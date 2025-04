Стартували випробування першої "живої" вакцини від COVID-19: 48 здорових британців заразили ослабленим варіантом коронавірусу

48 здорових добровольців у Британії заразили ослабленим варіантом коронавірусу SARS-CoV-2: почалася фаза I клінічних випробувань живої атенуйованої вакцини Covi-Vac (CDX-CoV) від американської біотех-компанії Codagenix.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

Зазначають, що це єдина з понад 160 варіантів антіковідних вакцин і кандидатів у них, яка заснована на живому патогені.

Препарат почали розробляти ще в перші дні після того, як китайці виклали в загальний доступ розшифрований геном вірусу. Випробування на людях почалися 11 січня 2021 року. У Британії їх курує компанія hVIVO (дочка Open Orphan) з понад 30-річним досвідом у цій сфері.

Добровольці отримали різні дози: на цій стадії головним чином виявляється безпека/реактогенність препарату (те, як і які "побічки" він викликає). Почнуться і перевірки на здатність Covi-Vac викликати імунні відповіді: визначатимуть титри антитіл, рівень місцевого імунітету в носоглотці, а також системний Т- і В-клітинний імунітет.

Перші дані Codagenix сподівається отримати до середини 2021-го; тоді ж, якщо з ними буде все в порядку, перейдуть до наступної фази. Розробка ведеться спільно з Індійським інститутом сироваток.

Ноу-хау Codagenix - технологія "знесилення" вірусу. Генетики беруть "побуквенно" розшифрований геном патогена, аналізують послідовність за допомогою запатентованого алгоритму, "деоптимізують" його - переписують з включенням або видаленням у геном певних ділянок так, щоб після попадання такого "загальмованого" вірусу в клітину-жертву її механізми підпорядковувалися вірусним "наказам" дуже повільно.

Фактично, машинерія клітини, яку віруси підпорядковують для виробництва нових частинок, із зусиллями зчитує такий "незручний" геном. Цей вірус, як і раніше реплікується (розмножується) всередині клітини, але робить це настільки "туго", що це вже не несе небезпеки для людини: імунітет встигає зреагувати і виробити адекватну відповідь для знищення патогена.

Тобто стимуляція імунітету відбувається точно так само, як при справжній хворобі. Саме це, вважають автори, є головною конкурентною перевагою їхнього варіанту вакцини: організму дають "на розтерзання" справжній живий вірус, а не його окремі шматочки.

За словами творців, при цьому реакція організму напрацьовується проти різних частин вірусу, а не тільки S-білка (шипів). Теоретично така вакцина буде ефективною і проти тих штамів, які навчаться вислизати від імунітету до звичайного типу коронавірусу. У The New England Journal of Medicine розмірковують, що такі вакцини потенційно можуть бути дієвими проти "будь-яких" вірусів.

Препарат розроблений для одноразового введення в ніс: для нього не потрібні голки, шприци або наднизькі температури для зберігання: досить звичайного холодильника.

Codagenix з'явилася після того, як цю технологію пропрацював у лабораторії Нацакадемії наук США при Університеті Стоуні-Брук д-р Еккард Віммер.

Доклінічні випробування показали безпеку технології. Codagenix веде розробку і перевірку десятка вакцин-кандидатів: поки жодна з них не досягла фінальних фаз досліджень.