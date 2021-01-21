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ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук

ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук

Офіс Президента розробляє законопроєкт, в якому пропонують надати генпрокурору право забирати провадження у НАБУ в інші органи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив експерт Центру протидії корупції Антон Марчук.

"У законопроєкті йдеться про те, щоб надати генеральному прокурору право забирати будь-які кримінальні провадження з підслідності НАБУ до інших органів. Так само пропонується суттєво розширити юрисдикцію НАБУ, розфокусувавши увагу органу на всю корупцію", - зазначив Марчук.

За його словами, за таких умов діяльність НАБУ просто не зможе бути ефективною.

"На сьогодні, з огляду на те, що штат НАБУ законодавчо обмежений лише 700 працівниками, вони просто фізично не зможуть розслідувати всі корупційні злочини, які вчиняються в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін

Також пропонується обмежити можливості для міжнародного співробітництва НАБУ та переглянути підсудність ВАКС.

"Роботу ВАКС пропонують обмежити лише справами, які підслідні НАБУ. Це може поставити під питання конституційність ВАКС, з іншого боку дозволить фактично забирати самі кримінальні провадження з підсудності ВАКС", - пояснює експерт ЦПК.

На думку Марчука, цим законопроєктом можна "повністю нівелювати всі здобутки, які ми мали після 2014 року". Якщо він буде ухвалений, то можна говорити про те, що антикорупційна реформа зазнала остаточного провалу.

Марчук зазначив, що як відомо ЦПК, цей законопроєкт розроблявся в Офісі Президента.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

Також читайте: Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (5061) Центр протидії корупції (265) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+16
ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 1545кому що. а зебілам імітація боротьби з корупцією
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21.01.2021 12:01
+7
Каких реформ вам еще не хватает?...
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21.01.2021 12:01
+4
То есть зеленые решили уже пойти по полному беспределу..
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21.01.2021 12:06
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Каких реформ вам еще не хватает?...
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21.01.2021 12:01 Відповісти
Замість роботи Офіс Президента займається куйньой, а потім будуть питати - а чого це най рейтинг впав?
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21.01.2021 12:02 Відповісти
ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 1545кому що. а зебілам імітація боротьби з корупцією
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21.01.2021 12:01 Відповісти
Козли обидва.
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21.01.2021 12:08 Відповісти
троє, ще Віктор
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21.01.2021 12:21 Відповісти
Ахаха! Подивившись на картинку, де написана правда, таке написати. "голобородько все одно не може бути гіршим! я ж за нього голосував! Я що, повний даун та імбіцил, що вірить кловунам та їх серіалам?" Нажаль, ти такий і є. Але ти не один такий в Україні. Таких аж 73%. Можете пишатися цим. Як ви це робили в 2019 році
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21.01.2021 12:22 Відповісти
Сміх без причини ознака дурачини,а я з дебілами не спілкуюсь.Одне тільки добре що вас таких свинорнилих 7%
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21.01.2021 12:25 Відповісти
не знаю на рахунок свинорилих, а тупорилі вже ховаються. всі хто бив себе в груди перед виборами що за моню, тепер кажуть, та ти шо, та я, та ніколи, та не голосував.
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21.01.2021 12:37 Відповісти
Чому ти, тварина, брешеш? Ти не тільки спілкуєшся з дебілами, ти за них голосуєш, отже ти і сам дебіл! Ти хочеш, щоб над тобою стояв дебіл вищого гатунку, щоб міг тебе втішити та сказати, що бути дебілом не так вже й погано!
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21.01.2021 12:45 Відповісти
баран, може скажеш ,що не за клована голоснув?
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21.01.2021 13:00 Відповісти
від яко сумми мінус? від ноля чи від 2.355млрд
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21.01.2021 12:30 Відповісти
від "0" за рік лише вшивалися від телепків
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21.01.2021 13:02 Відповісти
мабудь я не достатньо розумний щоб доперти твою думку, зашифровану в цьому тексті. або ти (умний аж жуть)
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21.01.2021 13:21 Відповісти
Давайте вже закон шо Бєнядіктова президент з необмеженими повноваженнями, а Вавочка ніхто і звуть ніяк.
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21.01.2021 12:03 Відповісти
Генпрокуратура имеет право осуществлять надзор за соблюдением Конституции страны,других функций у прокуратуры нет...
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21.01.2021 12:05 Відповісти
То есть зеленые решили уже пойти по полному беспределу..
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21.01.2021 12:06 Відповісти
рейтинг стремится к нолю ... в принципе уже можно ВСЁ
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21.01.2021 12:08 Відповісти
Зеленскому пора сниматься в новом фильме. «Тупой и еще тупее».
ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 7161
Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.

Сегодня губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».

Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?
https://ibigdan.livejournal.com/26166484.html

Вот так и с законом о Татарове - СПЕШАТ ****** РАШИСТСКИЕ!
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21.01.2021 12:08 Відповісти
Такие фильмы снимает сенцов.
Обратись к нему.
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21.01.2021 12:09 Відповісти
набу - бесполезная и паразитирующая структура.
Нужно забрать у них все дела и ликвидировать за ненадобностью.
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21.01.2021 12:08 Відповісти
В стране где не работает закон и любой вопрос можно зарешать имея влиятельные связи, любой государственный орган становится бесполезным...
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21.01.2021 12:12 Відповісти
набу именно "зарешанием" и занимается.
Где результаты?
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21.01.2021 12:16 Відповісти
Так у нас все этим занимаются, но закрыть Вы хотите только НАБУ....
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21.01.2021 12:21 Відповісти
Это вопрос или утверждение?
Вы лучше меня знаете, чего я хочу.
Прекращайте приписывать другим свои домыслы.
1. Статья про набу
2. Убрать нужно не только набу
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21.01.2021 13:14 Відповісти
Це саме підходить треба зробити з тобою особисто.
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21.01.2021 12:13 Відповісти
По теме есть что сказать?
Нет?
Давай, до свиданья.
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21.01.2021 12:15 Відповісти
По теме создание антикорупционного независимого органа было требованием международных партнеров, под которое подвязан безвиз и это единственный орган пока который шмаркли под себчя не подмялиэ и он им поперек горла. А ты то что грамотей по теме сказал, кроме своего пердежа в лужу?
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21.01.2021 12:18 Відповісти
Где результаты этой структуры?
Хватит уже цитировать методичку про "подвязки".
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21.01.2021 12:20 Відповісти
Ты пока кроме своих высеров тупых вообще аргументов не навел. Дело Татарова вот результат, где Шмаркля с ручным прокурором нарушили все возможные законы уже чтоб отмазать этого черта и то пока никак. Назовешь еще хоть одну не ручную структуру Портнова и его команды, которая попрет против окружения Ермака? Без своих соплёй, конкретно структура и открытое дело по окружению Бубочки, Ермака, Бени и т.д?
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21.01.2021 13:37 Відповісти
"Высеры" состоят из твоей "сраной" лексики.
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21.01.2021 13:48 Відповісти
Ну вот и все, следующий 😂
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21.01.2021 14:07 Відповісти
См. выше.
Я там уже всё написал.
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21.01.2021 14:13 Відповісти
Так це півник прокурорський мабуть,їх аж бісить ,що хм бізнес обламують.
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21.01.2021 14:12 Відповісти
Что то мне подсказывает что подобные законы не выведут на качественно новый уровень отношения с новым правительством США, анонсированные Кулебой ранее.
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21.01.2021 12:09 Відповісти
какая разніца!
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21.01.2021 12:11 Відповісти
ЧебуРашка спрашивает крокодила Гену...Ген,а Ген,отчего ты такой зеленый большой и дурной?
ЧебуРашка,я не волшебник я только учусь...
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21.01.2021 12:10 Відповісти
татаровым и зеленским здесь не смердит. совсем.
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21.01.2021 12:10 Відповісти
Джо Байден до конца года Украиной заниматься не будет,только текущими делами на уровне посольств...,в конце года может и займется....,лично я бы для ваших 73 % и пальцем не пошевелил быф...
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21.01.2021 12:15 Відповісти
Пошевели поллитрой.
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21.01.2021 12:17 Відповісти
Для быдла говна не жалко
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21.01.2021 13:15 Відповісти
Согласен. Глуши до дна!
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21.01.2021 13:16 Відповісти
Та да, ходят слухи, что он хочет взяться за концлагерь, который в пьяном угаре почему то думает что он империя... Вроде хочет поставить этот концлагерь в позу из Камасутры, поэтому Украине он будет уделять не так много времени как хотелось.
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21.01.2021 12:19 Відповісти
Я так понимаю что тот народ который сам добился безвиза, сейчас сам пытается от него отказаться?)))
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21.01.2021 12:15 Відповісти
Старая сказка про безвиз.
сытник - залог безвиза...
Нормальная "незалежнисть".
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21.01.2021 12:18 Відповісти
Не ОП а ОЗК- Офіс Захисту Корупції.
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21.01.2021 12:22 Відповісти
ОП стоїть за корупцію.
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21.01.2021 12:23 Відповісти
А краще дайте вже таке право Долгінцевському райвідділу міста Кривого Рогу, щоб Юзіку була робота, а то все харківським, та харківським.
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21.01.2021 12:27 Відповісти
Дерьмак з бубАчкой та бенядіктовою зовсім нюх втратили.
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21.01.2021 13:06 Відповісти
ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 6790
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21.01.2021 13:23 Відповісти
Байден подымет рейтинг ЗелемоЙским до 173 % ЗУБ ДАЮ
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21.01.2021 13:27 Відповісти
уже второй президент,назначая генпрокурора совершает своеволие,меняя "под назначение" законодательство.поэтому не удивительно,что все эти назнеаченцы творят.что хотят.венедиктова назначена с о спорными изменениями в законе и поэтому ещё предстоит выяснять её легальность в этой должности.но уже пребывая в ней.эта дамочка уже своими назначенцами усугубила и продолжает усугублять незаконность в Украине.теперь она полезла в контролирование независимых следственных антикоррупционных органов.которые ИЗНАЧАЛЬНО были отделены от влияния генпрокурора с тем,чтобы сомнительные генпрокуроры не могли влиять на антикоррупционную борьбу.
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21.01.2021 13:48 Відповісти
Ой засцали зеленые. Сидеть вам выродки не переседеть.
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21.01.2021 15:09 Відповісти
Окончательно погрязли в коррупции недоумки!
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21.01.2021 16:12 Відповісти
 
 