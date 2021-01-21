Сьогодні Байден видасть указ про приєднання США до програми ВООЗ щодо розподілу вакцин, - медичний радник Фаучі

Президент США Джо Байден у четвер віддасть розпорядження про приєднання США до проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за програмою COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин.

Про це заявив у четвер провідний медичний радник Байдена доктор Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пізніше сьогодні президент Байден видасть директиву про намір США приєднатися до COVAX і підтримати (координаційну платформу. - Ред.) ACT Accelerator для просування багатосторонніх зусиль у сфері вакцин проти COVID-19, терапії, розподілу коштів діагностики та однакового доступу до них, а також науково-дослідних робіт", - сказав він, виступаючи перед виконавчим комітетом ВООЗ.

Він нагадав, що раніше Байден підписав указ, який скасовує рішення його попередника Дональда Трампа про вихід США з ВООЗ.

"Мені випала честь оголосити, що США залишаться в складі ВООЗ", - наголосив Фаучі.

Фаучі зазначив, що США також припинять виведення свого персоналу зі структур ВООЗ, і що американська адміністрація має намір повністю виконати свої фінансові зобов'язання перед організацією.

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Він подякував ВООЗ за провідну роль у боротьбі з пандемією COVID-19.

Рішення повернути США у ВООЗ стало одним з перших, ухвалених Байденом з моменту його інавгурації. У разі, якби Байден не вжив такого кроку і не зупинив би процедуру виходу з ВООЗ, США б офіційно покинули організацію 6 липня 2021 року.

У заяві команди Байдена, опублікованій ще до інавгурації, йшлося, що США візьмуть участь у роботі виконавчого комітету ВООЗ, що триває цього тижня, до того ж американську делегацію очолить Фаучі.

Крім цього, в заяві зазначалося, що адміністрація Байдена буде працювати з ВООЗ та іншими партнерами США з метою реформування та зміцнення ВООЗ і підтримки дій цієї організації в сфері охорони здоров'я.

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