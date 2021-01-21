УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12115 відвідувачів онлайн
Новини
832 2

Трьох українських моряків із затонулого судна Arvin досі не знайдено, - ДСНС

Станом на ранок 21 січня доля трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin залишається невідомою.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 21 січня доля трьох українських моряків залишається невідомою. Пошуки тривають", - повідомили у відомстві.

Також читайте: Врятовані із затонулого судна Arvin моряки прибули до України

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. 

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Автор: 

корабель (1611) Чорне море (1659) ДСНС (5089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А глубина необъятная,
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
показати весь коментар
21.01.2021 09:56 Відповісти
море-океан, як правило, свою здобич не віддає...
показати весь коментар
21.01.2021 11:31 Відповісти
 
 