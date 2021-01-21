УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини
2 336 33

Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня

Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня

Генпрокуратура Росії вимагає обмежити доступ до сайтів із закликами брати участь "у незаконних акціях 23 січня".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на пресслужбу відомства.

"Внесено вимоги в Роскомнагляду про обмеження доступу до протиправної інформації. Особам, які закликають до незаконних дій, оголошено застереження про неприпустимість порушення закону", - йдеться в повідомленні.

Генпрокуратура додала, що правоохоронні органи "орієнтовані на вжиття запобіжних заходів", а за наявності підстав - на притягнення винних до адміністративної відповідальності.

Варто також зазначити, що напередодні Роскомнагляд за дорученням Генпрокуратури зажадав від соцмереж TikTok і "ВКонтакте" захистити підлітків від участі в акціях протесту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня Олексій Навальний і його прихильники анонсували протестні акції, пов'язані з взяттям політика під варту і можливою заміною для нього умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше".

Автор: 

Генпрокуратура рф (27) Навальний Олексій (612) блокування (644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
показати весь коментар
21.01.2021 11:31
+3
ютюб заблокируйте там много призывов)
показати весь коментар
21.01.2021 11:31
+3
Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 5562
показати весь коментар
21.01.2021 11:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Себя уже заблокируйте мрази
показати весь коментар
21.01.2021 11:30 Відповісти
ютюб заблокируйте там много призывов)
показати весь коментар
21.01.2021 11:31 Відповісти
О да рашистские пропагандо... очень резво используют ситуацию с "капитолийской " блокировкой в инете , зато кремлядская власть предоставив свой ресурс сторонникам заговоров там, где сидят МО Раши и Эхо Москвы. (ЭМ- новость за 29 января)
показати весь коментар
21.01.2021 11:50 Відповісти
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
показати весь коментар
21.01.2021 11:31 Відповісти
Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 5562
показати весь коментар
21.01.2021 11:40 Відповісти
Кстати это уникальный год победы - одна цифра 7 а другая 6, такой больше никогда не повторится
показати весь коментар
21.01.2021 11:47 Відповісти
Кстати, сегодня праздничный день. Очередная годовщина, как от нейросифилиса подох Ленин.
показати весь коментар
21.01.2021 12:00 Відповісти
Весь тикток забит 23м и лахтинской ботвой)
Даже мой 12 летний малый афигел)
показати весь коментар
21.01.2021 11:33 Відповісти
Леха Провальный для РАБссии что Усама Бен Ладен для подлодки Курск Норд Оста и Беслана...
показати весь коментар
21.01.2021 11:37 Відповісти
Поясните, что имеете ввиду, когда про "Бен Ладен для..."
показати весь коментар
21.01.2021 11:42 Відповісти
На РАБсссии панический страх перед Майданом Мавзолейных Шариковых... Но Хабаровска бункерный фюрер не боится...,деньги есть только на Белорусь и Армению
показати весь коментар
21.01.2021 11:41 Відповісти
Усама Бен Ладен для РАБссии это сам Путлер
показати весь коментар
21.01.2021 11:43 Відповісти
Звертайтесь до басманного ,воронєжського,кащенко або спортлото.
показати весь коментар
21.01.2021 11:44 Відповісти
И кто-то еще скажет, что среди 30 млн просмотра ролика Навального нет задумавшихся из 73 процентов украинских идиотов , проголосовавших за ЗЕ - да этот бутерброд крымский сделал лучший отрезвительный контрпиар нашему ЗЕ-ЛИГАСМЕХАНАКРОВИ , мычащему-молчащему- стоящему раком перед уХйлом.
показати весь коментар
21.01.2021 11:45 Відповісти
Ну дожились... уже и генпрокуратура рекламирует эти митинги. Куда смотрит ФСБ?
показати весь коментар
21.01.2021 11:45 Відповісти
Головна помилка Навального - це незнання менталітету росіян, стадного менталітету, якому потрібен "сильньій вождь" (альфа-самець), -якщо такого немає, то вийде те російське стадо, щось там мекне, бекне, а побачать як мусора почали гамселити, то п'ятами накиває.
показати весь коментар
21.01.2021 11:46 Відповісти
Не в этот раз. Скорее всего там будет программа погорячей. По крайней мере похоже на то
показати весь коментар
21.01.2021 11:49 Відповісти
Помекає стадо і п'ятами накива, ось така там буде "праграмка"
показати весь коментар
21.01.2021 12:00 Відповісти
Парадокс: каким образом маленькому, плюгавому, патологически трусливому Окурку удалось создать в массах имидж "сильного вождя"? Или кацапское быдлостадо такое тупое, или не обошлось без Кашпировского.
показати весь коментар
21.01.2021 12:12 Відповісти
Навальный вождь....
Анекдот
показати весь коментар
21.01.2021 11:47 Відповісти
хватить засирать мозги навальным... достал он... захотели бы кацапы отравить - отравили бы, а так специально на негодный объект загоняют...
показати весь коментар
21.01.2021 11:48 Відповісти
Своим комментарием против него вы тоже его рекламируете. Так что сидите тихо
показати весь коментар
21.01.2021 11:53 Відповісти
Нульовий вадимка, те що ти зареєструвався через впн і замаскувався під українським прапорцем, не надало тобі права бекати на русина, ану геть звідси на бутилку, кокошник.
показати весь коментар
21.01.2021 11:57 Відповісти
Сам Навальный нам и нахер не нужен, но антипутинские протесты, а в особенности международные санкции против Рашки, очень даже к месту. Поэтому можно и порекламировать.
показати весь коментар
21.01.2021 12:15 Відповісти
Теперь паРашкинцы решают проблемы отсутствия отопления таким образом...


Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 2243
показати весь коментар
21.01.2021 11:49 Відповісти
Оказывается вопрос с отоплением решается в прокуратуре... Все просто оказалось
показати весь коментар
21.01.2021 11:51 Відповісти
Лишнехромососные СкреПОНОСы РАБссии на Майдан подымет только Тальков....
Покажите мне такое дерьмо...
Где блаженствуют КГБшные Хамы...
Где назад,означает вперед и наоброт...
показати весь коментар
21.01.2021 11:51 Відповісти
А Талькова вони вбили, тому гаплик цьому кацапському "вастанию"
показати весь коментар
21.01.2021 12:03 Відповісти
Ніякого народного виступу "за навального" не буде. Розумні кацапи розуміють що цей шовініст "проект ФСБ" - "опозиціонер", а решту він просто дратує. Випустять його через 28 днів.
показати весь коментар
21.01.2021 13:04 Відповісти
Корчатся хороняки от бессилия. Но ничего не поделаешь- интернет одно из лучших изобретений человечества. Наверное будут его всё-таки его вырубать на Россиюшке. Пародия на инет конечно будет- "чебурнет" называется. Всё к этому и катится. Других вариантов почти нет.
показати весь коментар
21.01.2021 13:07 Відповісти
 
 