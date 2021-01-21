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Син відрізав голову батькові й називав себе "богом": стали відомі подробиці жахливого вбивства в Одесі. ФОТО

Стали відомі деякі подробиці подвійного вбивства, яке сталося вчора вдень на проспекті Небесної Сотні, 41.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Затриманий 30-річний чоловік відрізав голову і розчленував свого батька.

Син відрізав голову батькові й називав себе богом: стали відомі подробиці жахливого вбивства в Одесі 01
Фото: Думська

Як повідомили виданню в поліції, вбивця зустрів поліцейських, тримаючи голову батька в руках і заявив, що "він бог, якому не поклоняються". Труп 53-річного чоловіка з вирізаними внутрішніми органами лежав на дивані в кімнаті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Другою жертвою став 32-річний уродженець Балтського району - квартирант, який жив разом із родиною фігуранта.

Затриманий убив його на кухні, завдавши численні ножові поранення шиї, руки, спини і черевної порожнини.

Із місця злочину вилучили різні речі, які можуть служити речовими доказами, серед них 11 ножів.

Одеса (5437) Нацполіція (15132) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+16
Странно, четвёртый пост, а Порошенко ещё не упоминали ...
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21.01.2021 12:35
+11
Наркомани які вживають ******* сінтетичні наркотичні засоби, повністю втрачають розумі та соціальний облік і починають жити бредовими фантазіями і часто вбивають своїх рідних бо не впізнають їх і думають що сторонні люди залізли до них в квартиру! ******* наркотики це страшна річ. Потрібно посилити боротьбу з обігом сінтетичних наркотиків та ******** сумішей для куріння і просто заборонити продавати всю ці хрєнь в Україні а за розповсюдження нарко-закладок розстрілювати на місці.
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21.01.2021 12:55
+10
ЕСТЬ ВСЁ».
Во многих городах стены жилых домов и заборы ныне обгажены краской из баллончиков. Наркодилеры, таким образом, предлагают своим клиентам большой ассортимент одуряющих веществ: каннабис, амфетамин, марихуану, морфий, «шишки», «бошки», «соли», «спайсы», «мед», «Митю», «камни», «Геру», «слёзы», «хмурого» и т.д.
Иногда «рекламодателям» лень перечислять название наркотиков и они просто пишут: «ЕСТЬ ВСЁ». Эти надписи, с указанным адресом, куда обращаться за «коксом», месяцами красуются на стенах жилых домов и даже на фасадах государственных учреждений. Иногда бывало, что тележурналисты брали интервью у прохожих, а за спиной интервьюированного гражданина было написано: «Дядя Федя! Недорого! Постоянным клиентам - скидки!». Надо полагать, что полиция тоже читает эту рекламу, но при этом не спешит пресечь торговлю дьявольским зельем.
Летом, в три часа ночи, во дворах начинают лаять собаки. Так реагируют домашние животные на «работу» нанятых наркодилерами студентов, которые делают закладки наркотиков в частном секторе на клумбах с цветами и под стволами фруктовых деревьев.
Около шести утра, лай возобновляется. Это прибыли покупатели, у которых начинается «ломка». Молодые парни и восемнадцатилетние девушки в куртках с капюшонами, натянутыми до глаз, настойчиво роют ногтями землю - ищут закладки, освещая при этом «рабочее место» светом мобильного телефона. На углу улицы их ожидает невозмутимый таксист с горящим маячком на крыше.
- Черви копаете на рыбалку? - иронизирует мой сосед.
-Да! - отвечают любители кайфа.
- Я вам принесу консервную банку, складывать черви.
- Не надо! Мы положим их в карман.
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21.01.2021 13:50
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не всим в кого є діти щастя...
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21.01.2021 12:32 Відповісти
Наркомани які вживають ******* сінтетичні наркотичні засоби, повністю втрачають розумі та соціальний облік і починають жити бредовими фантазіями і часто вбивають своїх рідних бо не впізнають їх і думають що сторонні люди залізли до них в квартиру! ******* наркотики це страшна річ. Потрібно посилити боротьбу з обігом сінтетичних наркотиків та ******** сумішей для куріння і просто заборонити продавати всю ці хрєнь в Україні а за розповсюдження нарко-закладок розстрілювати на місці.
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21.01.2021 12:55 Відповісти
ЕСТЬ ВСЁ».
