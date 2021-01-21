ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук
Офіс Президента розробляє законопроєкт, в якому пропонують надати генпрокурору право забирати провадження у НАБУ в інші органи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив експерт Центру протидії корупції Антон Марчук.
"У законопроєкті йдеться про те, щоб надати генеральному прокурору право забирати будь-які кримінальні провадження з підслідності НАБУ до інших органів. Так само пропонується суттєво розширити юрисдикцію НАБУ, розфокусувавши увагу органу на всю корупцію", - зазначив Марчук.
За його словами, за таких умов діяльність НАБУ просто не зможе бути ефективною.
"На сьогодні, з огляду на те, що штат НАБУ законодавчо обмежений лише 700 працівниками, вони просто фізично не зможуть розслідувати всі корупційні злочини, які вчиняються в Україні".
Також пропонується обмежити можливості для міжнародного співробітництва НАБУ та переглянути підсудність ВАКС.
"Роботу ВАКС пропонують обмежити лише справами, які підслідні НАБУ. Це може поставити під питання конституційність ВАКС, з іншого боку дозволить фактично забирати самі кримінальні провадження з підсудності ВАКС", - пояснює експерт ЦПК.
На думку Марчука, цим законопроєктом можна "повністю нівелювати всі здобутки, які ми мали після 2014 року". Якщо він буде ухвалений, то можна говорити про те, що антикорупційна реформа зазнала остаточного провалу.
Марчук зазначив, що як відомо ЦПК, цей законопроєкт розроблявся в Офісі Президента.
Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.
Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.
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Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.
Сегодня губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».
Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.
И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.
Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?
https://ibigdan.livejournal.com/26166484.html
Вот так и с законом о Татарове - СПЕШАТ ****** РАШИСТСКИЕ!
Обратись к нему.
Нужно забрать у них все дела и ликвидировать за ненадобностью.
Где результаты?
Вы лучше меня знаете, чего я хочу.
Прекращайте приписывать другим свои домыслы.
1. Статья про набу
2. Убрать нужно не только набу
Нет?
Давай, до свиданья.
Хватит уже цитировать методичку про "подвязки".
Я там уже всё написал.
ЧебуРашка,я не волшебник я только учусь...
сытник - залог безвиза...
Нормальная "незалежнисть".