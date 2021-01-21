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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні Байден видасть указ про приєднання США до програми ВООЗ щодо розподілу вакцин, - медичний радник Фаучі

Сьогодні Байден видасть указ про приєднання США до програми ВООЗ щодо розподілу вакцин, - медичний радник Фаучі

Президент США Джо Байден у четвер віддасть розпорядження про приєднання США до проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за програмою COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин.

Про це заявив у четвер провідний медичний радник Байдена доктор Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пізніше сьогодні президент Байден видасть директиву про намір США приєднатися до COVAX і підтримати (координаційну платформу. - Ред.) ACT Accelerator для просування багатосторонніх зусиль у сфері вакцин проти COVID-19, терапії, розподілу коштів діагностики та однакового доступу до них, а також науково-дослідних робіт", - сказав він, виступаючи перед виконавчим комітетом ВООЗ.

Він нагадав, що раніше Байден підписав указ, який скасовує рішення його попередника Дональда Трампа про вихід США з ВООЗ.

"Мені випала честь оголосити, що США залишаться в складі ВООЗ", - наголосив Фаучі.

Фаучі зазначив, що США також припинять виведення свого персоналу зі структур ВООЗ, і що американська адміністрація має намір повністю виконати свої фінансові зобов'язання перед організацією.

Читайте також: США повертаються у ВООЗ і Паризьку хартію з клімату, - Байден підписав укази

Він подякував ВООЗ за провідну роль у боротьбі з пандемією COVID-19.

Рішення повернути США у ВООЗ стало одним з перших, ухвалених Байденом з моменту його інавгурації. У разі, якби Байден не вжив такого кроку і не зупинив би процедуру виходу з ВООЗ, США б офіційно покинули організацію 6 липня 2021 року.

У заяві команди Байдена, опублікованій ще до інавгурації, йшлося, що США візьмуть участь у роботі виконавчого комітету ВООЗ, що триває цього тижня, до того ж американську делегацію очолить Фаучі.

Крім цього, в заяві зазначалося, що адміністрація Байдена буде працювати з ВООЗ та іншими партнерами США з метою реформування та зміцнення ВООЗ і підтримки дій цієї організації в сфері охорони здоров'я.

Також читайте: Генсек ООН Гутерреш вітає рішення Байдена про повернення США у ВООЗ

Автор: 

Байден Джо (2883) вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) США (22525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Штати повертаються
дякувати Байдену!
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21.01.2021 12:26
+2
2-87 сакральне число.
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 4904
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21.01.2021 12:31
+1
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 7253
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21.01.2021 12:26
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Штати повертаються
дякувати Байдену!
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21.01.2021 12:26 Відповісти
Нет! На это я пойтить не могу!

Мне надо посоветоваться с шефом… с начальством…

Бежевая "Волга", 28-70 ОГО -Ага!

Начинаю действовать бэз шуму и пыли по вновь утвержденному плану! Усе!

Как говорит наш дорогой шеф, Михал Иваныч, куй железо, не отходя от кассы!(с)
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21.01.2021 12:27 Відповісти
палаючі пукани московитів - дуже приємне видовище!
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21.01.2021 12:30 Відповісти
2-87 сакральне число.
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 4904
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21.01.2021 12:31 Відповісти
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 7253
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21.01.2021 12:26 Відповісти
В связи с чем, Денис Пушилин созвал экстренное закрытое совещания совета безопасности ДНР, на котором было принято решение прекратить финансирование программы ВОЗ по распределению вакцин. Данное решение было принято на основании обращения шахтерского коллектива, которое в ультимативной форме призвало правительство ДНР прекратить кормить весь Мир.
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21.01.2021 12:35 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Стрич баранов при помощи вакцин - это святое демократическое занятие от Рахи до БЛМии... Слава ЛГБТ, Слава Китаю!
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21.01.2021 12:39 Відповісти
Остались ещё думающие люди! Вы главное маску не носите, особенно в людных местах! Покажите всем что Вы не баран!
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21.01.2021 12:49 Відповісти
Медичний радник теж засвічений у створенні коронавірусу.
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21.01.2021 12:56 Відповісти
Гм... я, канешно, не сторонник Трампа, но нафига кормить бесполезную ВОЗ?
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21.01.2021 17:39 Відповісти
 
 