Во многих городах стены жилых домов и заборы ныне обгажены краской из баллончиков. Наркодилеры, таким образом, предлагают своим клиентам большой ассортимент одуряющих веществ: каннабис, амфетамин, марихуану, морфий, «шишки», «бошки», «соли», «спайсы», «мед», «Митю», «камни», «Геру», «слёзы», «хмурого» и т.д.
Иногда «рекламодателям» лень перечислять название наркотиков и они просто пишут: «ЕСТЬ ВСЁ». Эти надписи, с указанным адресом, куда обращаться за «коксом», месяцами красуются на стенах жилых домов и даже на фасадах государственных учреждений. Иногда бывало, что тележурналисты брали интервью у прохожих, а за спиной интервьюированного гражданина было написано: «Дядя Федя! Недорого! Постоянным клиентам - скидки!». Надо полагать, что полиция тоже читает эту рекламу, но при этом не спешит пресечь торговлю дьявольским зельем.
Летом, в три часа ночи, во дворах начинают лаять собаки. Так реагируют домашние животные на «работу» нанятых наркодилерами студентов, которые делают закладки наркотиков в частном секторе на клумбах с цветами и под стволами фруктовых деревьев.
Около шести утра, лай возобновляется. Это прибыли покупатели, у которых начинается «ломка». Молодые парни и восемнадцатилетние девушки в куртках с капюшонами, натянутыми до глаз, настойчиво роют ногтями землю - ищут закладки, освещая при этом «рабочее место» светом мобильного телефона. На углу улицы их ожидает невозмутимый таксист с горящим маячком на крыше.
- Черви копаете на рыбалку? - иронизирует мой сосед.
-Да! - отвечают любители кайфа.
- Я вам принесу консервную банку, складывать черви.
- Не надо! Мы положим их в карман.
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21.01.2021 13:50 Відповісти
Потрібно наркоманів, наркодилерів та ментів які кришують наркоту вішати публічно на майданах!
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21.01.2021 13:52 Відповісти
Я работаю в компании инетпровайдера монтажником...очень часто нахожу заклады в домовых стояках...и я демонстративно их давлю ногами на глазах абонентов...
Правда иногда бывают и неприятности ...падлы не могут найти и полностью разбивают все инет коммуникации, вырывают кабели....
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21.01.2021 15:41 Відповісти
коли вата починає пропускати уколи, ще й не таке буває!
то в них "насільствєнная украінізация", то "мовний геноцид", то "Украіна скоро распадьоца"
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21.01.2021 12:34 Відповісти
ото всемирный наркокартель Россия завез очередную дрянь....как уже достали эти разрисованные рекламой наркоты дома и все то, что выплескивается из переполненного овном корыта Россия.
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21.01.2021 12:34 Відповісти
Странно, четвёртый пост, а Порошенко ещё не упоминали ...
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21.01.2021 12:35 Відповісти
Да, и зелибобикам негде собираться)))) Они только под постами про Порошенка налетают))))
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21.01.2021 12:45 Відповісти
Так даже по фото видно, что это Зелин избиратель.
Син відрізав голову батькові й називав себе "богом": стали відомі подробиці жахливого вбивства в Одесі - Цензор.НЕТ 5665
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21.01.2021 13:03 Відповісти
а что ты так беспокоишься о своём Порошенко, что скучаешь без него???
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21.01.2021 15:15 Відповісти
А ты из тех кто как мухи собираются на дерьмо когда слышат фамилию Порошенко ?
Конечно тебе приятней Зеленский, когда умственно одинаковы, людям комфортно , да ?
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21.01.2021 15:25 Відповісти
Просмотрите историю его браузера и сайты, которые это животное посещало и форумы, на которых оно сидело.
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21.01.2021 12:36 Відповісти
Чому кухонні ножі і легкові автомобілі ще не заборонені? А дозвіл на їх придбання оформляти в дозвольній системі МВС. Це, до речі про питаня закону щодо володіння громадянами збоєю. Коли в країні знаходять десятки нарколабораторії, по тонні кокаїну за раз, закриті або недофінансовані психдиспансери і лікарні, йде популяризація релігійного мракобісся і сатанизму, то результат не забариться! Тому і мінують по 200 садиків, а СБУ робить вигляд ніби то дісно терористи розвозять по 200 кг тротила по садочкам і 200 детонаторних запалів. Країна де дурість влади це її вундерваффе!
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21.01.2021 12:50 Відповісти
