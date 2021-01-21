Бахматюк звинуватив Ситника в знищенні 37 підприємств і 13 000 робочих місць

Через півторарічний тиск з боку НАБУ один з найбільших агрохолдингів України був змушений повністю зупинити виробництво на 37 підприємствах, а 13 тисяч працівників втратили роботу.

Про це повідомляють Українські новини.

Про це йдеться в заяві Групи компаній "Укрлендфармінг", розміщеній на офіційному сайті агрохолдингу. "Замість того, щоб боротись з корупцією топчиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротись з українським виробником. Наслідок цієї війни - це повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг", без роботи залишились 13 тис. українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва. Наслідки для цілої галузі можуть бути просто катастрофічними. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця в Україні стрімко зростають", - заявляє агровиробник.

"Укрлендфармінг" пише, що під загрозою знищення опинились робочі місця для 30 000 українців, надання соціальної допомоги 706 населеним пунктам України, доля 298 000 орендодавців земельних паїв, які співпрацювали з "Укрлендфармінгом", що давало можливість їм годувати свої сім'ї. Адже підприємство має 4 тисячі виробничих об'єктів практично в кожному регіоні країни, великі сучасні елеватори і фабрики, сплатило 7,8 млрд грн податків усіх рівнів тільки за останні 3 роки (в середньому компанією сплачувалось 2-3 млрд податків на рік), виробляє 1,1% ВВП України.

Виробник навів перелік 37 підприємств, виробництво на яких було повністю зупинено внаслідок півторарічного тиску з боку НАБУ і повідомив, що створення 1 робочого місця на новій птахофабриці з урахуванням капітальних інвестицій коштує до 500 тисяч доларів: "Хто готовий за нинішніх умов інвестувати в Україну такі кошти, щоб відновити втрачений виробничий і експортний потенціал країни, хто створить заново знищені тисячі робочих місць? Питання риторичне".

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють ексвласника "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка в змові з колишнім заступником глави Нацбанку Олександром Пісаруком для виведення в 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку. В кінці листопада 2019 року, міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило його в розшук.

Українське представництво Інтерполу в свою чергу повідомило НАБУ про відсутність підстав для коректного і правомірного використання системи Інтерполу, Європолу та інших схожих інструментів з метою розшуку бізнесмена Олега Бахматюка, оскільки місце його проживання відомо. Сам бізнесмен заявляв, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну і в черговий раз запропонував детективам бюро допитати його в Австрії за місцем його перебування, про що НАБУ було офіційно повідомлено.

Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь у всіх процесуальних діях. Всім іншим підозрюваним у цій справі обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Офіс генерального прокурора 3 грудня 2020 року поінформував, що двічі повертав НАБУ матеріали справи щодо екстрадиції Бахматюка і готовий направити їх компетентним органам інших країн після усунення в Бюро недоліків в матеріалах справи.