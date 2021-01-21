Степанов про постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: Переговори були розпочаті вже в травні, ми визначили два шляхи отримання препарату
Міністерство охорони здоров'я приступило до розв’язання проблеми доступу до вакцин проти COVID-19 у травні 2020 року.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже в травні (2021 року. - Ред.) ми почали комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин проти коронавірусної хвороби. Питання доступу до вакцин важливе, воно - на контролі керівництва країн у всьому світі. Володимир Зеленський у постійному зв'язку з президентами країн -виробників вакцин. Крім того, в процесі переговорів бере участь і прем'єр-міністр, і МЗС. Зі свого боку, я веду постійну комунікацію з колегами-міністрами охорони здоров'я країн-виробників вакцин", - сказав він.
За словами Степанова, для отримання доступу українців до вакцини проти COVID-19 розглядалися дві можливості.
"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, їх обробляли паралельно. Перший - це COVAX, другий - закупівля вакцин безпосередньо у виробників", - пояснив він.
Як повідомив Степанов, у першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Серед них, зокрема, вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.
Крім цього, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer.
"Паралельно ще з кінця весни ми ведемо переговори з компаніями-виробниками вакцин. Це, в тому числі, Sinovac, з якої вже укладено договір. Перші контакти з ними у нас були в травні, а активні переговори почалися у вересні (минулого року. - ред.). Діалог з іншими виробниками триває", - сказав він, при цьому додавши, що з усіма компаніями підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, тому називати їх на цьому етапі заборонено.
"Основне питання, яке стояло з самого початку переговорів, - це терміни перших постачань вакцин. Спочатку компанії пропонували нам поставки в кінці 2021 - початку 2022 рр. Однак такі віддалені терміни мене категорично не влаштовували. Тому вдалося домовитися, щоб поставки почалися значно раніше", - сказав він.
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2 вариант через Богатыреву)
Я теряюсь в догадках... Первый путь понятен, традиционно через жопу. А второй?
Якщо були б справдні перемовини у травні, ми були би вже з вакциною.
Лише згадати, як ви діяли з захисними засобами, виплатами медікам, тесиуванням, забеспеченням киснем, ліками, можна зрозуміти, що знову брешеш, як той Сірко, на мотузці...