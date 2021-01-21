ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук

Офіс Президента розробляє законопроєкт, в якому пропонують надати генпрокурору право забирати провадження у НАБУ в інші органи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив експерт Центру протидії корупції Антон Марчук.

"У законопроєкті йдеться про те, щоб надати генеральному прокурору право забирати будь-які кримінальні провадження з підслідності НАБУ до інших органів. Так само пропонується суттєво розширити юрисдикцію НАБУ, розфокусувавши увагу органу на всю корупцію", - зазначив Марчук.

За його словами, за таких умов діяльність НАБУ просто не зможе бути ефективною.

"На сьогодні, з огляду на те, що штат НАБУ законодавчо обмежений лише 700 працівниками, вони просто фізично не зможуть розслідувати всі корупційні злочини, які вчиняються в Україні".

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Також пропонується обмежити можливості для міжнародного співробітництва НАБУ та переглянути підсудність ВАКС.

"Роботу ВАКС пропонують обмежити лише справами, які підслідні НАБУ. Це може поставити під питання конституційність ВАКС, з іншого боку дозволить фактично забирати самі кримінальні провадження з підсудності ВАКС", - пояснює експерт ЦПК.

На думку Марчука, цим законопроєктом можна "повністю нівелювати всі здобутки, які ми мали після 2014 року". Якщо він буде ухвалений, то можна говорити про те, що антикорупційна реформа зазнала остаточного провалу.

Марчук зазначив, що як відомо ЦПК, цей законопроєкт розроблявся в Офісі Президента.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

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