ОП про звільнення Немілостівого: "Влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону"

Офіс Президента України вітає рішення Кабінету Міністрів про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як наголошується, співробітники патрульної поліції зупинили водія за підозрою у водінні в стані сп'яніння: "Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це", - йдеться в повідомленні.

"Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", – зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

"Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону. Перебування на високій державній посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом держави. Кабінет Міністрів відреагував швидко й однозначно", - підкреслюють в Офісі Президента.

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"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку – і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону", - йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність", – додав Роман Машовець.

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

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Пізніше стало відомо, що Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого.