Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко
Команда президента Володимира Зеленського не розглядає можливість залучення Віктора Медведчука до переговорів у Тристоронній контактній групі.
Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко виданню РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Це може статися тільки тоді, коли Росія офіційно включить Медведчука до складу своєї делегації в ТКГ. Вона це може зробити, незважаючи на те, що він є громадянином України. Але для цього Медведчук має отримати певні повноваження, наприклад, від МЗС РФ, що він виступає в процесі мінських консультацій як представник Росії", - пояснив Мережко.
Він зазначив, що уряд України навіть теоретично не розглядає можливість включення Медведчука в ТКГ.
"Наскільки я знаю, такого наміру немає, ні у президента, ні у Міністерства закордонних справ. Про це не йдеться", - додав нардеп.
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ведь кум Пети и Вовы
а шо ти не знав ?
Мертвечук тоді був при владі та й однопартійцем Петі по СДПУ(о)
Порошенко за владу продастся любому, залізе до любої сраки
Зєля одержимий ідеєю посадити Порошенка.
хай буде клоун чим та шоколадна срака,
Ще ДО епідемії, в жовтні 2019 зелені вирішили, що раптово "розбагатілі" при них зубажілі мають платити 20% від своїх доходів за комунпослуги замість 15%, як при "мародьорі".
"Міністерство соціальної політики в середу, 23 жовтня, https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/2577174355662381?__xts__[0]=68.ARCjNNQ_Ivu_7_eA7UDX823N07hgI-MgweNyAKfgKal_NYP_WhWgtI0C8rEoSFt6-Pb9YkvvDskZdXtikhSS7garEo3mhjQYGtX-ZIl_jGFFWndBfMstvLWF-6E5iyswXo7xcGrN_lvNQUcG8NP4InjEbGWl1SJjzOCBPh15tjYPBGsMA9jd30XLISTd6qXhWiHaBc-xAy_gefEqyHjl39rrOrt155mYqNKd8hWtMN33cv4C4kiBC37U26VffBiwe7wQwhgdeV2428yoEvTb-vVSC5709_9gPvoX5cF8hiBKUZwTTOswWvzMhVQKePuJ6Ub1TiO_3TUxUL5tf1V5t2k9rQ&__tn__=-R опублікувало на своїй сторінці пояснення щодо останнього пункту ухваленої урядом постанови.
За ним частка обов'язкового платежу за комунальні послуги з 1 травня 2020 року зросте з 15% до 20% від доходу сім'ї.
Це означає, що всі, хто отримує субсидію, платитимуть більше. Для бабусі з невеликою пенсією це може бути плюс 86 гривень до платіжки, для родини вчителів - плюс тисячу гривень."
https://hromadske.ua/posts/subsidiyi-za-novimi-pravilami-chi-budut-*********-platiti-za-komunalku-bilshe
а на сколько выросла комуналка при порохе, забыл
и если два года назад тут вы все срали шоколадом на Юльку так пожинайте свой понос
Оцінюй конкретний приклад дій Зєлі, радєтєля за бідних на стадіонних дебатах та у відосиках.
а что при порохе было бы сейчас лучше?
при порохе набрали кредитов в том же МВФ и курс уронили в 2,5 раза,
больше всего был бы зараз презиком Порох жопа в стране была бы еще больше
С 1 апреля этого года также повышают стоимость газа для предприятий теплокоммунэнерго, которые производят тепло для населения, в 2,2 раза
Соответственно, тарифы на отопление в Киеве вырастут на 90%.
Соответственно тарифы на горячее водоснабжение вырастут на 75-80%.
а теперь рассказывай что это Зе такой плохой а при порохе было все прекрасно и дешево
https://www.youtube.com/watch?v=FfcCFrRqp5w
https://www.youtube.com/watch?v=rKRwqW3TwRA
в итоге шоколадные пишут
"Зеленский год назад обещал снизить тарифы в два раза: в результате коммуналка резко подорожала"
"У Зєлі, борцуна з високими тарифами, сьогодні який тариф?"
Zakon pro DERZHZRADU !!!
Медведчука залучив до мінських переговорів Путін через Меркель, - Безсмертний
https://lb.ua/news/2019/07/13/432077_medvedchuka_privlek_minskim.html
"https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі залучив президент РФ Володимир Путін, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Про це заявив новопризначений представник України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську https://lb.ua/news/2019/07/09/431684_bezsmertniy_povernuvsya_politichnu.html Роман Безсмертний ".
Доводилось в тих умовах дослухатись до тих, хто погоджувався впливати на пуйла.
Зєля дуже самостійний, все вже порішав сам?
Медведчук став не потрібен пуйлу в мінській групі, тому що Зєля обсаджений Єрмаками-Козирями та Татаровими.
Чи ви вважаєте їх патріотами України?
Это означает, что Путин сказал что переговоры по заложникам будет вести ТОЛЬКО с Медведчуком.