Україна планує вже в 2021 р вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень, - Кулеба
Україна планує вже в поточному 2021 року вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень довіри і взаємодії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України і США. Плануємо вже в 2021 році вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри і взаємодії", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, Джо Байден у середу прийняв присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США. Також присягу принесла віце-президент США Камала Харріс.
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Я понимаю, что в Трускавецких университетах с аглицким было не очень, но можно же было набрать по объявлению нормальных переводчиков для таких случаев. Или у Порошенко спросить, как пишется.
Впрочем, Байден, думаю, уже ответил, что с детства терпеть не может Зеленского, и моя твоя не понимать... Off!
Helgi Sharp(Олег Шарп)
Гадил-то ЗЕ на Байдена публично.