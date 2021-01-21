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Жителеві Черкащини повідомлено про підозру в участі в діяльності терористичної організації "ЛНР", - прокуратура

Жителеві Черкащини повідомлено про підозру в участі в діяльності терористичної організації

Слідчі Управління СБУ в Черкаській області заочно повідомили про підозру місцевому жителеві за фактом участі в діяльності терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на території Луганської області, тимчасово підконтрольної представникам терористичної організації "Луганська народна республіка", з березня 2020р проходив військову службу на посаді "командир відділення" одного з незаконних збройних формувань "Луганської народної республіки".

У зв'язку з тим, що зазначена особа переховується від слідства на тимчасово окупованій території України, вирішується питання про оголошення його у всеукраїнський розшук.

Санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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прокуратура (3667) найманці рф (2043) Чернігівська область (894)


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Сообщено? Так он и так это знает.
А вот украинских добровольцев без гребаных сообщений китают в кутузку. Сбу - филиал рахи.
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21.01.2021 10:27 Відповісти
Ловят? как поймают велите накол посадить!
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21.01.2021 10:56 Відповісти
 
 