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Новини Силовики
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У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн

У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн

Протягом року Служба безпеки України ліквідувала 15 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 1704 кг наркотичних засобів, понад 76 кг психотропних речовин та 955 кг прекурсорів (за висновком експертизи).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також Службою безпеки і за її матеріалами вилучено предмети контрабанди та виявлені порушення митних правил на загальну суму 511 млн гривень.

У відомстві зазначили, що досить часто предметом контрабанди є наркотичні засоби. Власне, 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них: транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави".

СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт "Південний". Наркокартелі ховали наркотик зокрема в контейнерах із фруктами.

За напрямом протидії іншим видам контрабанди СБУ розпочала за рік 78 кримінальних справ. Зокрема, на Харківщині викрито злочинне угруповання, що займалося контрабандою в Росію військової продукції, а на Житомирщині – групу, яка налагодила механізм мінімізації податків під час митного оформлення імпортних автомобілів.

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Протидіяла СБУ і контрабанді культурних цінностей. Наприклад, викрила спробу незаконного вивезення з України до Євросоюзу унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, датованого 1860 роком, і 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Нагадаємо, за рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання, 30 з яких займалися наркобізнесом.

Автор: 

контрабанда (1821) наркотики (1446) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12774) силовики (2512) Шевченко Тарас (103)


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конкурентов топят, в стране должен быть лишь один картель - мусарскоСБУшный!
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21.01.2021 10:18 Відповісти
А куда попадает конфискат: на утилизацию или для личного употребления высшим руководящим составом? Помню во времена овоща в СБУ было полно наркоманов. Как сейчас ситуация не знаю, но думаю сильно там ничего не поменялось
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21.01.2021 10:19 Відповісти
складывается впечатление, что СБУ вместо того, чтобы защищать государственность и заниматься контрразведкой, просто крышует наркоторговлю... или возглавляет её?
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21.01.2021 10:29 Відповісти
Наркота это хорошо, а СБУ не хочет заняться вот этим? Лезет со всех щелей
У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн - Цензор.НЕТ 1609
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21.01.2021 10:37 Відповісти
Не їх робота. СБУ має займатися безпекою держави, а не хворими наркоманами, для цього є поліція і медзаклади. По всій Україні ходять сепари і російські шпигуни, а врони займаються наркоманами.То краще вже проститутками, там і не страшно і можна щосб побачити.
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21.01.2021 11:01 Відповісти
 
 