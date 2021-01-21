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Україна планує вже в 2021 р вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень, - Кулеба

Україна планує вже в 2021 р вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень, - Кулеба

Україна планує вже в поточному 2021 року вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень довіри і взаємодії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України і США. Плануємо вже в 2021 році вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри і взаємодії", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, Джо Байден у середу прийняв присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США. Також присягу принесла віце-президент США Камала Харріс.

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Україна планує вже в 2021 р вивести стратегічне партнерство зі США на якісно новий рівень, - Кулеба 01

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А США оно надо, а?
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21.01.2021 11:21 Відповісти
У Зеленского и его ненаглядной Мендель очередной прокол: при приглашении Джо Байдена в Украину они нацарапали на своей странице в Twitter: "I'll be glad to welcome Joe Biden in the well-known Kyiv". Ошибочно добавили артикль "the" в Kyiv, плюс абсолютно неуместное "well-known".

Я понимаю, что в Трускавецких университетах с аглицким было не очень, но можно же было набрать по объявлению нормальных переводчиков для таких случаев. Или у Порошенко спросить, как пишется.

Впрочем, Байден, думаю, уже ответил, что с детства терпеть не может Зеленского, и моя твоя не понимать... Off!
Helgi Sharp(Олег Шарп)
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21.01.2021 11:26 Відповісти
После посадки Байдена в Лукьяновское СИЗО!!"!!!!!
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21.01.2021 11:29 Відповісти
У випадку, якщо цим займеться Порошенко.
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21.01.2021 12:27 Відповісти
ЗЕ уже готов публично покаяться перед Байденом?

Гадил-то ЗЕ на Байдена публично.
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21.01.2021 12:30 Відповісти
Тоесть уже в 2021 Зе свалит нафиг ?
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21.01.2021 12:34 Відповісти
 
 