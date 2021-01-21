Ми хочемо, щоб людина з невисокими доходами могла взяти іпотеку під 7% на тривалий термін, - глава Укрфінжитло Шкураков
Іпотечні кредити, які пропонують комерційні банки на первинному і вторинному ринках житла, непідйомні для більшості українців.
Тому з ініціативи президента Володимира Зеленського було створено Українську житлову фінансову компанію, яка допоможе зробити іпотеку дешевшою та доступнішою. Про те, як це буде, в інтерв'ю НВ Бізнес розповів голова Укрфінжитло Василь Шкураков.
"Ми хочемо досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) - і під фіксовану ставку 7% на всі періоди. Такий рівень фіксованої ставки, крім всього іншого, дозволить державі відмовитися від необхідності вигадувати різні компенсаційні механізми іпотечного кредитування", - пояснив Шкураков.
За його словами, зараз в Україні укладено іпотечних договорів лише на 26 млрд гривень, що менше 1% ВВП і набагато нижче, ніж у країн-сусідів. При цьому потреба у власному житлі величезна, а розвиток будівельної галузі - це потужний драйвер для всієї економіки.
Укрфінжитло створено як акціонерне товариство і буде займатися рефінансуванням банків - по суті, викуповуючи іпотечні кредити, залишаючи банкам лише частину доходу для покриття витрат та управління ризиком.
"Укрфінжитло має виступити як посередник між банком і громадянином, як надійне плече держави в цьому питанні. Ми створюємо інструмент, який буде вигідний для всіх - громадян, бізнесу та держави", - пояснює Шкураков.
Ще одним напрямком стане лізинг нерухомості - можливість користуватися житлом на правах оренди з правом викупу. Цю послугу також планують зробити максимально доступною - в межах ставки 5% річних.
"Ми хочемо дати можливість людині, у якої доходи стабільні, але обмежені, все-таки прийти в банк, і щоб банк її міг прийняти. Ми хочемо стимулювати саме такі групи населення, які сьогодні мають незначні доходи і не можуть у поточних умовах дозволити собі придбати житло - тих, хто реально цього потребує", - наголосив глава Укрфінжитло.
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еще один посредник
Вот например Приват, первый месяц без %. Но при снятии кредитных денег берут 4%. В реале получается 48% годовых.
Они найдут, как содрать. Может за обслуживание кредита ...
Или банки будут брать депозиты под 14% а кредиты давать под 7% ?
Нифига себе.
То есть, считай будку себе купил или построил в два раза дороже.
+ Бригада Ух подросла, теперь есть кому помогать)
Становишься заложником своих хотелок и вынужден отказывать себе везде и во всем в других текущих хотелках.
Я даже стиралку, мебель или телек в кредит не брал никогда.
Лучше прийти в магаз и потребовать 10% скидки за наличку, чем за год переплачивать 50% от ценника.
А бытовую технику и мебель в кредит брать - это да, бред. Если твои доходы не позволяют скопить на это за 2-3 месяца, то значит стоит подумать о своем доходе либо присматривать туже технику подешевле.
Даже моя теща, пока выплатила, все посыпалось, ей чисто повезло, что ее зять инженер по ремонту подобных девайсов)
Есть хотелка на недвижимость но без ипотеки.При существующих ставках десятому закажу.
Квартира за 1 500 000 без ремонта+700000 примерно ремонт,техника ,мебель.
Лучше дом строить.
10 лет - переплата 39 тыс на каждые 100 000 кредита
Например, у вас в распоряжении 100 единиц в месяц (сюда входят зарплата и дополнительные доходы, например, от сдачи квартиры), а постоянные расходы - 40 единиц (сюда включают траты на питание, одежду, за коммунальные услуги, выплату налогов, алиментов и прочее). Разница между этими двумя показателями - 60 единиц - это ваш чистый располагаемый доход. Разделите эту сумму на два (банки считают, что не более половины располагаемого дохода может идти на обслуживание долга), и получится 30 единиц это та сумма которую можно пустить на выплату кредита. Посчитали свои реальные возможности, прослезились вытерли сопли и начали копить на финансовую подушку.