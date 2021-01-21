Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Інспектори патрульної поліції склали на заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого адмінпротоколи про порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також протокол про адмінзатримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції.

"Пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння", - підкреслюється в повідомленні патрульних.

Крім цього зазначається, що інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом.

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"Під час розгляду адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що він йде з місця. Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки", - зазначено далі.

"На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.

Наразі адмінматеріали направлені до суду, який винесе рішення у цій справі", - підсумували в патрульної поліції.

Як повідомлялося, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий був зупинений поліцейськими за підозрою у водінні в нетверезому стані і чинив їм опір.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка робить неможливим подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.