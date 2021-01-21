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Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов

Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов

За словами міністра Кабміну України Олега Немчінова, підготовчі процедури для організації всеукраїнського перепису населення передбачено на 2021 рік, основне фінансування - на 2022-й.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що для проведення запланованого на 2023 рік перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Оскільки тільки підготовчий період класичного перепису триває 1,5 року, ми плануємо його провести у 2023 році за тими методиками, які є в ООН. Підготовчі процедури передбачені на 2021 рік, основне фінансування – на 2022-й... Це мільярди. І найцікавіше, що основне навантаження – це зарплати найманих працівників, їх може бути десятки тисяч. Бюлетені надрукували вже досить давно, оскільки дані готують спеціалізовані наукові установи і вони можуть зберігатися певний час", – сказав Немчінов.

Він зазначив, що Держстат 2020 року підписав меморандум зі спеціалізованими органами ООН, який дає змогу Україні в наступному турі переписів 2030 року провести його за новою методикою. Цей перепис проводитимуть за реєстрами, він не потребуватиме особистого контакту.

Також читайте: Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році

"Усе залежить і від того, чи збиратимуть дані в паперовому вигляді, чи закуплять пристрої, щоб це було в електронному вигляді. Це й потребує основних витрат. Також має бути певний рівень підготовки людей... Я думаю, [буде потрібно] не менше ніж 7 млрд грн. Це також питання в часі. Загалом, цей момент для держави є дуже важливий, оскільки ми можемо перевірити кількість банківських карток, активних сім-карток, але ми так не визначимо етнорелігійний склад чи інші важливі показники", – резюмував Немчінов.

Єдиний перепис у незалежній Україні проводили 2001 року. Тоді чисельність населення становила 48,46 млн осіб.

Наступний перепис мав відбутися 2011 року, проте його проведення переносять уже вшосте.


Автор: 

демографія (142) перепис населення (140) Держстат (1604) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+8
Зачем фигней страдать....ГорЗагсы передают сведения ежемесячно о количестве умерших и снимают их с учета...Туфтой занимаются в 21 веке...
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21.01.2021 10:41
+6
Теж цікавить, а паспорти як ви даєте, що від лампочки, ідентифікаційний номер для налогової що вде нічого не значить? Як можно ходячі по хатах всіх перерахувати? Хтось кудись поїхав, хтось на роботі.
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21.01.2021 10:54
+6
в базе кто уехал тоже есть, а по инд. коду проще всего. Но 7 млрд. накану!
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21.01.2021 10:57
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А Дубілєт помножить 52млн на 0,88 і буде весь перепис населення.
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21.01.2021 11:01 Відповісти
Чем дальше, тем меньше считать будет, но деньги вперед.
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21.01.2021 10:41 Відповісти
Зачем фигней страдать....ГорЗагсы передают сведения ежемесячно о количестве умерших и снимают их с учета...Туфтой занимаются в 21 веке...
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21.01.2021 10:41 Відповісти
Теж цікавить, а паспорти як ви даєте, що від лампочки, ідентифікаційний номер для налогової що вде нічого не значить? Як можно ходячі по хатах всіх перерахувати? Хтось кудись поїхав, хтось на роботі.
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21.01.2021 10:54 Відповісти
в базе кто уехал тоже есть, а по инд. коду проще всего. Но 7 млрд. накану!
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21.01.2021 10:57 Відповісти
і ділов-то придумать алгоритм, який із тих данних робить отчот по заданим параметрам.
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21.01.2021 11:19 Відповісти
Так це ж законний спосіб бабла з бюджету настригти. Невже ви не розумієте?
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21.01.2021 11:19 Відповісти
ну надо так надо . дело важное и своевременное . тем более что никаких других более насущных проблем нет и деньги больше не куда потратить
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21.01.2021 10:42 Відповісти
Никто никакую перепись проводить не будет...Она не нужна и денег нету...Хотя если увидят где сделать откат- распилить бюджетные деньги - может и попробуют.Зеленский ЛОХ ему налапшают о важности перепеси - может и подписать бюджет с никому не нужной затеей(.
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21.01.2021 10:44 Відповісти
А как же инновационная перепись от Дубилета? А ведь 7 млрд грн это 14 млн. вакцин Пфайзер или Модерна, которыми можно вакцинировать население Украины.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
тогда больше пересчитывать прийдётся
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21.01.2021 10:58 Відповісти
А сколько бухла на эти деньги купить можно...ммм...да но чувствую не нам его пить.....
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21.01.2021 11:27 Відповісти
После победы над ковидом и Рашистаном путинило.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
Так вже ж був квантумний перепис Дубілета.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
пока надумаются переписывать и переписывать некого будет.
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21.01.2021 10:45 Відповісти
А в криму і лугандоні теж щітати будете? Це я так ,с празнава інтересу!
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21.01.2021 10:46 Відповісти
На РАБссии демография полный капут,не помогают уже украденные донбассцы,крысчанцы белорусы армены приднестровцы с абхазцами и южные осетины..насэление РАБссии меньше 90 млн...
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21.01.2021 10:48 Відповісти
З яких більша половина - китайці.
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21.01.2021 10:52 Відповісти
7 миллиардов гривен....Половину из которых спистят.
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21.01.2021 10:48 Відповісти
Наивняк вы батенька....
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21.01.2021 11:28 Відповісти
Згадався знаменитий коефіцієнт Дубілєта, яким можна безкоштовно порахувати ВСЕ.
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21.01.2021 10:49 Відповісти
Сцарь всея дохлой РАБссии Николашка считал поголовье своего стада по продаже соли...,А Столыпин по количеству лошадей в стаде Шариковых...
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21.01.2021 10:51 Відповісти
вреш гад! небось мильярдик себе отстегнеш епта? знаю я ваши переписи
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21.01.2021 10:53 Відповісти
я вот посчитал . 7 000 000 000 это в акурат 250 000 000 баксов выходит

