Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня
Генпрокуратура Росії вимагає обмежити доступ до сайтів із закликами брати участь "у незаконних акціях 23 січня".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на пресслужбу відомства.
"Внесено вимоги в Роскомнагляду про обмеження доступу до протиправної інформації. Особам, які закликають до незаконних дій, оголошено застереження про неприпустимість порушення закону", - йдеться в повідомленні.
Генпрокуратура додала, що правоохоронні органи "орієнтовані на вжиття запобіжних заходів", а за наявності підстав - на притягнення винних до адміністративної відповідальності.
Варто також зазначити, що напередодні Роскомнагляд за дорученням Генпрокуратури зажадав від соцмереж TikTok і "ВКонтакте" захистити підлітків від участі в акціях протесту.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня Олексій Навальний і його прихильники анонсували протестні акції, пов'язані з взяттям політика під варту і можливою заміною для нього умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше".
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