Не бачу перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на більш м'яку політику щодо Криму, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не бачить перспектив послаблення санкцій проти Росії через окупацію Криму з боку адміністрації президента США Джо Байдена.

Американська політика щодо окупації Росією Криму навряд чи зміниться за президента США Джо Байдена. Про це 20 січня "Радіо Свобода" заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що до кожної нової адміністрації входять люди, які аргументують необхідність співпраці з РФ, пропонуючи "почати відносини заново". Однак Волкер висловив сподівання, що цього не станеться.

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"Так було з кожним із чотирьох останніх президентів. Адже зробити новий початок відносин із Путіним означає, що він зможе продовжити свою агресивну поведінку щодо України, щодо інших, щодо Заходу. Тож за цим варто стежити. Я думаю, Україна в співпраці з адміністрацією Байдена має провести тут червону лінію", – сказав Волкер.

Він також наголосив на відсутності ознак того, що Байден піде на поступки в питанні окупованого Криму.

"Я не бачу ніяких перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на м’якшу політику стосовно Криму, ніж була політика адміністрації Трампа. Вона полягає в тому, що немає жодної легітимності в тому, що Росія захопила територію і претендує на те, що анексувала її. І я не бачу жодних змін щодо адміністрації Байдена в цьому. А це також означає, що залишаться й санкції США через захоплення Росією Криму, і це допоможе зберегти й європейські санкції", - заявив він.