
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21.01.2021 09:17 Відповісти
не только юрист, а похоже, и на медика учился...заочно
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21.01.2021 10:24 Відповісти
Конкуренция?....
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21.01.2021 08:57 Відповісти
Оно очнулось и предупреждает. Курам, тьфу, лиге смеху на смех...
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21.01.2021 08:57 Відповісти
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 8774
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21.01.2021 08:58 Відповісти
Ой, облиште. Оте ні в зуб ногой , ні пальцем в дупу щось розуміє?
Між строк треба читати так: Разумков і Шмигаль написали собі листа.
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21.01.2021 08:58 Відповісти
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
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21.01.2021 09:08 Відповісти
Вот чо байден животворяший делает....😃 даже осел стал письма писать...
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21.01.2021 08:59 Відповісти
А шо? Нюхнув і підписав. Знай наших.
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21.01.2021 08:59 Відповісти
это вместо того что бы позвонить Баканову, что бы он разобрался с этими "чертами"? Как пелось в одной песенке "пишите письма мелким почерком"))
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21.01.2021 09:00 Відповісти
Ну, кому ж, як не йому, знать!... Адже він від цієї корупції сам годується...
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21.01.2021 09:01 Відповісти
После того как узнал что...
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию

на не го нахлынуло, решил черкануть...
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21.01.2021 09:02 Відповісти
Надо наших коррупционеров отвозить в суды в Южную Корею. С оплатой всех судебных издержек.
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21.01.2021 09:23 Відповісти
Это из рубрики "Смешнее не придумаешь". Квинтэссенция ничем не прикрытого цинизма, пофигизма и полного пренебрежения к украинцам.
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21.01.2021 09:03 Відповісти
А Разумков и Шмыгаль пишут ему о случаях корупции. А год назад они все вместе говорили, что они побороли корупцию. Наверное начинают прозревать.
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21.01.2021 09:03 Відповісти
сцарь хороший, просто боярє плохіє
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21.01.2021 09:04 Відповісти
"Отвечайте, в не то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!"
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21.01.2021 09:06 Відповісти
Це якийсь новий рівень жартів кварталу?)))
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21.01.2021 09:08 Відповісти
Незабаром отримає відповідь. Вавка іди у сраку.
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21.01.2021 09:08 Відповісти
Шо за фигня; а лично сказать было нельзя ? Как так вообще можно управлять государством ?
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21.01.2021 09:11 Відповісти

Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
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21.01.2021 09:11 Відповісти
тю . лучше бы Мендель написал . она бы двумя твитами коррупцию в два раза снизила
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21.01.2021 09:11 Відповісти
Все так плохо что они на уровне писем уже общаются. Или наоборот - хорошая закладка?
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21.01.2021 09:13 Відповісти
Та не просто идут терки, мол, кто в доме хозяин, бо смерды начали одеяло на себя примерять , со своим мнением... Каароче, разные там шмыгло-разумники дотрынделись (называется). А для бубочки если он их уйдет, есть шанс по-детски все неудачи продолжать спихивать на теперь уже новоиспеченных(зашкваренных) папередников.
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21.01.2021 09:27 Відповісти
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 599
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21.01.2021 09:14 Відповісти
Написал письмо-о-о?
На улице 2021 год.
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21.01.2021 09:18 Відповісти
так то еще не уточнили как он его отправил
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 7003
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21.01.2021 09:25 Відповісти
Не предупреждать надо, а сажать. Например, как в Румынии. Там прокурор женщина оказалась "с яйцами".
А что у Зеленского?
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21.01.2021 09:19 Відповісти
А у Зеленского свой на 100% генпрокурор, у которого вместо яиц четкие указания кого сажать, а кого отмазать.
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21.01.2021 09:26 Відповісти
Росле просмотра с послом США инаугурации Байдена ЗЕ стал писать письма мелким почерком про коррупцию.

Свой на 100% прокурор - это ж не коррупция.
Глава СБУ сосед - это не коррупция.
Ермак в ОП, продающий должности - это не коррупция.
Татаров, отжимающий в ОП бабло - это не коррупция.
Вся подковерная деятельность и назначения ЗЕ, СН - это не коррупция.
А вот публичные закупки очень беспокоят...

