До 150-річчя від дня народження Лесі Українки Нацбанк випустив сувенірну банкноту номіналом 200 гривень із чистого срібла. ФОТО

Банкноту зі срібла номіналом у 200 гривень випущено сьогодні, 21 січня. Її присвятили 150-річчю Лесі Українки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Сувенірна банкнота успадкувала дизайн оновленої купюри 200 гривень зразка 2019 року.

Банкнота виготовлена ​​зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж - всього 300 штук.

На ній зображені портрет Лесі Українки (лицьова сторона) і в'їзна вежа Луцького замку (зворотний бік).

Продавати сувенірну банкноту будуть через електронні аукціони. Ті екземпляри, які не будуть продані на електронних аукціонах, Нацбанк продасть через "інші канали реалізації нумізматичної продукції".

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