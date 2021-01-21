Гусєв про реформування "Укроборонпрому": Для початку Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Буде створено два великі холдинги
Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" дозволить трансформувати державний концерн "Укроборонпром" у два великі холдинги.
Про це заявив генеральний директор "Укрооборонпрому" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми передбачаємо, що в межах трансформації буде створено два великі холдинги - з робочою назвою "Оборонні системи України"... а також аерокосмічний холдинг, який займатиметься авіацією і космосом", - сказав Гусєв на спільному брифінгу з головою парламентського комітету з питань національної безпеки Олександром Завітневичем у четвер у Києві.
Гусєв розповів, що в державному концерні "Укроборонпрому" 137 підприємств, 21 з яких перебуває на тимчасово окупованій території, і концерн їх не контролює.
Гендиректор наголосив, що нині концерн існує в тих законодавчих межах, які було визначено ще в 2011 році, і без їхньої зміни забезпечити реформування оборонно-промислового комплексу та підприємств "Укроборонпрому" неможливо. За його словами, саме ухвалення парламентом законопроєкту № 3822 допоможе забезпечити реформування комплексу.
"Наше головне завдання - вчасно і в повному обсязі забезпечувати українську армію сучасною високотехнологічною зброєю і військовою технікою. Без корпоратизації "Укроборонпрому" робити це буде складно", - наголосив Гусєв.
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Игорь, вы очередной раз показываете свое невежество! А как еще по другому, распродать имущество Минобороны, чтобы это было не так видно. Такой фокус уже проделывали с морпортами создав мегаструктуру под названием АМПУ. С одной стороны вроде объединили все порты, а с другой стороны, перед объединением каждый порт разделили на 2 части....Про имущество оставшиеся во 2 части которая не вошла в АМПУ уже все забыли, а имущество никуда не делось и продолжает работать (в т.ч. сдается в аренду самому АМПУ), но уже не на государство, а на частный карман.
Похожую "реформу" хотят проделать и с минобороны, а вы тут со своими дилетантскими идеями! В общем реформатор из вас никакущий!!!
В СССР была наука "Размещение производительных сил" вот согласно ей и раскидывали предприятия по всему совку - получается, что все предприятия связаны со всеми, выпадение одного нарушает работу других...И работать вся эта хрень естественно может только под единым управлением. Если вы хотите продолжать выпуск старых советских разработок, то да, это хорошая система - у каждого технология отработана, они те болванки хоть 200 лет могут выпускать без какой либо модернизации оборудования.....Если мы хотим выпускать технику мирового уровня, то про это нужно забыть как про страшный сон!!! Минобороны должно только давать заказы и выставлять требования
Я не спроста спросил вас про технологов и проектировщиков...Дело в том, что на заводе проектировщики не нужны (за редким исключением). Проектировщики сидят в КБ и делают проектную документацию (они не вдаются в подробности как именно будет изготовляться деталь, узел... им это нах. не надо). Документация поступает на завод, а на котором сидит инженер-технолог (это такой же инженер с точно таким же образованием, но просто выполняющий другую функцию, он уже знает, какое оборудование, есть на ЕГО заводе и решает на каком станке, как именно и в какой последовательности будет изготовлена деталь). Так же инженер-технолог может спроектировать технологическую оснастку (например шаблоны, штампы...) необходимую для изготовления детали - эти чертежи передаются на соотв. участки или внешние заказы - все это плюс закупка материалов и называется "подготовка производства". Для инженера-технолога, никаких особых знаний, для того чтобы изготовить БТР или танк НЕ ТРЕБУЕТСЯ (АБСОЛЮТНО ВСЕ есть в проектной документации, требуется уровень инженера закончившего машфак) и тем более, для этого не требуется целое министерство!!!!! Соответственно заводу, которому необходимо выполнить подготовку производства, просто нужен инженер технолог (в идеале конечно из той же отрасли, но сойдет и любой другой) а не министерство!
Если завод не может обойтись без министерства, чтобы что то выпустить - этот завод имеет некомпетентное руководство! Кстати, вы часом не руководителем работаете заводе оборонпрома?!
С Укроборонпромом сделают аналогично разделят имущество на чисто военное - оно останется в оборонпроме, и "остальное" типа земли, недвижимости, полос радиочастот,...вспомогательных производств... для них создадут другую структуру без слов "оборонный", "военный"....Потом пару переименований, реструктуризаций и вы вообще забудете, что это какое-то имущество укроборонпрома....будет рядовое имущество подлежащее "приватизации".
А продай сейчас, чего нибудь из имущества - сразу все увидят и крику ж будет!!!