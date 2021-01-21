У 2020 році СБУ ліквідувала 15 нарколабораторій та вилучила контрабанду на понад 500 млн грн
Протягом року Служба безпеки України ліквідувала 15 нарколабораторій, вилучила з незаконного обігу 1704 кг наркотичних засобів, понад 76 кг психотропних речовин та 955 кг прекурсорів (за висновком експертизи).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Також Службою безпеки і за її матеріалами вилучено предмети контрабанди та виявлені порушення митних правил на загальну суму 511 млн гривень.
У відомстві зазначили, що досить часто предметом контрабанди є наркотичні засоби. Власне, 64 такі факти за рік викрили співробітники СБУ. Серед них: транзитне переміщення через Україну 750 кілограмів каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави".
СБУ заблокувала також 7 контрабандних поставок великих партій кокаїну через морський порт "Південний". Наркокартелі ховали наркотик зокрема в контейнерах із фруктами.
За напрямом протидії іншим видам контрабанди СБУ розпочала за рік 78 кримінальних справ. Зокрема, на Харківщині викрито злочинне угруповання, що займалося контрабандою в Росію військової продукції, а на Житомирщині – групу, яка налагодила механізм мінімізації податків під час митного оформлення імпортних автомобілів.
Протидіяла СБУ і контрабанді культурних цінностей. Наприклад, викрила спробу незаконного вивезення з України до Євросоюзу унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, датованого 1860 роком, і 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.
Нагадаємо, за рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання, 30 з яких займалися наркобізнесом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль