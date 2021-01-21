Заступнику голови РДА на Дніпропетровщині та його спільникам повідомлено про підозру через махінації з інвентаризацією земель. Державі завдано збитків на 4,3 млн грн, - Нацполіція

На Дніпропетровщині поліцейські повідомили про підозру заступнику голови однієї з РДА та його спільникам. Спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн при проведенні інвентаризації земель району. На момент скоєння злочину чиновник виконував обов'язки голови райдержадміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Встановлено, що тодішній голова РДА впливав на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства. Відтак, у січні 2019 року між РДА та ФОП було укладено договір про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, їхньої грошової оцінки та виготовлення документації із землеустрою. Вартість робіт становила 4,3 млн грн, виконавцем стала субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам чинного законодавства – частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а райдержадміністрація взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності. Також керівник субпідрядної організації не знав про виконання будь-яких робіт та не підписував про це жодних документів, а інженер-землевпорядник скористався печаткою субпідрядної організації та завірив роботи, що фактично не виконувалися.

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У результаті державі було завдано 4,3 млн грн збитків, що підтверджено економічною експертизою.

Дізнавшись про можливість перевірки згаданої документації, зловмисники спробували погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.

У даній справі трьом фігурантам повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.