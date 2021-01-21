Ми хочемо, щоб людина з невисокими доходами могла взяти іпотеку під 7% на тривалий термін, - глава Укрфінжитло Шкураков

Іпотечні кредити, які пропонують комерційні банки на первинному і вторинному ринках житла, непідйомні для більшості українців.

Тому з ініціативи президента Володимира Зеленського було створено Українську житлову фінансову компанію, яка допоможе зробити іпотеку дешевшою та доступнішою. Про те, як це буде, в інтерв'ю НВ Бізнес розповів голова Укрфінжитло Василь Шкураков.

"Ми хочемо досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) - і під фіксовану ставку 7% на всі періоди. Такий рівень фіксованої ставки, крім всього іншого, дозволить державі відмовитися від необхідності вигадувати різні компенсаційні механізми іпотечного кредитування", - пояснив Шкураков.

За його словами, зараз в Україні укладено іпотечних договорів лише на 26 млрд гривень, що менше 1% ВВП і набагато нижче, ніж у країн-сусідів. При цьому потреба у власному житлі величезна, а розвиток будівельної галузі - це потужний драйвер для всієї економіки.

Укрфінжитло створено як акціонерне товариство і буде займатися рефінансуванням банків - по суті, викуповуючи іпотечні кредити, залишаючи банкам лише частину доходу для покриття витрат та управління ризиком.

"Укрфінжитло має виступити як посередник між банком і громадянином, як надійне плече держави в цьому питанні. Ми створюємо інструмент, який буде вигідний для всіх - громадян, бізнесу та держави", - пояснює Шкураков.

Ще одним напрямком стане лізинг нерухомості - можливість користуватися житлом на правах оренди з правом викупу. Цю послугу також планують зробити максимально доступною - в межах ставки 5% річних.

"Ми хочемо дати можливість людині, у якої доходи стабільні, але обмежені, все-таки прийти в банк, і щоб банк її міг прийняти. Ми хочемо стимулювати саме такі групи населення, які сьогодні мають незначні доходи і не можуть у поточних умовах дозволити собі придбати житло - тих, хто реально цього потребує", - наголосив глава Укрфінжитло.