украинский танк " Оплот " (на который нет денег) обходится плюс-минус 3 000 000 зеленых . получается на перепись выбрасывают примерно 80 танков . танковая бригада

подсчеты примерные просьба не придираться
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21.01.2021 10:54 Відповісти
Танки и бронетехника это уже отстой....,сейчас малая техника уже выходит и на флоте и в воздухе...остальное металлолом...
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21.01.2021 10:56 Відповісти
Что-то мало насчитали?!
Потом будут перерасчет, изменения до 1 трлн.гивен
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21.01.2021 11:00 Відповісти
что-то мало просит... надо сразу 7 триллионов...
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21.01.2021 11:02 Відповісти
Короче, пока денег соберут, считать будет некого.
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21.01.2021 11:04 Відповісти
Окуеть. Дайте мне доступ к базам данных: налоговая, реестр зарегестрированных, учебные заведения, садики, больницы, списки клиентов банка, пенитенциарная служба и т.д. - так и быть я бесплатно проведу эту перепись
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21.01.2021 11:06 Відповісти
Поставьте переписчиков возле каждого магазина АТБ и за пару недель перепишите всю Украину. 2 переписчика на магазин. по 10 000 грн. з/п каждому (это за 2 недели работы) = 20 000 грн. 1100 маг. АТБ. Итого бюджет 22 млн. грн. Накиньте еще столько же (печать, обработка данных и пр. админ.расходы). 7 млрд.?! Ню, ню. Ярко. "Большая стройка" № 2?
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21.01.2021 11:11 Відповісти
Зачем? Есть электронные реестры прописки. Зайдите на сайт Держстата, население 41650000 чел.
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21.01.2021 11:14 Відповісти
Ээээххх песню на взлете бьешь
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21.01.2021 11:30 Відповісти
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21.01.2021 11:37 Відповісти
это впустую потраченные украденные деньги. лучше бы на бесплатную вакцинацию дали.
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22.01.2021 01:39 Відповісти
 
 