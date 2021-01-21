Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Світовий банк надасть Україні допомогу в 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова повідомила під час брифінгу 21 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.

За її словами, відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. У рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації.

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