Несплата податків - це найстрашніший злочин, невидимий, як коронавірус, - глава ДПС Любченко
Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що посилював би заходи і відповідальність за несплату податків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Любченко заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Треба порушувати питання про те, щоб притягати хоча б до кримінальної відповідальності за несплату податків. Я б посилював заходи і відповідальність за несплату податків. Тому що це найстрашніший злочин. Він невидимий. Як зараз коронавірус: ми його не бачимо, але багато дітей хворіють. І це невидиме", - зазначив Любченко.
За словами глави ДПС, "всі постійно патріотично говорять про бюджет, але у багатьох патріотизм закінчується, як тільки доводиться платити податки".
"Я за розкриття персональних даних. І тоді б Україна побачила своїх героїв. Я взагалі не розумію, чому так в країні захищають персональні дані. Всі чиновники розкриті. І це дуже правильно. До речі, коли була історія з НАЗК, Конституційним Судом - наша команда категорично сказала, що ми даємо доступ до своїх декларацій, щоб вони як і раніше були у відкритому доступі", - додав Любченко.
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https://news.24tv.ua/*********************************************************************************************************** 25-річний син нового керівника Держподаткової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тисяч доларів. У нього є квартира в новобудові в центрі Києва та автомобіль Porsche Macan (квартирку юний вундеркінд отримав в 18 років....)
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
Источник: https://censor.net/ru/n3243079
Ваші боси Бєні, які хронічно не платять податки належним чином, відомі всім.
Але судді Вовки під дахом преЗедента пробачають Бєням мільярди, вкрадені в українців.
А
еслкогда ваша ублюдочная власть введет налог на воздух, то еще нужно будет выделить орлов Рюкзакова, чтобы стимулировать "мудрий наріт" чаще дышать.
Вот тогда заживем!!!
Я тоже люблю скорость...Даже говорить не хочу.
Но в целом - да.
Не нужно распылять внимание.
Висеть на столбах будут те, кто попадётся под руку в кабинетах на момент "ИКС".
Подивіться на Свободівців які патріоти а щоб отримати з центрального бюджету на свої мега проекти бабло на розпил вже оди співають зелі, сліпі і глухі щодо РФ тепер
Я о том, как ДОЛЖНО быть.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
Побежали быстрей платить налоги, а то ахметке не хватит на " компенсацию".
Вы вначале статью с вышкой и кофискацией за коррупцию введите. А то отменили за незаконное обогащение и сразу - несите ваши денежки. твари.
Двуличные скоты.
Про то, сколько у них под подушкой - одному Богу известно....
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Вас спиногрызов чинуш всех мастей уже давно видно. С себя начните, твари.
Цікаво, а що він думає,А ЧИ НЕ Є ЗЛОЧИН наші гроші (податки) використовувати на дорогі машини, меблі, приміщення і т.д.чи відмивати через прокладки в задоволення своїх королівських потреб та благ????....нехай дасть відповідь на це запитання....а тоді українці і поговорять про тему несплати податків