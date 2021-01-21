Справи Майдану: Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екскомандувача ВВ МВС України Шуляка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ, Міністра оборони та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Оскільки підозрюваний поки переховується від органів слідства і суду, таке рішення дозволить проведення досудового розслідування за його відсутності (in absentia).

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Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Станіслава Шуляка, який з листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року керував Внутрішніми військами МВС України. Шуляк був звинувачений у перевищенні службових повноважень та організації розстрілів мирних протестувальників і зник з території України.