Пацієнта з COVID-19 потрібно госпіталізувати, коли показник сатурації нижчий за 92% і висока температура, - лікар Гук

Для лікування пацієнтів із коронавірусом в умовах стаціонару є як мінімум дві причини - показник сатурації і висока температура.

Про це розповіала "Фактам" завідуюча центром пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук, передає Цензор.НЕТ.

"Коли показник сатурації - насичення крові киснем - нижчий за 92 відсотки. Якщо практично не збивається висока (вища за 39-39,5 градуса) температура. Безумовно, терміново потрібно госпіталізувати тих, у кого ці два фактори поєднуються з тяжкою нирковою патологією, цукровим діабетом, перенесеним інфарктом або інсультом", - зазначила Гук.

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