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Новини Боротьба з коронавірусом
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Стартували випробування першої "живої" вакцини від COVID-19: 48 здорових британців заразили ослабленим варіантом коронавірусу

Стартували випробування першої

48 здорових добровольців у Британії заразили ослабленим варіантом коронавірусу SARS-CoV-2: почалася фаза I клінічних випробувань живої атенуйованої вакцини Covi-Vac (CDX-CoV) від американської біотех-компанії Codagenix.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

Зазначають, що це єдина з понад 160 варіантів антіковідних вакцин і кандидатів у них, яка заснована на живому патогені.

Препарат почали розробляти ще в перші дні після того, як китайці виклали в загальний доступ розшифрований геном вірусу. Випробування на людях почалися 11 січня 2021 року. У Британії їх курує компанія hVIVO (дочка Open Orphan) з понад 30-річним досвідом у цій сфері.

Добровольці отримали різні дози: на цій стадії головним чином виявляється безпека/реактогенність препарату (те, як і які "побічки" він викликає). Почнуться і перевірки на здатність Covi-Vac викликати імунні відповіді: визначатимуть титри антитіл, рівень місцевого імунітету в носоглотці, а також системний Т- і В-клітинний імунітет.

Перші дані Codagenix сподівається отримати до середини 2021-го; тоді ж, якщо з ними буде все в порядку, перейдуть до наступної фази. Розробка ведеться спільно з Індійським інститутом сироваток.

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Ноу-хау Codagenix - технологія "знесилення" вірусу. Генетики беруть "побуквенно" розшифрований геном патогена, аналізують послідовність за допомогою запатентованого алгоритму, "деоптимізують" його - переписують з включенням або видаленням у геном певних ділянок так, щоб після попадання такого "загальмованого" вірусу в клітину-жертву її механізми підпорядковувалися вірусним "наказам" дуже повільно.

Фактично, машинерія клітини, яку віруси підпорядковують для виробництва нових частинок, із зусиллями зчитує такий "незручний" геном. Цей вірус, як і раніше реплікується (розмножується) всередині клітини, але робить це настільки "туго", що це вже не несе небезпеки для людини: імунітет встигає зреагувати і виробити адекватну відповідь для знищення патогена.

Тобто стимуляція імунітету відбувається точно так само, як при справжній хворобі. Саме це, вважають автори, є головною конкурентною перевагою їхнього варіанту вакцини: організму дають "на розтерзання" справжній живий вірус, а не його окремі шматочки.

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За словами творців, при цьому реакція організму напрацьовується проти різних частин вірусу, а не тільки S-білка (шипів). Теоретично така вакцина буде ефективною і проти тих штамів, які навчаться вислизати від імунітету до звичайного типу коронавірусу. У The New England Journal of Medicine розмірковують, що такі вакцини потенційно можуть бути дієвими проти "будь-яких" вірусів.

Препарат розроблений для одноразового введення в ніс: для нього не потрібні голки, шприци або наднизькі температури для зберігання: досить звичайного холодильника.

Codagenix з'явилася після того, як цю технологію пропрацював у лабораторії Нацакадемії наук США при Університеті Стоуні-Брук д-р Еккард Віммер.

Доклінічні випробування показали безпеку технології. Codagenix веде розробку і перевірку десятка вакцин-кандидатів: поки жодна з них не досягла фінальних фаз досліджень.

вакцина (4419) Велика Британія (5551) випробування (402) дослідження (605) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
за допомогою фунтів стерлінгів звісно
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21.01.2021 10:24
+1
этот подход более
мение правильный, на
мое мнение
и его массово можно
распылять с авиа транспорта)))
главное - это не подмена генома
а его ослабление
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21.01.2021 10:32
+1
нерепрезентативная выборка получается,

испытывают на людях жадных до денег
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21.01.2021 10:34
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Рисковые ребята)))
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21.01.2021 10:23 Відповісти
Интересно а как происходит поиск " добровольцев".
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21.01.2021 10:23 Відповісти
за допомогою фунтів стерлінгів звісно
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21.01.2021 10:24 Відповісти
нерепрезентативная выборка получается,

испытывают на людях жадных до денег
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21.01.2021 10:34 Відповісти
та і на долари добре клюють...
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21.01.2021 10:35 Відповісти
В Англії долари ніхто і в очі не бачив
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21.01.2021 13:41 Відповісти
ну, как, как.. Зашел в темную подворотню, прилетело. Очнулся - шприц в оппе...
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21.01.2021 11:06 Відповісти
А в нем "новичок" или "спутник новичка".
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21.01.2021 11:10 Відповісти
этот подход более
мение правильный, на
мое мнение
и его массово можно
распылять с авиа транспорта)))
главное - это не подмена генома
а его ослабление
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21.01.2021 10:32 Відповісти
"организму дают "на растерзание" настоящий живой вирус, а не его отдельные кусочки"

изуверы какие-то
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21.01.2021 10:36 Відповісти
Поржал, а потом реально словил себя на мысли, что не для смеха, а реально найдутся "одноклеточные", которые будут выступать за "гуманное обращение с вирусом".
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21.01.2021 10:59 Відповісти
вам свиноцабакам только Спутник для животных...!
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21.01.2021 11:03 Відповісти
Заразіть і мене ослабленим штамом вірусу і тоді вакцина буде не потрібна. І хто автор і де і як випустив той ослаблений штам, де його можна дізнатись цю інформацію?
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21.01.2021 11:18 Відповісти
В "Сільпо" такая услуга давно бесплатно предоставляется...
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21.01.2021 11:46 Відповісти
Слабаки эти британцы, вот в расее сразу начали прививать не ослабленным вариантом коронавируса.
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21.01.2021 15:25 Відповісти
 
 