Так и передайте товарищу Байдену, что, не смотря ни на что, с сегодняшнего дня ЗЕ стал непримиримым врагом коррупции.
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21.01.2021 09:25 Відповісти
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 9670
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21.01.2021 09:26 Відповісти
Все мне можу оговтатись, мовляв, як таке можливо, щоби ще й до влади прийти?
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21.01.2021 09:31 Відповісти
Хуженебудет, главноечто непарашенко, затопосмеёмся, новыелица, человекнеизсистемы, всёбудет как в фильме слуганароту.
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21.01.2021 10:49 Відповісти
Письмо Зеленскогот касается другого законопроекта: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275. Уточните заметку. Это вопрос локализации.
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21.01.2021 09:29 Відповісти
Корупція починається з офісу президента.
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21.01.2021 09:30 Відповісти
Гройсман: Многие страны уже начали вакцинироваться, а нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Такое прощать нельзя
Мнения / Общество 21-янв, 04:189 916 0

Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, решения, которые сейчас принимаются, "либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям".

"У нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", - заявил он.

Политик рассказал, что обращался к власти насчет закупки вакцин. В конце марта он написал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю официальное письмо, в котором посоветовал провести переговоры с европейскими партнерами и присоединиться к ним, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Ответа Гройсман не получил, но в июле, по его словам, премьер в прямом эфире ответил ему, что это уже сделано.

"Что мы видим сегодня? Европейский союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100-200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", - заявил Гройсман.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире, по данным Bloomberg, 51 страна уже начала вакцинацию.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды).

Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.
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21.01.2021 09:34 Відповісти
Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции / Кто есть ху. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./ Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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21.01.2021 09:42 Відповісти
Не, ну "письмо" - это слишком жестко. Хорошо, что хоть видосик очередной не запилил. А вообще-то, мог бы и просто пальчиком погрозить.
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21.01.2021 09:45 Відповісти
совпадение? - Не думаю: Трамп пишет письмо Байдену , бубочка - розумовскому... Неуж-то разумовский на пост бубочки стал зариться
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21.01.2021 09:47 Відповісти
Бг-ггг... Як Lенiн в разливе з олiвцем у шалашу, апрельские тезисы пишет...ХЕХ... ЗЫ... вот тока какая из ручек бутафорская?...
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 1927
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21.01.2021 09:53 Відповісти
по почте небось отправил
до сраки интернет
надо было еще почтовым голубем
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21.01.2021 09:54 Відповісти
скоро будет, отправил смс для рассмотрения
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21.01.2021 10:05 Відповісти
Главный корупционер Украины зеленский , решил помахать угрожающе пальчиком своим коллегам по обворовыванию Украины!! Ой как страшно!!...
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21.01.2021 10:06 Відповісти
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

(Письмо Татьяны к Онегину)
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21.01.2021 10:16 Відповісти
Такими темпами під кінець року і ручку зламає
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21.01.2021 10:18 Відповісти
И дай бог!
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21.01.2021 10:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26166484.html Зеленскому пора сниматься в новом фильме. «Тупой и еще тупее».

Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.
Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель - Цензор.НЕТ 6802
Сегодня (20.01.21) губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».

Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?https://t.me/ochkobakanova/1713 ochkobakanova
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21.01.2021 10:21 Відповісти
чим би 42річне дитя не тішилося, аби не плакало.. - нехай думає, що воно керує..
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21.01.2021 10:22 Відповісти
Шмаркля решил опробовать новый для него жанр в как вешать лапшу на уши дуракам.
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21.01.2021 10:27 Відповісти
Письмо вместо видосика?
Это же шаг назад!
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21.01.2021 10:45 Відповісти
Какие видосики, он скоро сам на них гавкать будэ... Там походу карабас-барабас Ему тырнет отключил ,або он тупо е-майл адрес забыл.
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21.01.2021 11:48 Відповісти
А шо, МВФ написало для ЗЕ прощальне письмо? І що, там тільки про корупцію в публічних закупівлях?
Не вірю. Давай, ЗЕ признавайся по всьому тексту МВФівської резолюції.
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21.01.2021 11:06 Відповісти
А почему не видосик? Неужто заболел?
Написал-? Брехня. ПОДПИСАЛ письмо, составленное Ермаком или Подоляком. ЗЕдент двух слов по этой теме связать не может.
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21.01.2021 11:37 Відповісти
очень странно,что большинство допысувачив тут сомневается в умственных способностях прези (Kurwa,чуть уйхню не написал) валоди..
его же выбрало большинство,а оно,как известно,не ошибается..
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21.01.2021 12:20 Відповісти
Господи!!Какой же он жалкий трус, этот зеленский!!Сам создал с коломойскими и ахметовами такую ситуацию в стране,! Суёт свой безграмотный нос во всё вопросы, в чём он полный нуль и после этого пишет жалкие записочки своими же коллегам по воровству украинцев!! ну полный клоун-дебил!
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21.01.2021 13:05 Відповісти
 
 