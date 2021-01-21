У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн

Протягом року Служба безпеки України ліквідувала 15 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 1704 кг наркотичних засобів, понад 76 кг психотропних речовин та 955 кг прекурсорів (за висновком експертизи).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також Службою безпеки і за її матеріалами вилучено предмети контрабанди та виявлені порушення митних правил на загальну суму 511 млн гривень.

У відомстві зазначили, що досить часто предметом контрабанди є наркотичні засоби. Власне, 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них: транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави".

СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт "Південний". Наркокартелі ховали наркотик зокрема в контейнерах із фруктами.

За напрямом протидії іншим видам контрабанди СБУ розпочала за рік 78 кримінальних справ. Зокрема, на Харківщині викрито злочинне угруповання, що займалося контрабандою в Росію військової продукції, а на Житомирщині – групу, яка налагодила механізм мінімізації податків під час митного оформлення імпортних автомобілів.

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Протидіяла СБУ і контрабанді культурних цінностей. Наприклад, викрила спробу незаконного вивезення з України до Євросоюзу унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, датованого 1860 роком, і 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Нагадаємо, за рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання, 30 з яких займалися наркобізнесом.