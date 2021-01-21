МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми почали напрацьовувати стратегію вакцинації проти COVID-19, відразу було визначено, що Міністерство охорони здоров'я не має самостійно проводити будь-які закупівлі. З першим виробником, компанією Sinovac, договір уклало ДП "Медичні закупівлі України" (МОЗ). На момент укладення договору на закупівлю готовність виявили дві компанії. З однією з них (Sinovac) ми уклали договір, з іншою компанією ми укладемо договір найближчим часом", - розповів міністр.

При цьому Степанов наголосив, що зараз не може назвати цю компанію через угоду про конфіденційність.

"Розголошення будь-якої інформації до моменту підписання договору призведе до зриву домовленостей - такі умови співпраці. Відразу після підписання договору на поставку я зможу повідомити всі деталі", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, цю закупівля буде проведено не через МЗУ, а через іншого оператора.

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