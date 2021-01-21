УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини
1 153 19

Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Світовий банк надасть Україні допомогу в 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила під час брифінгу 21 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.

За її словами, відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. У рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях знижується, найвищі показники захворюваності в Києві, Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Світовий банк (812) МОЗ (5390) Шаталова Світлана (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Зря дадут, клоуны все разворуют.
показати весь коментар
21.01.2021 11:34
+5
О, будут еще деньги на дороги. Закатаем вакцины в асфальт
показати весь коментар
21.01.2021 11:35
+3
Ми за них дорогу збудуємо на великому крадівництві.
показати весь коментар
21.01.2021 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зря дадут, клоуны все разворуют.
показати весь коментар
21.01.2021 11:34 Відповісти
Так дадут или одолжат?
показати весь коментар
21.01.2021 11:44 Відповісти
Ух, сколько патриотических фильмов можно будет снять!
показати весь коментар
21.01.2021 11:35 Відповісти
О, будут еще деньги на дороги. Закатаем вакцины в асфальт
показати весь коментар
21.01.2021 11:35 Відповісти
Ого! Это же сколько дорог можно построить!
показати весь коментар
21.01.2021 11:35 Відповісти
Уверен, еще и проверят куда потратим эти 2,5 млрд. грн. И это правильно. У нас же с фонда для борьбы с ковид, где было 60 млрд, этих денег на вакцины нет. На дороги есть.... А на вакцины - подайте нам...
показати весь коментар
21.01.2021 11:36 Відповісти
кто будет отвечать за распил этих средств?
если ковид больные лечатся за свои, а Степанов пишет, что на каждого выделяется 45 тыс.грв?
показати весь коментар
21.01.2021 11:37 Відповісти
і шо тепер назвуть "великим будівництвом"?.
показати весь коментар
21.01.2021 11:39 Відповісти
Ми за них дорогу збудуємо на великому крадівництві.
показати весь коментар
21.01.2021 11:41 Відповісти
Трохи з цих грошей на утримання президента треба виділити, трохи на китайський шмурдяк - а решту на велике-велике будівництво!
показати весь коментар
21.01.2021 11:42 Відповісти
Сколько это в километрах дорожного покрытия типа "под асфальт"?
показати весь коментар
21.01.2021 11:42 Відповісти
Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 3769
показати весь коментар
21.01.2021 11:47 Відповісти
Предоставит - в кредит?
Ну так надо - мы вам поставляем х вакцин, а вы не разворовываете их...
показати весь коментар
21.01.2021 11:48 Відповісти
а цікаво, - яка ціна буде тієї ваакцини і скільки коштів піде на її "транпортування"?.
показати весь коментар
21.01.2021 11:49 Відповісти
Во сопли урода на прокладках подымутся - на мародёрстве как на дрожжах!!!
показати весь коментар
21.01.2021 12:01 Відповісти
В ОП параздник! Опять лохов на бабло развели! Как только отрезвеют от выпитого на радостях -делить начнут:
" Это мне, это-тебе, это еще раз мне, это- на дороги.
-Так ты уже себе дважды взял.
-Ну ладно, "на дороги" пополам."
показати весь коментар
21.01.2021 12:08 Відповісти
Світовий банк не альтруїст, і не надає безоплатну допомогу, тому потрібно писати правдиву замітку так: Україна отримає кредит, на який закупить вакцину - ту, і в - тих, яку їй підкаже світовий банк, тобто у фінансистів СБ, а Україна щей виплатить кредит в 2,5 млрд баксів з процентами.
показати весь коментар
21.01.2021 12:31 Відповісти
Ми не потребуємо подачки, як там казав Голобородько - "ідіть в sraky", у нас є фондовських 60 млрд. гривень.
показати весь коментар
21.01.2021 12:32 Відповісти
Та це просто дар божий !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/21/670211/ Аваков попросив ще 126 мільйонів із COVID-фонду на доплати в МВС
показати весь коментар
21.01.2021 12:57 Відповісти
 
 