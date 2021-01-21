Трьох українських моряків із затонулого судна Arvin досі не знайдено, - ДСНС

Станом на ранок 21 січня доля трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin залишається невідомою.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 21 січня доля трьох українських моряків залишається невідомою. Пошуки тривають", - повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.