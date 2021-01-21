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Ми хочемо, щоб людина з невисокими доходами могла взяти іпотеку під 7% на тривалий термін, - глава Укрфінжитло Шкураков

Іпотечні кредити, які пропонують комерційні банки на первинному і вторинному ринках житла, непідйомні для більшості українців.

Тому з ініціативи президента Володимира Зеленського було створено Українську житлову фінансову компанію, яка допоможе зробити іпотеку дешевшою та доступнішою. Про те, як це буде, в інтерв'ю НВ Бізнес розповів голова Укрфінжитло Василь Шкураков.

Ми хочемо, щоб людина з невисокими доходами могла взяти іпотеку під 7% на тривалий термін, - глава Укрфінжитло Шкураков 01

"Ми хочемо досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) - і під фіксовану ставку 7% на всі періоди. Такий рівень фіксованої ставки, крім всього іншого, дозволить державі відмовитися від необхідності вигадувати різні компенсаційні механізми іпотечного кредитування", - пояснив Шкураков.

За його словами, зараз в Україні укладено іпотечних договорів лише на 26 млрд гривень, що менше 1% ВВП і набагато нижче, ніж у країн-сусідів. При цьому потреба у власному житлі величезна, а розвиток будівельної галузі - це потужний драйвер для всієї економіки.

Укрфінжитло створено як акціонерне товариство і буде займатися рефінансуванням банків - по суті, викуповуючи іпотечні кредити, залишаючи банкам лише частину доходу для покриття витрат та управління ризиком.

"Укрфінжитло має виступити як посередник між банком і громадянином, як надійне плече держави в цьому питанні. Ми створюємо інструмент, який буде вигідний для всіх - громадян, бізнесу та держави", - пояснює Шкураков.

Ще одним напрямком стане лізинг нерухомості - можливість користуватися житлом на правах оренди з правом викупу. Цю послугу також планують зробити максимально доступною - в межах ставки 5% річних.

"Ми хочемо дати можливість людині, у якої доходи стабільні, але обмежені, все-таки прийти в банк, і щоб банк її міг прийняти. Ми хочемо стимулювати саме такі групи населення, які сьогодні мають незначні доходи і не можуть у поточних умовах дозволити собі придбати житло - тих, хто реально цього потребує", - наголосив глава Укрфінжитло.

Автор: 

житло (1057) іпотека (402)


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Топ коментарі
+7
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21.01.2021 10:06
+7
Лоха потрібно заманити під 7% на 30 років, а там в договорі все буде розписано, всякі комісії і набіжить 15% на рік.
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21.01.2021 10:15
+6
удешевлении ипотечных кредитов приводит к удорожанию жилья, т.к. увеличивается спрос. В итоге "человек с невысокими доходами" - все равно не сможет купить жилье.
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21.01.2021 10:09
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7% в месяц! Без проблем!
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21.01.2021 10:06 Відповісти
"Укрфинжитло должно выступить в качестве посредника между банком и гражданином"

