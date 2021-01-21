Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях знижується, найвищі показники захворюваності в Києві, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 січня найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області - 367,8, Миколаївській - 366,2, Черкаській - 296,0, а також у Києві - 296,9.

Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 205,1 на 100 тис. населення.

Найвища завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях, а також у Києві.

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