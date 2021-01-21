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Новини Тарифи ЖКГ
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Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи

Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи

Президент України Володимир Зеленський наполягає на обов'язковій соціальній справедливості, особливо коли йдеться про питання тарифів для населення. Адже очевидно, що в державі не може бути тарифної дискримінації, і тому всі верстви населення мають отримати зрозуміле тарифне ціноутворення.

З ініціативи Глави держави уряд вже напрацював інструменти для тимчасового зниження цін на газ для населення до 6,99 грн за 1 кубометр. Насамперед це стосувалося індивідуальних домогосподарств, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення на опалення у регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення, яке одержує опалення через ці структури, бувають суттєво вищими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Тому за завданням Президента сьогодні уряд провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, на якій були розглянуті пропозиції від НАК "Нафтогаз України" та напрацьовані відповідні механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Таким чином Кабмін допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування.

Пропозиції НАК "Нафтогаз України" дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.

"Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами задля зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе заради встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення. Більш того, не сумніваюся, що ми знайдемо порозуміння з очільниками територіальних громад", – наголосив радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

Також читайте: Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Кабмін (14065) Нафтогаз (4407) опалення (909) тарифи (2009) Тарифи на газ (1055) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+21
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 141
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21.01.2021 09:29
+20
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 2631
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21.01.2021 09:29
+19
понятные тарифы от непонятного зеленского...... ну ну....
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21.01.2021 09:21
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понятные тарифы от непонятного зеленского...... ну ну....
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21.01.2021 09:21 Відповісти
это по понятиям.....
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21.01.2021 09:23 Відповісти
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 2631
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21.01.2021 09:29 Відповісти
зеленый ушлепок сначала поднимает тарифы, а потом делает удивленно -тупое лицо и "требует " прекратить геноцидный тариф, НЕ ВЕРЮ !!!!!!!!
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21.01.2021 12:49 Відповісти
А оно то оказывается не знало! И кто же это наделал?!
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21.01.2021 09:22 Відповісти
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 141
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21.01.2021 09:29 Відповісти
Одна из моих любимых фотожаб. Типичная марфа-электорат Вовочки. Одним словом - мадам Грицацуева.
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21.01.2021 11:51 Відповісти
может для граждан страны?????
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21.01.2021 09:25 Відповісти
Маетки по пару тысяч метров с оранжереями отапливать дорого - они должны получить "понятные тарифы"!
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21.01.2021 15:46 Відповісти
а то если клоун на троне почему бы боярам не опробовать сорвать свои гешефты... я вас уверяю 5 лет украина способна давать от всех этих частных полу криминальных и типа местных ЖКХ структур всех и свет и газ даром или по символической цене 5 копеек квт час 1 гривна кубик газа 3 гривны кубик воды и все......и Украина будет с рентабельностью 10-15% стабильно....
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21.01.2021 09:27 Відповісти
Не может пенсия быть 1769 грн, а начисления ЖКХ 3646грн. Правительство допустившее это в ДУПУ,
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21.01.2021 11:23 Відповісти
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 1807
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21.01.2021 09:27 Відповісти
Все граждане Украины должны получать газ украинской добычи по его себестоимости - так будет СПРАВЕДЛИВО ,ПОНЯТНО и ПРАВИЛЬНО !!!!!
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21.01.2021 09:27 Відповісти
