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Новини Коронавірус і карантин
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На комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа, - Степанов

На комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа, - Степанов

За прогнозами МОЗ, на комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з'явиться до літа поточного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що "національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всі громадяни України будуть вакциновані за державний рахунок".

"Цей план складається з п'яти етапів. Почнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто перебуває в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей ростиме. На п'ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють у групу ризику ні за віковим, ні за професійним показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє в п'яту групу, тобто буде вакцинована в кінці 2021-початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку", - сказав він.

Читайте також: Степанов про постачання вакцин проти коронавірусу в Україну: Переговори були розпочаті вже в травні, ми визначили два шляхи отримання препарату

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
что же вы собираетесь колоть в феврале-марте?
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21.01.2021 10:49
+2
Вы поняли намек. Вакцинировать все население бесплатно, как это делают в цивилизованных странах, правительство не собирается. С и так бедных украинцев будут драть последние деньги, еще и какой-нибудь "паспорт здорового человека" придумают, чтобы без него не пускали на работу и за границу. Тогда точно понесете оставшиеся копейки в карман этому режиму. Лох, голосовавший за Зеленского, должен платить всю жизнь.
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21.01.2021 10:56
+1
Летом она нужна будет только в Азии и Африке.
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21.01.2021 10:51
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что же вы собираетесь колоть в феврале-марте?
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21.01.2021 10:49 Відповісти
Спітнік та сіновак. Від першого люди отримують жахливі ускладнення, а у другого ефективність 50%.
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21.01.2021 11:07 Відповісти
Летом она нужна будет только в Азии и Африке.
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21.01.2021 10:51 Відповісти
Значит будем ждать лета и будем ждать Пфайзер. Я ж не зебил, я лучше заплачу за качественный продукт, чем получу бесплатную какаху от государства. И помните, зебилы, что бесплатный сыр - он только в мышеловке
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21.01.2021 10:51 Відповісти
А влітку коли саме? До Євро-2021 встигаємо? Маю квитки на матчі, хоча УЄФА пропонує повернути без комісій до 26.01. Без особливої надії сподіваюсь до останнього...
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Не буде ніякого Євро, пандемія на дворі
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21.01.2021 11:55 Відповісти
60/40, що Євро відбудеться. Але у форматі "без роз'їздів". Тобто всі 4 команди збираються в одному місті в грають там всі матчі. Наприклад, група А - в Римі, група В - в Копенгагені, С - в Амстердамі тощо. Плей-оф грають також в одному місті, але в якому є два пристойні стадіони (скоріше, за все Лондон).
Хоча, можливо, що всі матчі на стадіонах однієї країни проведуть
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21.01.2021 12:29 Відповісти
а глядачі? то шо пацани вийдуть мяча поганять, то вірогідність висока)
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21.01.2021 12:41 Відповісти
Мінімум 10%, максимум 50% глядачів. Остаточно стане відомо на початку квітня. Якщо взагалі без глядачів - то УЄФА повертає всім кошти за квитки
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21.01.2021 14:34 Відповісти
Пятая группа, готовьте бабулесы и занимайте очередь...
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21.01.2021 10:51 Відповісти
какой процент населения хочет вакцинироваться ? может попробуете подходить к лошади с головы а не с зада
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21.01.2021 10:53 Відповісти
Летом уже не надо будет, все и так переболеют
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21.01.2021 10:54 Відповісти
Надо, потому что если в мире начнут требовать эти пресловутые паспорта вакцинации, никуда не уедешь. На коммерческой основе я согласен, если, конечно, нормальная вакцина будет, а не какашка в шприце.
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21.01.2021 11:37 Відповісти
Вы поняли намек. Вакцинировать все население бесплатно, как это делают в цивилизованных странах, правительство не собирается. С и так бедных украинцев будут драть последние деньги, еще и какой-нибудь "паспорт здорового человека" придумают, чтобы без него не пускали на работу и за границу. Тогда точно понесете оставшиеся копейки в карман этому режиму. Лох, голосовавший за Зеленского, должен платить всю жизнь.
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21.01.2021 10:56 Відповісти
По Фрейду. Сначала прочел не "легальная", а "летальная".
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21.01.2021 10:57 Відповісти
21 марта в праздник Ноуруз=Масленница=Лупералии=Троянская битва=Базанта=рождение СВ. Николая(Янах Улу-ГОРЯЩИЙ ДРЕВНИЙ с одэри=азэри) на Кавказ спустится ОГОНЬ Ата Янан(Отец горящий)=АДАМ и наступит 5959г.от с.м. Он и спасет весь мир от заразы.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ!
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21.01.2021 11:00 Відповісти
Наши Общие Древние Праздники Сильнее Всего.Они спасители.
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21.01.2021 11:02 Відповісти
Др.Римские(Омур-Жизнь) ЛУПЕРКАЛИИ.
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21.01.2021 11:22 Відповісти
Шановна редакція! Чи не можна зробити якусь кнопку на сайті "Забанити Степанова", бо дуже вже втомив брєд цього чувака на посаді міністра і його сміттєві посили суспільству. ЗІ Якщо нема змоги зробити вказану кнопку, зробіть хоч "Викликати санітарів". )))
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21.01.2021 11:02 Відповісти
Спецоперация "ковид" сворачивается за ненадобностью.
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21.01.2021 11:03 Відповісти
А нелегальна?
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21.01.2021 11:32 Відповісти
 
 