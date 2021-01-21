Медведчук може повернутися в ТКГ тільки в складі делегації РФ, - "слуга народу" Мережко

Команда президента Володимира Зеленського не розглядає можливість залучення Віктора Медведчука до переговорів у Тристоронній контактній групі.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко виданню РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це може статися тільки тоді, коли Росія офіційно включить Медведчука до складу своєї делегації в ТКГ. Вона це може зробити, незважаючи на те, що він є громадянином України. Але для цього Медведчук має отримати певні повноваження, наприклад, від МЗС РФ, що він виступає в процесі мінських консультацій як представник Росії", - пояснив Мережко.

Він зазначив, що уряд України навіть теоретично не розглядає можливість включення Медведчука в ТКГ.

"Наскільки я знаю, такого наміру немає, ні у президента, ні у Міністерства закордонних справ. Про це не йдеться", - додав нардеп.

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