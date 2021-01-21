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Бахматюк звинуватив Ситника в знищенні 37 підприємств і 13 000 робочих місць

Бахматюк звинуватив Ситника в знищенні 37 підприємств і 13 000 робочих місць

Через півторарічний тиск з боку НАБУ один з найбільших агрохолдингів України був змушений повністю зупинити виробництво на 37 підприємствах, а 13 тисяч працівників втратили роботу.

Про це повідомляють Українські новини.

Про це йдеться в заяві Групи компаній "Укрлендфармінг", розміщеній на офіційному сайті агрохолдингу. "Замість того, щоб боротись з корупцією топчиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротись з українським виробником. Наслідок цієї війни - це повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг", без роботи залишились 13 тис. українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва. Наслідки для цілої галузі можуть бути просто катастрофічними. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця в Україні стрімко зростають", - заявляє агровиробник.

"Укрлендфармінг" пише, що під загрозою знищення опинились робочі місця для 30 000 українців, надання соціальної допомоги 706 населеним пунктам України, доля 298 000 орендодавців земельних паїв, які співпрацювали з "Укрлендфармінгом", що давало можливість їм годувати свої сім'ї. Адже підприємство має 4 тисячі виробничих об'єктів практично в кожному регіоні країни, великі сучасні елеватори і фабрики, сплатило 7,8 млрд грн податків усіх рівнів тільки за останні 3 роки (в середньому компанією сплачувалось 2-3 млрд податків на рік), виробляє 1,1% ВВП України.

Виробник навів перелік 37 підприємств, виробництво на яких було повністю зупинено внаслідок півторарічного тиску з боку НАБУ і повідомив, що створення 1 робочого місця на новій птахофабриці з урахуванням капітальних інвестицій коштує до 500 тисяч доларів: "Хто готовий за нинішніх умов інвестувати в Україну такі кошти, щоб відновити втрачений виробничий і експортний потенціал країни, хто створить заново знищені тисячі робочих місць? Питання риторичне".

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють ексвласника "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка в змові з колишнім заступником глави Нацбанку Олександром Пісаруком для виведення в 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку. В кінці листопада 2019 року, міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило його в розшук.

Українське представництво Інтерполу в свою чергу повідомило НАБУ про відсутність підстав для коректного і правомірного використання системи Інтерполу, Європолу та інших схожих інструментів з метою розшуку бізнесмена Олега Бахматюка, оскільки місце його проживання відомо. Сам бізнесмен заявляв, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну і в черговий раз запропонував детективам бюро допитати його в Австрії за місцем його перебування, про що НАБУ було офіційно повідомлено.

Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь у всіх процесуальних діях. Всім іншим підозрюваним у цій справі обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Офіс генерального прокурора 3 грудня 2020 року поінформував, що двічі повертав НАБУ матеріали справи щодо екстрадиції Бахматюка і готовий направити їх компетентним органам інших країн після усунення в Бюро недоліків в матеріалах справи.

Автор: 

НАБУ (5061) Ситник Артем (862) Бахматюк Олег (292) Укрлендфармінг (128)


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Топ коментарі
+7
Давление набу єто уголовка против бахматюка, которий должен в государству 100 млн баксов? Понять и простить?
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21.01.2021 12:01
+6
ага.. провина Ситника в тому, що дехто вирішив, - якщо я не буду красти, то і вам підриємство не залишиться.. по путінському принципу "а зачєм мір, єслі в ньом нє будєт росіі"..
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21.01.2021 11:54
+4
Это не беда. Ведь Денис Шморгаль уже создал 500 000 рабочих мест.
500 000 - 13 000 = 487 000
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21.01.2021 11:49
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Это не беда. Ведь Денис Шморгаль уже создал 500 000 рабочих мест.
500 000 - 13 000 = 487 000
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21.01.2021 11:49 Відповісти
- У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. (с)
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21.01.2021 12:12 Відповісти
Я написал "Шмаркаль" и получил 3 дня бана от Цензора...
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21.01.2021 12:21 Відповісти
ага.. провина Ситника в тому, що дехто вирішив, - якщо я не буду красти, то і вам підриємство не залишиться.. по путінському принципу "а зачєм мір, єслі в ньом нє будєт росіі"..
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21.01.2021 11:54 Відповісти
Вот теперь понятно почему яйца так резко подорожали: потому что резко сократилось производство яиц. Доправились! Спасибо Зе!
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21.01.2021 12:45 Відповісти
Бахматюк ваш , порошенківський , з банди фірташа .
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21.01.2021 14:02 Відповісти
Щось у Ситника стільки "особистої помсти". Нещодавно Татаров про неї говорив, тепер Бахматюк ...
https://www.youtube.com/watch?v=59tu9QsKBEI&ab_channel=denisognewsky Тебя посодют, а ты не воруй!
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21.01.2021 11:58 Відповісти
Давление набу єто уголовка против бахматюка, которий должен в государству 100 млн баксов? Понять и простить?
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21.01.2021 12:01 Відповісти
За что должен? А яйца тебе не нужны сто ли. Будут скоро золотые.
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21.01.2021 12:46 Відповісти
Хотя бы за то, что через VAB-банк бабки у государства воровал.
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21.01.2021 12:58 Відповісти
Непогашеное рефинансирование его банков. На ринке полно производителей яиц. Бахматюк недо олигарх, деньги есть, а криши нет. Бил би у него свой премьер или презек, бил би честним человеком в Украине.
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21.01.2021 19:27 Відповісти
Сытник негодяй и коррупционер. Всё НАБУ бесполезная структура с огромным финансирование. паразит в Украине...Результат работы - НОЛЬ при миллиардных затратах.
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21.01.2021 12:03 Відповісти
Скільки ще підприємств має цей олігарх...Чому кошти роздеребанених їм разом із леді Гонтарева не повернути сотні тисячі кинутих вкладників.Пане Ситник ваші дії не достатні
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21.01.2021 12:22 Відповісти
Лучше бы воров ловили , а не налогоплательщиков. Даже если бы Бахматюк и не платил вообще налогов, то с зарплат этих 13000 людей все равно шли и налоги и взносы в Пенсфонд. А теперь в бюджете Украины - дырка. И даже штрафов с закрывшихся предприятий не соберешь как они планировали!
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21.01.2021 12:42 Відповісти
Кстати, а почему сытник занимается Бахматюком, НАБУ должно чиновникам ворами заниматься. А тут личное мерзкое.....А Страдают люди.
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21.01.2021 12:49 Відповісти
Вяло, вяло!
Два несчастиных постика - и ста баксов не получишь...
Не теряй времени, колбась про бедного Бахматюка!
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21.01.2021 13:00 Відповісти
Раследует жищение государственних денег в особо крупних размерах. Какой мотив у набу, отжать несчастние яйца? Много отжал?
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21.01.2021 19:32 Відповісти
Удивительно, как Бахматюк печётся о "рабочих местах"! Толь почему-то он о них не вспоминал, когда уничтожал VAB-банк!
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21.01.2021 12:57 Відповісти
Нары по тебе плачут. Причём ОЧЕНЬ давно.
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21.01.2021 12:59 Відповісти
Если успешность предприятий зиждется на том чтобы не платить по долгам - то такие предприятия и не должны работать.
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21.01.2021 13:17 Відповісти
 
 