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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: Переговори були розпочаті вже в травні, ми визначили два шляхи отримання препарату

Степанов про постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: Переговори були розпочаті вже в травні, ми визначили два шляхи отримання препарату

Міністерство охорони здоров'я приступило до розв’язання проблеми доступу до вакцин проти COVID-19 у травні 2020 року.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже в травні (2021 року. - Ред.) ми почали комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин проти коронавірусної хвороби. Питання доступу до вакцин важливе, воно - на контролі керівництва країн у всьому світі. Володимир Зеленський у постійному зв'язку з президентами країн -виробників вакцин. Крім того, в процесі переговорів бере участь і прем'єр-міністр, і МЗС. Зі свого боку, я веду постійну комунікацію з колегами-міністрами охорони здоров'я країн-виробників вакцин", - сказав він.

За словами Степанова, для отримання доступу українців до вакцини проти COVID-19 розглядалися дві можливості.

"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, їх обробляли паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує переговори про постачання вакцин проти COVID-19 зі США, - посол Єльченко

Як повідомив Степанов, у першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Серед них, зокрема, вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Крім цього, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer.

"Паралельно ще з кінця весни ми ведемо переговори з компаніями-виробниками вакцин. Це, в тому числі, Sinovac, з якої вже укладено договір. Перші контакти з ними у нас були в травні, а активні переговори почалися у вересні (минулого року. - ред.). Діалог з іншими виробниками триває", - сказав він, при цьому додавши, що з усіма компаніями підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено.

"Основне питання, яке стояло з самого початку переговорів, - це терміни перших постачань вакцин. Спочатку компанії пропонували нам поставки в кінці 2021 - початку 2022 рр. Однак такі віддалені терміни мене категорично не влаштовували. Тому вдалося домовитися, щоб поставки почалися значно раніше", - сказав він.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Степанова, я так понимаю, будут судить вместе с зеленским
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21.01.2021 10:16
+2
Пустозвоны зеленые,кроме китайской ширки так ничего и не купите.
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21.01.2021 10:17
+1
- Опять хочу в Париж.
- Что, уже был?
- Нет, уже хотел...
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21.01.2021 10:21
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Степанова, я так понимаю, будут судить вместе с зеленским
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21.01.2021 10:16 Відповісти
Да,уже беркут,Януковича,Авакова,Медведчука,Добкина,Ахметова,Коломойского и ещё две-три тысячи упырей тут осудили,в Украине ведь от наказания ни один преступник не скроется...
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21.01.2021 10:25 Відповісти
Пустозвоны зеленые,кроме китайской ширки так ничего и не купите.
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21.01.2021 10:17 Відповісти
обо всем и ни о чем.
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21.01.2021 10:18 Відповісти
Фигня это все,главное,что зеля постоянно на связи...
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21.01.2021 10:18 Відповісти
степанов, вы воры и пустобрехи сраные.
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21.01.2021 10:20 Відповісти
- Опять хочу в Париж.
- Что, уже был?
- Нет, уже хотел...
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21.01.2021 10:21 Відповісти
Импотентные,бездарные,лживые и просто тупые дегенераты захватили власть в нашей стране...
Израиль по состоянию на конец прошлой недели привил 25% населения.
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21.01.2021 10:22 Відповісти
- Володя, Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3243091

- Алло, фрау Меркель?
- Володя, иди ты наПутина, иди ты наПутина, иди ты наПутина!

- Алло, Джо?
- Poshel na Putina, chmo!

- Алло, тов. Си?
- Давай.те откаты и всего то земли на Хренсонщине.

- Алло, Владимир Владимирович?
- Владимир, так мы уже вам отправили тонну вакцин, вам шо, Ермак не сообщил?
- Честь имею, тов. Подполковник!
- хи-хи, да какая у тя честь то, лучше анекдот расскажи.
- Шел Мамай в море и возвратился не один...
- Не Один возвратился, а Тор, шоб ты знал.
- (берет под бейсболку("козырек"))
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21.01.2021 10:24 Відповісти
1 вариант через Медведчука)
2 вариант через Богатыреву)
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21.01.2021 10:24 Відповісти
3 variant sputinik mesnoj upokovki Charkove
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21.01.2021 10:28 Відповісти
COVAX ne postavit Moderna,Pfizer,Novavax.U nix netu soglasenyje s etimi kompanijami
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21.01.2021 10:27 Відповісти
Весь світ вже вакцинується, а нам все розповідають як давно і успішно ведуться перемовини про поставки вакцин.. от тільки ніяк вибрати не можуть.. напевно ціни не влаштовують - дуже дешево..
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21.01.2021 10:31 Відповісти
Держись Украина-Киевская Русь!Мы помним как на Российских каналах "экспэрты" пели,что вот они зимой будут без газа и замерзнут(геворг варжапетян)-НЕ ЗАМЕРЗЛИ.Так и сейчас ДОСТАНЕТЕ ВЫ ЛУЧШИЕ вакцины,не пропадете.Кстати тогда эти экс.предвещали конец войны в Сирии(за 2 мес.до конца срока госпожи Клинтон,но там разгорелось со страшной силой) ,но их всех сделали деканами какого то нахлебника(университет?ха-ха) при президенте.
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21.01.2021 10:40 Відповісти
мы определили два пути получения препарата.....

Я теряюсь в догадках... Первый путь понятен, традиционно через жопу. А второй?
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21.01.2021 10:58 Відповісти
Знову бреше..,
Якщо були б справдні перемовини у травні, ми були би вже з вакциною.
Лише згадати, як ви діяли з захисними засобами, виплатами медікам, тесиуванням, забеспеченням киснем, ліками, можна зрозуміти, що знову брешеш, як той Сірко, на мотузці...
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21.01.2021 11:22 Відповісти
Вот люди, не на то обращаете внимание, как СТАДО, ей богу. Если обьявили об этом страшном, сверхновом, никому доселе неизвестном, вирусе в марте, каким блин образом в мае они уже такие вакцину заказывают? Это типа что , как Кока Колу заказать ?
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21.01.2021 12:22 Відповісти
А результат на лицо - в нормальных странах вакцинация уже идет полным ходом, а у нас и конь не валялся. Вот кому нужна эта болтовня ни о чем от Степанова? Нам вакцинация нужна, а её нет.
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21.01.2021 14:53 Відповісти
 
 