И какая же его себестоимость?
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21.01.2021 09:30 Відповісти
Себестоимость состоит в основном из затрат на разведку, бурение и транспортную инфраструктуру.
Последние 20 лет вложений по этим направлениям практически не было. И с каждым годом они всё меньше. Разведывать и бурить уже некому. Всё деградировало за 20+ лет. Готовые скважины давно приватизированы всякими мутными личностями. Они естественно прото качают при около нулевых вложениях.
История с платой за доставку газа точно такая же. Какие-то паразиты взымают плату за пользование инфраструктурой, которую они не строили и не вложили в нее ни копейки. Это даже выгодней чем качать из краденной скважины.
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21.01.2021 10:32 Відповісти
Ти не повіриш, але я все це знаю, і навіть більше. Просто хотів, щоб пламєнний борєц за справєдлівиє таріфи відповів, яку ціну він вважає за сєбєстоімость.
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21.01.2021 11:07 Відповісти
На эту тему есть известная цитата:
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Основная задача государства в капиталистической экономике как раз и состоит в том чтоб не допускать сверхприбылей. Иначе они ни перед чем не остановятся
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21.01.2021 12:59 Відповісти
Бойтесь своих желаний)) Вы забыли себестоимость украинского угля?)))
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21.01.2021 10:15 Відповісти
Парень, ты далек от реалий жизни, как от "дешовой цены"! В обычаях ведения бизнеса в Украине и корррумпированного общества, себестоимость будет ЛЮБАЯ! Это как нарисовать прибыль или убыток в публичной отчетности, если ты конечно понимаешь о чем это.
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21.01.2021 10:44 Відповісти
было бы правильно пояснить зеленому поцу . что газ и тарифы не его компетенция -- шимпан-зе тупее барана --- вырок одним словом или выродок будет правильно
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21.01.2021 12:32 Відповісти
Красавчик наш дорогой президент Зеленский ,не даёт народ в обиду ! Обязательно переизберём его .
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21.01.2021 14:27 Відповісти
Зачем тогда выбирали ворьё Януковича и Порошенко?
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21.01.2021 13:50 Відповісти
"Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы" - https://jizn.info/jacenjuk-ne-vorujte-gaz-dlja-naselenija-stoit-70-dollarov/#_blank Яценюк: "Не воруйте так много! Газ для населения стоит 70 долларов!"
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
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21.01.2021 09:28 Відповісти
Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы - Цензор.НЕТ 7723
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21.01.2021 09:33 Відповісти
Лєнка - «Блазню»:
- Вова, ты превратился в полный «ноль»!... Тебе уже перестали новые клички придумывать… А скоро и анекдоты сочинять перестанут…
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21.01.2021 10:53 Відповісти
Зебіли, ви все одно заплатите скільки б вам не нарахували. Будуть вираховувати з заробітної плати, обмежать у правах, пересуванні, поки все не виплатите.
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21.01.2021 09:34 Відповісти
А должен был сделать так: Зеленский поручил кабмину сушить сухари, всвязи с некомпитентностью и необоснованностью тарифов.
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21.01.2021 09:38 Відповісти
мне не понятно, почему газ может продавать Нафтогаз по 4.7 по годовому тарифу, а эти теплокоммунэнерго не могли купить себе по этой цене предварительно и почему цена 7 грн за газ для других, а не те же 4.7
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21.01.2021 09:38 Відповісти
Хто тобі, зебілу, буде щось пояснювати. Проголосував по приколу? Тепер плати за виставу.
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21.01.2021 09:40 Відповісти
там за кого не голосуй, було б те саме, грошей нема у бюджеті, нема де брати як витягувати з кишень простих громадян, при владі олігархів інше неможливо
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21.01.2021 09:46 Відповісти
Так вы голосовали за тоже самое?))) А кто распинался что бубочка не такой?))) Поинтересуйся разницей между оптовой и розничной ценами, может что то поймешь)) Хотя...
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21.01.2021 10:21 Відповісти
Я вообще не голосовал, если вас это очень волнует, меня не было тогда даже в Украине.
Ну вот, теплокоммунэнерго могли же выкупить по оптовой цене необходимый им объем газа ли нет?
у любого частного лица была же такая возможность
