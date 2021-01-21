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Новини
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ОП про звільнення Немілостівого: "Влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону"

ОП про звільнення Немілостівого:

Офіс Президента України вітає рішення Кабінету Міністрів про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як наголошується, співробітники патрульної поліції зупинили водія за підозрою у водінні в стані сп'яніння: "Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це", - йдеться в повідомленні.

"Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", – зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

"Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону. Перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави. Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно", - підкреслюють в Офісі Президента.

Також читайте: Вчинене мною правопорушення несумісне, мабуть, із займаною посадою, - Немілостівий

"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону", - йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність", – додав Роман Машовець.

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.

Автор: 

пияцтво (580) звільнення (2667) Офіс Президента (2020) Машовець Роман (16) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+8
На минуточку: на камере копа тридцатое декабря! Это быстрое реагирование сегодня? А если б в СМИ не попало видео?
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21.01.2021 10:50
+3
а за обход санкционного режима и торговлей с оккупантом шефир будет отвечать? Или зеленский? Не видно дружин разных, семенченков всяких, которые с кулаком у сердца перекрывали Киев, защищая этот город от разных свинарчуков. Где они, куда рассосались, в каких углах барыжничают? Не видно, видать барыши с неба падают немалые, что забыли обо всем.
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21.01.2021 10:53
+3
А зеленського, за невключення до декларації 5 мільйонів???
Не повинен відповісти???
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21.01.2021 11:11
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а это шо за покемон?
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21.01.2021 10:38 Відповісти
Где-то чувачок засветился невыгодно, в последние три недели, как это очевидно. Это он перед самым Новым годом проделал, так? Ну и три недели была возня... и вот тут он где-то реально стратил! Так стратил, что пришлось вот этот случай вынимать, на всеобщее обозрение. Бывает же!
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21.01.2021 10:43 Відповісти
А ПРЯТАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ НА МИЛЛИОНЫ ГЛАВНЫМ У ВЛАСТИ?
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21.01.2021 12:03 Відповісти
Дешева показуха.
Епізоду місяць. Пішли? Не добазарились?
Мужик дурак, попав на постановку, але добре що відмовився підписи ставити під цікавими документами, на благо Українців.
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21.01.2021 10:47 Відповісти
очень сложная ситуация с "неповиновением". Я езжу на дачу, Харьковская область. поселок Бабаи, так вот там мусора просто так всех подряд останавливают, я их на хер посылаю, так это неповиновение или моя гражданская позиция по принципу презумпции не виновности?
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21.01.2021 10:47 Відповісти
поліція не має права безпідставно зупиняти..
тому посилаєте нахір правильно.
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21.01.2021 11:16 Відповісти
На минуточку: на камере копа тридцатое декабря! Это быстрое реагирование сегодня? А если б в СМИ не попало видео?
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21.01.2021 10:50 Відповісти
Именно так. Все спустили бы на тормозах.
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21.01.2021 11:06 Відповісти
Чувак по ходу накосячив десь за останній тиждень, ось і дістали відео, щоб "с позором".
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21.01.2021 11:39 Відповісти
А вот якби він був на місці Татарова.....
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21.01.2021 13:20 Відповісти
а за обход санкционного режима и торговлей с оккупантом шефир будет отвечать? Или зеленский? Не видно дружин разных, семенченков всяких, которые с кулаком у сердца перекрывали Киев, защищая этот город от разных свинарчуков. Где они, куда рассосались, в каких углах барыжничают? Не видно, видать барыши с неба падают немалые, что забыли обо всем.
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21.01.2021 10:53 Відповісти
якби ж то тільки у зросійщеному Києві..(

Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.
/з групи https://www.facebook.com/groups/360937008109104 "Скорумповане місто Львів"
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...


Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
https://ru.krymr.com/a/villa-krym-krymskoe-vino0i-sankcii/30318165.html

Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
Кредо коньяка «Клинков»👿
По уже сложившейся традиции каждый год для сбора урожая винограда в Крым отправляется весь персонал компании «Алеф-Виналь». ....
Мероприятие позволяет сотрудникам почувствовать натуральность, качество сырья и убедиться в силе винограда, из которого впоследствии будет создан коньяк «Клинков».
https://westnews.info/news/Miljoni-griven-na-alkogol-ta-yizhu-aeroport-Lviv-ogolosiv-tender.html
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21.01.2021 11:21 Відповісти
Судя по поведению, он вообще не при памяти был. Вскружила голову должность.
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21.01.2021 10:57 Відповісти
А зеленського, за невключення до декларації 5 мільйонів???
Не повинен відповісти???
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21.01.2021 11:11 Відповісти
Ах, какие слова! Красивые, правильные. Только грош цена любому слову от зебанды.
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21.01.2021 11:27 Відповісти
ОП об увольнении Немилостивого: "Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона" СМІШНО АЖ ДО СЛІЗ. ЄРМАКИ, ТАТАРОВИ, ТИМОШЕНКИ, ВЕНІДІКТОВИ, РАДУЦЬКІ, ..... ЧИ ДЛЯ НИХ ЗАКОН НЕ ПИСАНИЙ!?
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21.01.2021 11:37 Відповісти
Он должен был заплатить штраф - а его уволили с работы...И о чем он тут нам ЛАПШАЕТ???....Власть нарушила закон....Где написано что за пьянку увольняют с работы?.
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21.01.2021 11:39 Відповісти
Бухал он и права качал в не рабочее время..При толковом адвокате и "понятливом" судье враз восстановится,понеся лишь административное наказание..
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21.01.2021 14:41 Відповісти
Немилостива ОП до Немилостівого. Не пощастило. З прізвищем.
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21.01.2021 11:45 Відповісти
іхав бухий робітник чистоти дворів -зупинили, через день вигнали з роботи... висновок - вносимо в ПДР крім штрафу - вигон з роботи....На мить уявив завтра з розгулом п'яних роботяг........та оуєнно ввічливих міністрів...
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21.01.2021 12:03 Відповісти
Ну так примените этот закон к Ермаку, Татарову.....Там весь ОП в полном составе уже не раз нахимичил на цугундер
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21.01.2021 12:04 Відповісти
лживые квартальные скоты
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21.01.2021 12:09 Відповісти
він хоч чесно зізнався а решта поводить себе як обдовбані бо брешуть про покращення а людина отримуе платіжки просто жах на життя залишаеться 5 копійок
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21.01.2021 12:28 Відповісти
Только три слова "ТАТАРОВ", "ЕРМАК", "ВАГНЕРОВЦЫ".
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21.01.2021 12:32 Відповісти
И Татарову не позволит?
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21.01.2021 12:36 Відповісти
Напомните это Татарову и Ермаку, и зеленскому не забудьте, пожалуйста!..
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21.01.2021 13:09 Відповісти
Без согласования с Ермаком
Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"
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21.01.2021 13:11 Відповісти
у приЗедента продолжают прикалываться над своими зебилами..
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ж ОПа..
https://www.youtube.com/watch?v=KOvhJAbrQxs
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21.01.2021 13:30 Відповісти
 
 