еще один посредник
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21.01.2021 10:08 Відповісти
Разве что на пару веков. Тогда реально. Клоуны.
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21.01.2021 10:08 Відповісти
удешевлении ипотечных кредитов приводит к удорожанию жилья, т.к. увеличивается спрос. В итоге "человек с невысокими доходами" - все равно не сможет купить жилье.
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21.01.2021 10:09 Відповісти
Людина з невисокими доходами нездатна потягнути іпотеку з терміном погашення менше 10-ти років, і при цій ставці вона змушена буде виплатити суму рівну вартості *2
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21.01.2021 10:13 Відповісти
Согласен. Но зато все же вызывает оживление на рынке недвижимости. А это тоже не так уж и плохо.
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21.01.2021 10:17 Відповісти
это да, но надо так и писать "для оживления рынка недвижимости", а не это мифическое "человек с невысокими доходами мог взять ипотеку под 7% на длительный срок".
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21.01.2021 10:19 Відповісти
Это «оживление» позволит инвесторам в жилье выскочить из пирамиды, слить лохам дорогие квартиры под 30-летний кредит и ждать обвала цен чтобы снова скупить за наличку.
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21.01.2021 12:17 Відповісти
Ну если у нас предприниматели сами просили Шмыгаля запретить им торговать носками, лампочками и батарейками (с его слов), то чего можно ожидать от главы Укрфинжитла? Бабки же ему заносят строительные компании, а не покупатели жилья. Следовательно, и отстаивать он будет их интересы. Но при этом само собой нужно изобразить, что думает он исключительно о народе. Они там все такие.
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21.01.2021 17:43 Відповісти
Ти про Польшу не мрій. Плати за газ справно по новим тарифам найближчі 4 роки.
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21.01.2021 10:13 Відповісти
Чєловєк с нєвисокімі доходамі це мабуть суддя чи прокурор? Ну на крайній випадок члєн якогось наблюдатєльного совєта.
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21.01.2021 10:10 Відповісти
Да жилье сейчас это КОСМОС....Купить его,а потом выплачивать ипотеку да еще и комунальные.....Получается ВЕЧНЫЙ РАБ С ПРОПИСКОЙ....Мечта наших олигархов.Никуда не сбежит - ведь жилье его ТЮРЬМА.
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21.01.2021 10:12 Відповісти
Зараз тобі егсперди почнуть розповідать про низьку проізводітєльность труда, і як наслідок малі зарплати людей.
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21.01.2021 10:17 Відповісти
Яка проізводительность труда у судді кс?-швидкість перекладання папірців зліва направо,чи навпаки,чи швидкість отримання допомоги на оздоровление,чи доплата за знання іноземноі мови -россійськоі,чи за ненормований робочий день - новенька Галя ,неможливо відірватись.....і т.д.
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21.01.2021 12:26 Відповісти
у нас инфляция больше в год, какой же дурак ему даст на 30 лет
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21.01.2021 10:12 Відповісти
Лоха потрібно заманити під 7% на 30 років, а там в договорі все буде розписано, всякі комісії і набіжить 15% на рік.
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21.01.2021 10:15 Відповісти
Придумают, как содрать 3 шкуры!
Вот например Приват, первый месяц без %. Но при снятии кредитных денег берут 4%. В реале получается 48% годовых.
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21.01.2021 10:23 Відповісти
Кредитная карта для покупок, кратковременный кредит, а не для ипотеки. В ЕС примерно такая же комссия. Долгосрочный кредит или ипотека в Чехии примерно 2,5% годовых
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21.01.2021 10:59 Відповісти
Я не сомневаюсь в наших банках!
Они найдут, как содрать. Может за обслуживание кредита ...
Или банки будут брать депозиты под 14% а кредиты давать под 7% ?
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21.01.2021 11:20 Відповісти
При этом, максимальная процентная ставка по депозиту аж целых 8% годовых. Ты еще забыл дописать, что в случае просрочки платежа взымаются%+500грн "штрафа".
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21.01.2021 11:55 Відповісти
Нужно разрешить ипотеку не только на квартиры ,но и дома усадебного типа.Все многоэтажки и особенно однокомнатные ,через поколение станут бомжатниками.Запад это давно уже прошёл..
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21.01.2021 10:15 Відповісти
Хто ж тобі дасть іпотеку на будинок при гідній зарплаті 7000?
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21.01.2021 10:17 Відповісти
Вы хотите бедных обложить 7% налогом, еще и на длительный срок?
Нифига себе.
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21.01.2021 10:20 Відповісти
За десять лет прийдется выплатить двойную сумму)
То есть, считай будку себе купил или построил в два раза дороже.
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21.01.2021 10:21 Відповісти
можно не брать ипотеку, копи 5-10 лет
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21.01.2021 10:23 Відповісти
Я так и сделал)
+ Бригада Ух подросла, теперь есть кому помогать)
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21.01.2021 10:28 Відповісти
