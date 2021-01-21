Україна планує вже в 2021 р вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень, - Кулеба

Україна планує вже в поточному 2021 року вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень довіри і взаємодії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України і США. Плануємо вже в 2021 році вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри і взаємодії", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, Джо Байден у середу прийняв присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США. Також присягу принесла віце-президент США Камала Харріс.

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