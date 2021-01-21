На комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа, - Степанов

За прогнозами МОЗ, на комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з'явиться до літа поточного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що "національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всі громадяни України будуть вакциновані за державний рахунок".

"Цей план складається з п'яти етапів. Почнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто перебуває в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей ростиме. На п'ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють у групу ризику ні за віковим, ні за професійним показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє в п'яту групу, тобто буде вакцинована в кінці 2021-початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку", - сказав він.

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