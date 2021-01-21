Несплата податків - це найстрашніший злочин, невидимий, як коронавірус, - глава ДПС Любченко

Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що посилював би заходи і відповідальність за несплату податків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Любченко заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Треба порушувати питання про те, щоб притягати хоча б до кримінальної відповідальності за несплату податків. Я б посилював заходи і відповідальність за несплату податків. Тому що це найстрашніший злочин. Він невидимий. Як зараз коронавірус: ми його не бачимо, але багато дітей хворіють. І це невидиме", - зазначив Любченко.

За словами глави ДПС, "всі постійно патріотично говорять про бюджет, але у багатьох патріотизм закінчується, як тільки доводиться платити податки".

"Я за розкриття персональних даних. І тоді б Україна побачила своїх героїв. Я взагалі не розумію, чому так в країні захищають персональні дані. Всі чиновники розкриті. І це дуже правильно. До речі, коли була історія з НАЗК, Конституційним Судом - наша команда категорично сказала, що ми даємо доступ до своїх декларацій, щоб вони як і раніше були у відкритому доступі", - додав Любченко.

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