Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО
Світовий банк надасть Україні допомогу в 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.
Про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила під час брифінгу 21 січня, передає Цензор.НЕТ.
"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.
За її словами, відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. У рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації.
Топ коментарі
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если ковид больные лечатся за свои, а Степанов пишет, что на каждого выделяется 45 тыс.грв?
Ну так надо - мы вам поставляем х вакцин, а вы не разворовываете их...
" Это мне, это-тебе, это еще раз мне, это- на дороги.
-Так ты уже себе дважды взял.
-Ну ладно, "на дороги" пополам."
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/21/670211/ Аваков попросив ще 126 мільйонів із COVID-фонду на доплати в МВС