Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи
Президент України Володимир Зеленський наполягає на обов'язковій соціальній справедливості, особливо коли йдеться про питання тарифів для населення. Адже очевидно, що в державі не може бути тарифної дискримінації, і тому всі верстви населення мають отримати зрозуміле тарифне ціноутворення.
З ініціативи Глави держави уряд вже напрацював інструменти для тимчасового зниження цін на газ для населення до 6,99 грн за 1 кубометр. Насамперед це стосувалося індивідуальних домогосподарств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення на опалення у регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення, яке одержує опалення через ці структури, бувають суттєво вищими.
Тому за завданням Президента сьогодні уряд провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, на якій були розглянуті пропозиції від НАК "Нафтогаз України" та напрацьовані відповідні механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Таким чином Кабмін допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування.
Пропозиції НАК "Нафтогаз України" дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.
"Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами задля зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе заради встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення. Більш того, не сумніваюся, що ми знайдемо порозуміння з очільниками територіальних громад", – наголосив радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.
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Последние 20 лет вложений по этим направлениям практически не было. И с каждым годом они всё меньше. Разведывать и бурить уже некому. Всё деградировало за 20+ лет. Готовые скважины давно приватизированы всякими мутными личностями. Они естественно прото качают при около нулевых вложениях.
История с платой за доставку газа точно такая же. Какие-то паразиты взымают плату за пользование инфраструктурой, которую они не строили и не вложили в нее ни копейки. Это даже выгодней чем качать из краденной скважины.
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Основная задача государства в капиталистической экономике как раз и состоит в том чтоб не допускать сверхприбылей. Иначе они ни перед чем не остановятся
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
- Вова, ты превратился в полный «ноль»!... Тебе уже перестали новые клички придумывать… А скоро и анекдоты сочинять перестанут…
Ну вот, теплокоммунэнерго могли же выкупить по оптовой цене необходимый им объем газа ли нет?
у любого частного лица была же такая возможность
А так ви точно зауважили, що покривають борги тих, хто не платить за рахунок тих, хто платить, бо ці вже мільярди ніхто не поверне.
зебіли, ви чемпіони в усьому, дебіли-експериментатори, блін
яка всім усьо компенсує. то ж за решту населєнія можна не переживати, можуть їхати на заробітки, щоб оплатити комуналку. газ не повинен бути дешевим, гадаю 1300 доларів за куб
буде саме то. на таких тарифах будемо першими в світі, хто виростить долярових мільярдерів-держслужбовців.
Витренко дурак, чтобы идти на должность где зарплата в 278 раз меньше, или он надеется обворовать украинцев на большую сумму?
Так зачем тогда нужен такой кабмин?
https://novyny.24tv.ua/pro-novini-bezpidstavne-znizhennya-tarifiv-plani-baydena-shhodo_n1518465 Буде в тему вчорашній коментар Артема Овдієнка на Садовому каналі стосовно газу:
Подивіться, десь з 11:00, там недовго, всього 4 хвилини.
Короче: фірташ свого не втратить. Хіба що візьме пізніше.
Тогда вопрос: а нафига такой тупой/преступный Кабмин нам нужен?
П.С
Интересно, а если бы в "Картеле-95" главбух стал крысятничать - Зеля обратил бы его внимание на то, что надо сбалансировать расходы или выгнал бы его и поставил на счётчик ???