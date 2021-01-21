УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12124 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 021 5

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях знижується, найвищі показники захворюваності в Києві, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях знижується, найвищі показники захворюваності в Києві, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 січня найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області - 367,8, Миколаївській - 366,2, Черкаській - 296,0, а також у Києві - 296,9.

Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 205,1 на 100 тис. населення.

Найвища завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях, а також у Києві.

Також читайте: За добу у світі через COVID-19 померли понад 17 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 97 млн. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях знижується, найвищі показники захворюваності в Києві, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампа убрали из Белого Дома. Потому поддерживать этот фейк далее бессмысленно.
показати весь коментар
21.01.2021 10:41 Відповісти
Койки они, панимаешь, загружают... Шли бы на лыжах кататься, как гидрант...
показати весь коментар
21.01.2021 10:43 Відповісти
Із серії "Більше пекла", всіх бомжів і жебраків, влада і МВС слізно запрошують люб'язно прийти в вагони метрополітену на роботу по цілодобовому інфікуванню міста.
показати весь коментар
21.01.2021 10:52 Відповісти
 
 