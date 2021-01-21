Від COVID-19 за добу померли 19 жителів Києва, одужали - 1 807, виявили 595 нових випадків, - Кличко
Кількість хворих на коронавірус із початку пандемії в Києві становить 124 835 людей.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві за минулу добу - 595 хворих на коронавірус. 19 осіб померли. Всього за період пандемії в столиці 2 246 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 124 835", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 353 жінки віком від 18 до 88 років, 225 чоловіків від 18 до 89 років, 7 дівчаток від 9 до 17 років і 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 18 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 1 807 осіб. Всього коронавірус побороли 52 146 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 137, у Святошинському - 82 і в Дніпровському районі - 72 випадки.
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кто там за тя пишет высеры, передайте Боксу "привет" от Антиколорадоса - тоже упал и чуть не погиб, но судьба сказала - Вставай.те и иди.те, и он .... пошел и встал