ОП про звільнення Немілостівого: "Влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону"
Офіс Президента України вітає рішення Кабінету Міністрів про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Як наголошується, співробітники патрульної поліції зупинили водія за підозрою у водінні в стані сп'яніння: "Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це", - йдеться в повідомленні.
"Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", – зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
"Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону. Перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави. Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно", - підкреслюють в Офісі Президента.
"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону", - йдеться в повідомленні пресслужби ОП.
"Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність", – додав Роман Машовець.
Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.
Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.
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Епізоду місяць. Пішли? Не добазарились?
Мужик дурак, попав на постановку, але добре що відмовився підписи ставити під цікавими документами, на благо Українців.
тому посилаєте нахір правильно.
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.
/з групи https://www.facebook.com/groups/360937008109104 "Скорумповане місто Львів"
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...
Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
https://ru.krymr.com/a/villa-krym-krymskoe-vino0i-sankcii/30318165.html
Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
Кредо коньяка «Клинков»👿
По уже сложившейся традиции каждый год для сбора урожая винограда в Крым отправляется весь персонал компании «Алеф-Виналь». ....
Мероприятие позволяет сотрудникам почувствовать натуральность, качество сырья и убедиться в силе винограда, из которого впоследствии будет создан коньяк «Клинков».
https://westnews.info/news/Miljoni-griven-na-alkogol-ta-yizhu-aeroport-Lviv-ogolosiv-tender.html
Не повинен відповісти???
Власть не позволит никому быть выше общих правил и закона"
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ж ОПа..
https://www.youtube.com/watch?v=KOvhJAbrQxs