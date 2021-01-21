Не бачу перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на більш м'яку політику щодо Криму, - Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не бачить перспектив послаблення санкцій проти Росії через окупацію Криму з боку адміністрації президента США Джо Байдена.
Американська політика щодо окупації Росією Криму навряд чи зміниться за президента США Джо Байдена. Про це 20 січня "Радіо Свобода" заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що до кожної нової адміністрації входять люди, які аргументують необхідність співпраці з РФ, пропонуючи "почати відносини заново". Однак Волкер висловив сподівання, що цього не станеться.
"Так було з кожним із чотирьох останніх президентів. Адже зробити новий початок відносин із Путіним означає, що він зможе продовжити свою агресивну поведінку щодо України, щодо інших, щодо Заходу. Тож за цим варто стежити. Я думаю, Україна в співпраці з адміністрацією Байдена має провести тут червону лінію", – сказав Волкер.
Він також наголосив на відсутності ознак того, що Байден піде на поступки в питанні окупованого Криму.
"Я не бачу ніяких перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на м’якшу політику стосовно Криму, ніж була політика адміністрації Трампа. Вона полягає в тому, що немає жодної легітимності в тому, що Росія захопила територію і претендує на те, що анексувала її. І я не бачу жодних змін щодо адміністрації Байдена в цьому. А це також означає, що залишаться й санкції США через захоплення Росією Криму, і це допоможе зберегти й європейські санкції", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смотрела на инаугурацию Байдена. И плакала, акакже.
Там отэта их до обосрацца эпатажная со всех сторон Леди Гага пела гимн США. Я уже приготовилась плевать слюнями в монитор, а там нормально одетая баба прекрасным голосом вдохновенно поет гимн.
Где надувные сиськи?
Где 3,14зда нараспашку?
Где зайчик, млять, я вас спрашиваю?
Так что да…Бедненько, но чистенько.
Далеко им до нашего размаху, когда п*зды звёзд сияют из-под платьев и девочки в трусиках по Хрещатику.
Guardian написал, что Байден начинает борьбу с Россией и линия фронта будет в Украине. Будет, ага…Да она тут уже седьмой год.
Но впрочем чё уж.
Лично я считаю, что пиндюлей много не бывает, так что давай, Джонушка, жги.
* Нацполиция задержала ветерана и добровольца Викторию Котеленец по подозрению в якобы сотрудничестве с террористами. Основанием для задержания послужило то, что она похожа на женщину, осуществлявшую конвоирование, на «параде пленных» в Донецке в 2014 году.
Теперь Виктория в СИЗО и судя по всему она долго будет доказывать, что внешняя схожесть - это еще не повод для обвинений. Риффмастер до сих пор не может отмахаться от того, что он немножечко похож на спину подозреваемого.
* Шмыга опять обещает поднять на 20% зарплаты учителям.
Это как в анекдоте:
- Ах, Василий, я снова хочу в Париж!
- Ты уже была в Париже?
- Нет, уже хотела…
* Кабмин планирует переучивать безработных на IT-шников. Экспериментальная программа, 30к гривен на одного переучиваемого, обязательное потом трудоустройство, это вам не в тапки срать.
Ну что ж. Как гритттся «В добрый путь!».
У нас страшный дефицит кадров в IT, надо как-то помочь индустрии пока на вакантные места к нам не ломанулся бодрый табун трудолюбивых индусов.
Вот в чем не откажешь зеленому Кабмину, так это в бесконечной находчивости как еще попилить немножко наших с вами денег.
* Премьер Шмыгаль выдал поручение о выпуске и размещении «зеленых облигаций» для выплаты долгов производителям «зеленой энергии».
И опять повторил любимый свой рефрен про то, как Украина легким движением руки превращается…превращается…всё еще превращается в «инвестиционную гавань».
Зачем им гавань в жопе - не понятно.
* Шабуня случайно, наверное, признал, что проклятый Порошенко всё же провёл реформу антикоррупционных органов. Сказав: «ОП руйнує антикорупційну реформу заради порятунку Татарова».
Когда этот пи*доватый дятел признает свою малую толику усилий в том, что к власти пришли те, кто эту реформу руйнує і псує відносини із Західом, то вже мабуть щось кремезне в джунглях сдохне.
У меня опять передоз новостями и общая интоксикация долбо*бами. Прастити.
А, да, мамочки и папочки, хорошая новость: Кличко обещает с 25-го школы пооткрывать. Только не радуйтесь слишком громко, дети хитрые, они чуют вашу слабость и страх!
Добрий ранок, шановні. Все буде добре!
Таня Адамс