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21.01.2021 10:29 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 4030
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21.01.2021 10:42 Відповісти
Парень, если ты искренен в своих вопросах, то очень похож на городского дурачка. Читай книжку-"Куда исчезают деньги и откуда берутся тараканы". Там все написано.
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21.01.2021 10:47 Відповісти
Если "я" купил оптом и дешево, то на основании чего вы решили, что "я" вам продам это по той же цене?) Зачем "мне" это?)) Вы что реально не от мира сего?))) Где вы увидели там благотворительные организации?))
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21.01.2021 11:00 Відповісти
тогда не нужно называть это рынком, когда нет конкуренции и кое-кто получает сверхприбыль в результате монопольного положения
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21.01.2021 11:08 Відповісти
Кто вам такое сказал?) Сдесь уже сотни раз сбрасывались ссылки, где любой желающий может выбрать себе ЛЮБОГО поставщика газа) И там разбег цен очень большой) Как и на любом рынке)
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21.01.2021 11:31 Відповісти
*Здесь...
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21.01.2021 11:32 Відповісти
Я в курсе этого. В общем, вопрос был про теплокоммунэнерго, те кто обеспечивает централизованное отопление, по сути монополисты, они ведут расчет от розничной цены, это не мои слова, их директора, естественно добавляя свои расходы и прибыль, хотя теоретически почему не закупают по оптовой и не от нее отталкиваются, я же не писал, что они должны бесплатно раздавать. Никто их не контролирует, а местная власть утверждает им все тарифы. Хотя я знаю ответ на этот вопрос о коррупционной связке власти и бизнеса в нашей стране, для меня ответ понятен. Особенно смешно было, когда перед местными выборами снизили тарифы, а после сразу подняли. Не говоря уже про горячую воду, на которую у нас цена не снизилась, когда летом было падение цен на газ более двух раз.
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21.01.2021 11:53 Відповісти
Вони винні за газ за декілька років. Де вони візьмуть кошти на річну попередню оплату, яка у деяких ТКЕ складає мільярди гривень? У зелених інвестиційних нянь? У МВФ який вимагає встановити ринкові тарифи, а зелені полудурки розпочали держрегулювання? Чи у ***** як колись Вітя?
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21.01.2021 12:17 Відповісти
По годовому контракту того же Нафтогаза для частных лиц оплата вообще в кредит, общая стоимость сумма закупленного объема газа разбита на год, значит выгодно и возможно? Можно везде найти решение, але коли нема державних діячів при владі, то....щось завжди заважає.
А так ви точно зауважили, що покривають борги тих, хто не платить за рахунок тих, хто платить, бо ці вже мільярди ніхто не поверне.
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21.01.2021 12:42 Відповісти
При чому тут знову населення? Для населення є газовий ринок. ТКЕ на ринку не можуть купувати бо борги. Тому Нафтогаз зобов'язаний їм продавати. Не перескакуйте з однієї категої на іншу.
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21.01.2021 14:48 Відповісти
Добре не буду, загалом ця тема мене не дуже цікавить, живу у своєму будинку, але вам дякую за пояснення, всього найкращого
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21.01.2021 18:17 Відповісти
Зебіли, вам ще пеню нараховуватимуть 1% за день просрочки. І майно будуть виносити з хати судові пристави. Не буде у вас ні телевізора, ні холодильника, ні стиральної машини. Все тільки починається.
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21.01.2021 09:38 Відповісти
О сейчас ретйенги взлетят царь милостыню дал, зелохмандеи ану быстро на точку приливать праздник.
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21.01.2021 09:43 Відповісти
Вначале рассказывал о справедливых тарифах, теперь о понятных. Клоунада.
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21.01.2021 09:48 Відповісти
Ну я получу "справедливый и понятный" тариф (платежку) в феврале за январь - газ по 9.93 и доставка по 2.76. Спасибо 73% приколистов - ходите теперь по переходах и войте на луну...
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21.01.2021 09:57 Відповісти
Коли різали субсидії в бюджеті і віддавали стратегічні галузі економіки на відкуп Бєнє та його шоблі, подумати не могли за наслідки? Чи, традиційно, не було чим думати?
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21.01.2021 10:00 Відповісти
Под шумок повышения протянул отмену 3000квт для Электро-отопления в пользу Ахметова. Повышенный тариф получает Ахметов, а субсидии из гос бюджета, которые потом как всегда похерят. По факту имеем президента коррупционера на пару с премьер-министром
