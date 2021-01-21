Зеленський написав лист Разумкову та Шмигалю: попереджає про корупцію у сфері державних закупівель
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Глави ВР і Прем'єр-міністра наголосив на необхідності дотримання міжнародних зобов'язань України під час внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель.
Про це йдеться в листах глави держави, адресованих керівникам уряду та парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента.
Президент звертає увагу, що наразі пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії Закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.
"Зазначене суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", – зазначає Володимир Зеленський.
За його словами, основною метою Закону України "Про публічні закупівлі" є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.
Також цей закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.
"На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", – наголошує Президент.
З огляду на зазначене він звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань держави у цій сфері.
Як повідомлялося, законопроєкт №4394 був внесений на розгляд Верховної Ради в листопаді 2020 року. Підставою для розроблення документа стало ухвалення у 2019 році закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", яким було викладено в новій редакції статтю 164/14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та суттєво розширено перелік порушень законодавства у сфері публічних закупівель.
Законопроєкт №4394 має на меті посилити контроль та відповідальність за порушення недобросовісними замовниками законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечити належний захист прав учасників публічних закупівель від недобросовісних замовників.
У НАЗК за результатами проведеної антикорупційної експертизи заявили, що виявлено корупціогенний фактор у положеннях законопроєкту №4394.
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юридическое образование президента даёт о себе знать...
мама не привирала, как пить дать...
Між строк треба читати так: Разумков і Шмигаль написали собі листа.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию
на не го нахлынуло, решил черкануть...
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
На улице 2021 год.
А что у Зеленского?
Свой на 100% прокурор - это ж не коррупция.
Глава СБУ сосед - это не коррупция.
Ермак в ОП, продающий должности - это не коррупция.
Татаров, отжимающий в ОП бабло - это не коррупция.
Вся подковерная деятельность и назначения ЗЕ, СН - это не коррупция.
А вот публичные закупки очень беспокоят...
Так и передайте товарищу Байдену, что, не смотря ни на что, с сегодняшнего дня ЗЕ стал непримиримым врагом коррупции.
Мнения / Общество 21-янв, 04:189 916 0
Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.
По его мнению, решения, которые сейчас принимаются, "либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям".
"У нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", - заявил он.
Политик рассказал, что обращался к власти насчет закупки вакцин. В конце марта он написал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю официальное письмо, в котором посоветовал провести переговоры с европейскими партнерами и присоединиться к ним, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Ответа Гройсман не получил, но в июле, по его словам, премьер в прямом эфире ответил ему, что это уже сделано.
"Что мы видим сегодня? Европейский союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100-200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", - заявил Гройсман.
В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире, по данным Bloomberg, 51 страна уже начала вакцинацию.
В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды).
Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.
до сраки интернет
надо было еще почтовым голубем
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
(Письмо Татьяны к Онегину)
Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.
Сегодня (20.01.21) губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».
Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.
И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.
Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?https://t.me/ochkobakanova/1713 ochkobakanova
Это же шаг назад!
Не вірю. Давай, ЗЕ признавайся по всьому тексту МВФівської резолюції.
Написал-? Брехня. ПОДПИСАЛ письмо, составленное Ермаком или Подоляком. ЗЕдент двух слов по этой теме связать не может.
прези(Kurwa,чуть уйхню не написал) валоди..
его же выбрало большинство,а оно,как известно,не ошибается..