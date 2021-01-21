Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов
За словами міністра Кабміну України Олега Немчінова, підготовчі процедури для організації всеукраїнського перепису населення передбачено на 2021 рік, основне фінансування - на 2022-й.
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що для проведення запланованого на 2023 рік перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Оскільки тільки підготовчий період класичного перепису триває 1,5 року, ми плануємо його провести у 2023 році за тими методиками, які є в ООН. Підготовчі процедури передбачені на 2021 рік, основне фінансування – на 2022-й... Це мільярди. І найцікавіше, що основне навантаження – це зарплати найманих працівників, їх може бути десятки тисяч. Бюлетені надрукували вже досить давно, оскільки дані готують спеціалізовані наукові установи і вони можуть зберігатися певний час", – сказав Немчінов.
Він зазначив, що Держстат 2020 року підписав меморандум зі спеціалізованими органами ООН, який дає змогу Україні в наступному турі переписів 2030 року провести його за новою методикою. Цей перепис проводитимуть за реєстрами, він не потребуватиме особистого контакту.
"Усе залежить і від того, чи збиратимуть дані в паперовому вигляді, чи закуплять пристрої, щоб це було в електронному вигляді. Це й потребує основних витрат. Також має бути певний рівень підготовки людей... Я думаю, [буде потрібно] не менше ніж 7 млрд грн. Це також питання в часі. Загалом, цей момент для держави є дуже важливий, оскільки ми можемо перевірити кількість банківських карток, активних сім-карток, але ми так не визначимо етнорелігійний склад чи інші важливі показники", – резюмував Немчінов.
Єдиний перепис у незалежній Україні проводили 2001 року. Тоді чисельність населення становила 48,46 млн осіб.
Наступний перепис мав відбутися 2011 року, проте його проведення переносять уже вшосте.
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украинский танк " Оплот " (на который нет денег) обходится плюс-минус 3 000 000 зеленых . получается на перепись выбрасывают примерно 80 танков . танковая бригада
подсчеты примерные просьба не придираться
Потом будут перерасчет, изменения до 1 трлн.гивен