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21.01.2021 10:12 Відповісти
Вы только об этом узнали?) На сайтах облэнерго это было еще в первых числах месяца) Да и Цензор с неделю назад об этом писал)
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21.01.2021 10:25 Відповісти
В декабре прошлого года тихо протянули закон про огромные штрафы за просрочку коммуналки. Каналы олигархов об этом молчат, и народ ни сном ни духом.
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21.01.2021 10:14 Відповісти
И это во время локдауна и пандемии, когда предприятия закрываются.
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21.01.2021 10:16 Відповісти
я провалил международные отношения, провалил армию, а ещё я развалю вам экономику и всё, что там останется по-мелочи - найвеличніша лідер ************ - Зєля-неймовірна..
зебіли, ви чемпіони в усьому, дебіли-експериментатори, блін
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21.01.2021 10:17 Відповісти
і нашо щось регулювати, в нас же ще від порошенка лишилася потужна система суписдій,
яка всім усьо компенсує. то ж за решту населєнія можна не переживати, можуть їхати на заробітки, щоб оплатити комуналку. газ не повинен бути дешевим, гадаю 1300 доларів за куб
буде саме то. на таких тарифах будемо першими в світі, хто виростить долярових мільярдерів-держслужбовців.
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21.01.2021 10:22 Відповісти
73% вам понятно или нет!
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21.01.2021 10:23 Відповісти
https://hvylya.net/news/223555-zarplatu-vitrenko-v-minenergo-sravnili-s-ego-dohodami-v-naftogaze В итоге, учитывая, что занимая должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко получал среднюю ежемесячную заработную плату в размере 4,4 млн гривен, сейчас его оклад в Минэнерго стал меньше ориентировочно в 278 раз. https://hvylya.net/news/223555-zarplatu-vitrenko-v-minenergo-sravnili-s-ego-dohodami-v-naftogaze Интересно, что по данным интернет-энциклопедии "Википедия", зарплату в размере 400 тысяч долларов в год (средняя ежемесячная зарплата - 33 000 долларов, или 930 000 гривен) будет получать президент США Джозеф Байден, а это в 5 раз меньше оклада Витренко в "Нафтогазе".
Витренко дурак, чтобы идти на должность где зарплата в 278 раз меньше, или он надеется обворовать украинцев на большую сумму?
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21.01.2021 10:35 Відповісти
А у кабмина без указания не хватает своего ума это сделать?
Так зачем тогда нужен такой кабмин?
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21.01.2021 10:44 Відповісти
Ага, значить і за ручні ціни на газ МВФ сказало...
https://novyny.24tv.ua/pro-novini-bezpidstavne-znizhennya-tarifiv-plani-baydena-shhodo_n1518465 Буде в тему вчорашній коментар Артема Овдієнка на Садовому каналі стосовно газу:
Подивіться, десь з 11:00, там недовго, всього 4 хвилини.
Короче: фірташ свого не втратить. Хіба що візьме пізніше.
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Получается, что Кабмин ситуацию с тарифами не контролировал/усугублял/спровоцировал...и только преЗедент повернул его лицом к проблеме!?
Тогда вопрос: а нафига такой тупой/преступный Кабмин нам нужен?
П.С
Интересно, а если бы в "Картеле-95" главбух стал крысятничать - Зеля обратил бы его внимание на то, что надо сбалансировать расходы или выгнал бы его и поставил на счётчик ???
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21.01.2021 11:35 Відповісти
А Васька(читай Коломойский, Ахметов и прислужники) слушает да ест...
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21.01.2021 11:49 Відповісти
Поздравляю зебилов с очередным покращенням. Электричество так же подорожало. Платите по 1,68грн за 1кВт. Особенно обрадуются зебилы у кого дом отапливается электричеством
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21.01.2021 11:53 Відповісти
Баланс с Фірташками, Ахметками,...:- чому для всього люду, а не по партійній ознаці? - КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ!!!
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21.01.2021 12:32 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 2599
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21.01.2021 12:36 Відповісти
Лохи не устали одно и тоже слушать постоянно?
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21.01.2021 15:55 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи - Цензор.НЕТ 6418
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21.01.2021 12:44 Відповісти
Про какие 6,99, они все трандят 6,99+(1,79*20%)=9,138 это на 30% больше чем 6,99. Сначала они убрали доставку из цены газа и передали её прокладкам, а теперь называя тариф на газ усердно умалчивают , что к цене тарифа нужно добавить стоимость доставки.
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21.01.2021 13:33 Відповісти
 
 