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Новини
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Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Інспектори патрульної поліції склали на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого адмінпротоколи про порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також протокол про адмінзатримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції.

"Пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння", - підкреслюється в повідомленні патрульних.

Крім цього зазначається, що інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом.

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"Під час розгляду адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що він йде з місця. Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки", - зазначено далі.

"На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.

Наразі адмінматеріали направлені до суду, який винесе рішення у цій справі", - підсумували в патрульної поліції.

Як повідомлялося, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий був зупинений поліцейськими за підозрою у водінні в нетверезому стані і чинив їм опір.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка робить неможливим подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Автор: 

пияцтво (580) патрульна поліція (1438) Мінстратегпром (130) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+2
ставленник писюнькового пианиста
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21.01.2021 09:38
+2
а где оказание сопротивления при исполнении???? это совсем другая статья. по ээтой статье штраф не катит, а конкретный срок!!! или слабо?? сказал что сдаст всех??
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21.01.2021 10:00
+1
НУ с должности его может быть и снимут (и то не факт), но в министерстве работать останется. Там такие кадры нужны
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21.01.2021 09:46
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ставленник писюнькового пианиста
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21.01.2021 09:38 Відповісти
все таки правы были ЦК КПССС когда всех чиновников трезвых пьяных возили персоналшьыне водители... лешевле выходило для всех....
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21.01.2021 09:38 Відповісти
НУ с должности его может быть и снимут (и то не факт), но в министерстве работать останется. Там такие кадры нужны
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21.01.2021 09:46 Відповісти
вроде все норм., предложили пройти - взбыкнул, задержали.(а потом обосрались))
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21.01.2021 09:48 Відповісти
Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения - Цензор.НЕТ 8148
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21.01.2021 09:50 Відповісти
ЗЄдебіл. Зараз нормальниє зєлікі наклеюють розпізнавьні знаки на авто, елементи одягу і вхідні двері до житла (кольорове мереживо з переважанням зеленого).
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21.01.2021 09:55 Відповісти
а где оказание сопротивления при исполнении???? это совсем другая статья. по ээтой статье штраф не катит, а конкретный срок!!! или слабо?? сказал что сдаст всех??
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21.01.2021 10:00 Відповісти
Ну значит он был в чёрном списке, кто в белом, чихают на все законы и не рекламируется полиция на всю страну
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21.01.2021 10:02 Відповісти
Патрульных надо наградить и пусть только их попробуют тронуть за честно выполненую работу !
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21.01.2021 10:03 Відповісти
Тут аВаковом можно погордиться. На зло поРохоскоту полицейские отработали честно.
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21.01.2021 13:29 Відповісти
 
 