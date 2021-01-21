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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов

МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми почали напрацьовувати стратегію вакцинації проти COVID-19, відразу було визначено, що Міністерство охорони здоров'я не має самостійно проводити будь-які закупівлі. З першим виробником, компанією Sinovac, договір уклало ДП "Медичні закупівлі України" (МОЗ). На момент укладення договору на закупівлю готовність виявили дві компанії. З однією з них (Sinovac) ми уклали договір, з іншою компанією ми укладемо договір найближчим часом", - розповів міністр.

При цьому Степанов наголосив, що зараз не може назвати цю компанію через угоду про конфіденційність.

"Розголошення будь-якої інформації до моменту підписання договору призведе до зриву домовленостей - такі умови співпраці. Відразу після підписання договору на поставку я зможу повідомити всі деталі", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, цю закупівля буде проведено не через МЗУ, а через іншого оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пояснив, чому вакцину "Sinovac" закуповують через "Лекхім"

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вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Та не нужно уже перебирать и оглашать весь список производителей - мы уже и так поняли что вам поцам нужно любыми путями протянуть кацапо-вакцину Спутник-Новичок...Мы не дураки!!!
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21.01.2021 10:29
+2
Просто удивляет как нагло они срут на голову "мудрому украинскому нариду" - и как с гуся вода... просто пипец...
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21.01.2021 10:31
+2
причём - ПО ВСЕМ направлениям - что тарифный геноцид, что медицинский, + уничтожение энергетики, прекращение добычи угля... и т.п. ... ...
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21.01.2021 10:32
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Продавил таки Медведчук российскую-"Спутник".
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21.01.2021 10:28 Відповісти
"Когда мы начали нарабатывать стратегию вакцинации от COVID-19, сразу было определено, что Минздрав не должен самостоятельно проводить какие-либо закупки " - сразу возникает вполне логичный вопрос . почему ? https://censor.net/ru/n3243094
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21.01.2021 10:28 Відповісти
Та не нужно уже перебирать и оглашать весь список производителей - мы уже и так поняли что вам поцам нужно любыми путями протянуть кацапо-вакцину Спутник-Новичок...Мы не дураки!!!
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21.01.2021 10:29 Відповісти
Но как она называется мы вам не скажем.)))
это как в простоквашино
Минздрав планирует заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 499
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21.01.2021 10:29 Відповісти
Просто удивляет как нагло они срут на голову "мудрому украинскому нариду" - и как с гуся вода... просто пипец...
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21.01.2021 10:31 Відповісти
причём - ПО ВСЕМ направлениям - что тарифный геноцид, что медицинский, + уничтожение энергетики, прекращение добычи угля... и т.п. ... ...
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21.01.2021 10:32 Відповісти
poxoze sputnik ili Gamaleya drugoje nazvanije na podxode
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21.01.2021 10:32 Відповісти
Смахивает на болтовню подручных наперсточника...
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21.01.2021 10:32 Відповісти
почему все в будущем? почему все в отдаленных планах?
когда мы услышим о реальных достижениях?
ну, вот, например, как все маски и СИЗ китайцам прошлой весной так смогли за несколько дней из госрезерва продать,- это реальное действие, а сейчас только пустые обещания и видосики...
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21.01.2021 10:36 Відповісти
Главное план, сочинение писать не обязательно, долго и нудно.
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21.01.2021 10:38 Відповісти
Минздрав планирует заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9177
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21.01.2021 10:40 Відповісти
А можно показать само интервью ? Ну чтобы убедиться что курилка жив, а не голограмма вместо него вещает.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
І знов виявиться, що компанія вимагає продавати вакцину через когось...
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21.01.2021 10:54 Відповісти
скажите уважаемый..эта..так сказать..ваксына..она бесплатная?
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21.01.2021 11:08 Відповісти
http://ibigdan.com/2021/01/21/moz-stepanova-cherez-sxematoz-zakupilo-preparaty-kotorye-ne-lechat-a-ubivayut-nedonoshennyx-detej/ МОЗ Степанова через схематоз закупило препараты, которые не лечат, а убивают недоношенных детей

«Великолепный век» отечественной неонатологии подошёл к концу.

