Гусєв про реформування "Укроборонпрому": Для початку Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Буде створено два великі холдинги

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" дозволить трансформувати державний концерн "Укроборонпром" у два великі холдинги.

Про це заявив генеральний директор "Укрооборонпрому" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми передбачаємо, що в межах трансформації буде створено два великі холдинги - з робочою назвою "Оборонні системи України"... а також аерокосмічний холдинг, який займатиметься авіацією і космосом", - сказав Гусєв на спільному брифінгу з головою парламентського комітету з питань національної безпеки Олександром Завітневичем у четвер у Києві.

Гусєв розповів, що в державному концерні "Укроборонпрому" 137 підприємств, 21 з яких перебуває на тимчасово окупованій території, і концерн їх не контролює.

Гендиректор наголосив, що нині концерн існує в тих законодавчих межах, які було визначено ще в 2011 році, і без їхньої зміни забезпечити реформування оборонно-промислового комплексу та підприємств "Укроборонпрому" неможливо. За його словами, саме ухвалення парламентом законопроєкту № 3822 допоможе забезпечити реформування комплексу.

"Наше головне завдання - вчасно і в повному обсязі забезпечувати українську армію сучасною високотехнологічною зброєю і військовою технікою. Без корпоратизації "Укроборонпрому" робити це буде складно", - наголосив Гусєв.

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