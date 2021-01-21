У ЗСУ за добу виявили 60 нових випадків COVID-19, хворіють 756 осіб, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 60 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Станом на 10.00 21 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 756 осіб.

"За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 60 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 14 осіб ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 46 осіб ... стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії одужали - 14 343 людини, летальних випадків - 39.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 126 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 25 осіб.