На фоточках последние два флакона сурфактанта, который мы вчера ввели лялечке с острым респираторным дистрессом и спасли ей жизнь.
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Исполнили сие действо красиво: МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 препарат, показывающий лучшие результаты во всех европейских исследованиях с 2010 года,
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 доза, рекомендованная European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update,
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 неинвазивным способом (без интубации),
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 при сохранённом самостоятельном дыхании Торопыжки чуть больше 1000 грамм веса;
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 до введения кроха хотела 60% кислород, через 50 минут - 21% (атмосферный воздух).
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Ещё 10 лет назад это был magic!
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Для справки: без сурфактанта недоношенные дети с весом меньше 1000 грамм просто не выживают; больше 1000, но меньше 1500 гр. - выживают, но с весьма сомнительным прогнозом на будущее. Как вы думаете, с кого спросят, если этот мор начнётся?

МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Этот закончившийся сурфактант был закуплен за бюджетные деньги ещё в 2019 году командой Ульяны Супрун. Как собственно и все остальные препараты для перинатальных центров - почти 4 года мы испытывали гордость за себя и Украину на всех конференциях и во время международных аудитов (даже такое было). Потому как впервые мы пользовались только лучшим, что придумал мировой разум для этой малышни. И впервые слушали нас, врачей. И решения принимали мы, врачи! Не чиновники и их сыновья, не академики, не схематозники.

МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 С тех пор - вторая половина 2019 года, весь 2020 год, начавшийся 2021 - закупок нет и примЕт, что предвидятся, тоже не наблюдается.
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Вообще, все события этого периода разворачивались очень забавно:
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 в рабочую группу экспертов, которые должны, как максимум, досконально понимать суть вопроса и, как минимум, хотя бы раз в жизни видеть недоношенного ребёнка 575 грамм веса, МОЗ вводит «странных людей» туманным механизмом;
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 рабочая группа экспертов ни разу не собирается «в реале» в количестве больше 2 человек, но подписи на документах, убеждена, рисовались исправно;
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 в номенклатуре предполагаемых закупок силами ДП «Медичні закупівлі», вопреки мнению экспертов, работающих в крупнейших перинатальных центрах страны с лучшими результатами выхаживания, без их подписей, появляется дешевое г**но, не имеющее доказанной эффективности и не входящее ни в один европейский гайд с 2007 года.
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Ни на одно профессиональное возражение экспертной группы никто не реагирует. Ну оно и понятно: слова то всё незнакомые, а маржа уже душу то греет.
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Факт, что это дешевое г**но не может использоваться с технологическими процессами конца первой четверти XXI века, увеличивает длительность лечения и инвалидизацию глубоконедоношенных детей, а значит приводит к финансовым, ресурсным, человеческим, в конец концов, потерям, никого не бодрит. Ибо бабло побеждает зло, как известно.
МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6772 Популизм, лицемерие, коррупция сопровождали нас всегда, они вне расцветок. Они вызывали огорчение, протест, порой (часто) - стыд, но сегодня лично у меня нет чувства стыда, оно сменилось другими чувствами - гадливости и презрения. К тотальному невежеству, непрофессионализму и запредельной лжи. Абсолютно всё, исходящее по вертикали, преднамеренно лживо.
А так, да, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUknH8VjN4xtQthfgkGynb1VDml2W6cF2bCd1q6pie42uWtGw6Sfv-YySSExvYlawxpeOvq7u5sAzaqwhvuWKJqPTv9KyySuagrnKIy8zlEZ9MvvRyFGfLOtN63HbUUP20&__tn__=*NK-R #какаяразница .
P.S. Конечно, у меня давно есть подготовленное решение, чтобы пережить это «смутное» время, ибо спасение утопающего..., как известно...
P.S.S. Но и это ещё не всё)), продолжение следует...
P.S.S.S. Update в перепосте на моей странице!МОЗ планує укласти договір зі ще одним постачальником вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5956
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21.01.2021 12:13 Відповісти
Секретный поставщик именуется "Привоз" в Одессе.
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21.01.2021 14:26 Відповісти
Будет вам, украинцы, "вакцинация". Синоваком. Когда-нибудь потом. Может быть.
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21.01.2021 14:55 Відповісти
 
 