А я не стал ждать, а взял 40% ипотеки под 22%. Выплатил в 2 раза быстрее срока.
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21.01.2021 10:32 Відповісти
Было у меня такое по молодости и с родителями, вечно в долгах и до зарплаты, ну его нахер)
Становишься заложником своих хотелок и вынужден отказывать себе везде и во всем в других текущих хотелках.
Я даже стиралку, мебель или телек в кредит не брал никогда.
Лучше прийти в магаз и потребовать 10% скидки за наличку, чем за год переплачивать 50% от ценника.
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21.01.2021 10:42 Відповісти
да, первые месяцы было немного напряжно, но я же исходил из своих доходов и все просчитал, да и старался как можно больше выплачивать по телу, чтобы проценты поменьше платить и не растягивать на 10 лет.
А бытовую технику и мебель в кредит брать - это да, бред. Если твои доходы не позволяют скопить на это за 2-3 месяца, то значит стоит подумать о своем доходе либо присматривать туже технику подешевле.
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21.01.2021 10:47 Відповісти
Ну у нас не Англия, у нас народ на микрокредитах залипает жестко)
Даже моя теща, пока выплатила, все посыпалось, ей чисто повезло, что ее зять инженер по ремонту подобных девайсов)
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21.01.2021 10:53 Відповісти
так я и не про Англию, рабочая сетка, выход в инет через прокси, ******** прокси в Англии
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21.01.2021 10:59 Відповісти
Тоже брал в 2007, выплатил 2014.Больше не возьму.
Есть хотелка на недвижимость но без ипотеки.При существующих ставках десятому закажу.
Квартира за 1 500 000 без ремонта+700000 примерно ремонт,техника ,мебель.
Лучше дом строить.
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21.01.2021 11:10 Відповісти
какие бы цифры не видели люди на экранах 7 5 9 или 3% банки работают с дохода от 35-40 ГОДОВЫХ, ни чуть не менье а только болье и вы хоть обо...ритесь, меньше не заплатите. я проверил, пересчитал и отказался нах....й. и если кредит на десять и более лет то цена квартирки будет в разы дороже
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21.01.2021 10:24 Відповісти
а если на 100 лет взять, то в десятки раз дороже
10 лет - переплата 39 тыс на каждые 100 000 кредита
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21.01.2021 10:31 Відповісти
и я о том же, но на реальный срок плодотворной жизни
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21.01.2021 10:39 Відповісти
Мы хотим ……под 7% на длительный срок ..Шкураков/ Мечта Шкураков осуществима если Шкураков будет давать свои , личные деньги./ Ожидаемая годовая инфляция составила 7,9%.- Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни.
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21.01.2021 10:32 Відповісти
А я хочу мільйон, ні, три, нову машину, ні дві і жити в США, і там мати гарну роботу, ну й що?
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21.01.2021 10:47 Відповісти
Кредит для дурнів 73%, тому що дійсно здорожчення житла,і його переплата ,а коли може собі дозволити житло Лікар або Вчитель ніколи Вічний раб тих хто просто купує житло по 10 20,мільйонів,мама любить швидкість,тобто швидко заробити на Дурбеликах!!!ВОНИ НАС ЗРОБИЛИ!!!
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21.01.2021 10:51 Відповісти
Это лишнее... Незачем вставать с дивана, отрываться от видосиков и пивной бутылки. Никто не хочет чтобы люди были несчастливы. Нужно просто выбрать президента неБарыгу - он обо всем позаботится!
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21.01.2021 11:43 Відповісти
... развитие строительной отрасли - это мощный драйвер для всей экономики. Прям дежавю какое-то. Про "большую стройку" такие же песни пели и ... жиденько обкакались. Не, отдельные личности очень даже "драйвернулись" на этом. Только вот экономике от этого, не холодно, не жарко.
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21.01.2021 11:21 Відповісти
30 лет...Тут хз что через пол года будет.Хотя,о чём это я?"С небольшими доходами" и в голову никому не прийдёт залезть в это отверстие.
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21.01.2021 12:15 Відповісти
это да, долгоиграющая ипотека при нашей "стабильности" - для лохов, но параллельно с настройкой этой ипотеки государство убило нахрен текущие депозиты граждан - с теми процентами, какие сейчас предлагаются вкладчикам, лучше не вкладывать а все что вложено снять и перевести в наличную валюту.
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21.01.2021 13:55 Відповісти
Человек с невысокими доходами не должен брать кредит!
Например, у вас в распоряжении 100 единиц в месяц (сюда входят зарплата и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры), а постоянные расходы - 40 единиц (сюда включают траты на питание, одежду, за коммунальные услуги, выплату налогов, алиментов и прочее). Разница между этими двумя показателями - 60 единиц - это ваш чистый располагаемый доход. Разделите эту сумму на два (банки считают, что не более половины располагаемого дохода может идти на обслуживание долга), и получится 30 единиц это та сумма которую можно пустить на выплату кредита. Посчитали свои реальные возможности, прослезились вытерли сопли и начали копить на финансовую подушку.
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21.01.2021 14:39 Відповісти
 
 