Значит Авакова предупреждали, что такие случаи будут повторяться. Предупреждали? Да, вот вам нате.
А теперь о тех, кто это делает. Делать в принципе можно на любом человеке, к которому есть монопольный доступ.
А кто делает, смотрите снимки с перевала Дятлова. Те, стояли на коленях и держали головы в руках.
Так вот вот этому зеленопердному говну уже сказано, что каждый из них будет стоять на коленях держа в руках собственную голову, точь в точь как на перевале Дятлова. Вы, твари, восстановится не сможете!! А трубчатых глобстеров(это они управляют зелеными) мы будем сушить....толочь....и давать на корм....курам. Прикольно когда желтки ....зеленые.
Это пост не вам. Люди на него могут не отвечать.....
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21.01.2021 12:52 Відповісти
Сейчас и этот roadster пойдет кому-то голову резать. Порохобот - это потенциальный маньяк-убийца...
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21.01.2021 13:12 Відповісти
Завязывай с тяжёлыми наркотиками!
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21.01.2021 14:00 Відповісти
этот одессит какой то рузький чилавек. замашки у него такие.
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21.01.2021 13:01 Відповісти
Видно " спутником" привился.. Ну и полетела фантазия в места далекие, не изведанные...
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21.01.2021 13:20 Відповісти
Значит он верит в реинкарнацию, такой вывод
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21.01.2021 13:23 Відповісти
Ну, легко отделались, потому что не поклонялись. Два трупа - ерунда. Вон 2 000 лет назад один тоже себя богом назвал, некоторые ему поверили, так теперь трупов уже и не счесть, и конца-края им ещё и не видно.
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21.01.2021 13:36 Відповісти
Дурное название для улицы, там будет много смертей(
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21.01.2021 13:39 Відповісти
Еще бы... "Ленинской искры" (из искры разгорится пламя) "маршала жукова" тот много кого отправил на смерть...
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21.01.2021 15:45 Відповісти
На кацапии есть такое же существо по фамилии мильчаков. Так этот чуть ли не герой расеи.
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21.01.2021 13:41 Відповісти
В Санкт-Петербурге 30 апреля 1991 года от сорокапятилетней женщины, не имеющей мужа, родился и вырос байстрюк, садист и маньяк - Алексей Мильчаков, избравший для себя погоняло «Фриц».
Этот выродок прославился в своем городе как живодер и русский неонацист. Фотографии убийства Мильчаковым щенков в свое время взорвали Интернет.
На них он в молодом возрасте позирует с ножом в одной руке и с еще живым щенком в другой руке. На следующем снимке догхантер красуется уже с окровавленной головой зарезанного им кутенка.
Завербовавшись и приехав на украинский Донбасс «вежливый человечек» Фриц снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
На досуге Мильчаков призывал в соцсетях резать животных и убивать бомжей и детей.
Возвратившись с Донбасса, был обласкан политиками Питера и принимал участие в «Международном русском консервативном форуме» - съезде неонацистов, который проходил 22 марта 2015 года в Санкт-Петербурге.
Прописан этот отморозок по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 53, корпус А кв.30.
Из опасения мести от родственников своих жертв дома не появляется. Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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21.01.2021 13:55 Відповісти
Медреформа Зеленского, психов повыпускали, вот результат
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21.01.2021 13:45 Відповісти
от шишек так не прет...
химия - наука прибыльная
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21.01.2021 15:27 Відповісти
Какой ужас, просто уму непостижимо, эту мразь надо ликвидировать без суда и следствия.
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21.01.2021 15:28 Відповісти
етот случай должен послужить поводом для принятия закона о принудительном психиатрическом лечении или утилизации подобного биомусора
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21.01.2021 17:00 Відповісти
О це так пацієнт! Це шо за хвора вовчиця його народила?
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22.01.2021 02:16 Відповісти
может и вправду бог.
богов много, некоторые с большим аппетитом принимают человеческие жертвоприношения.
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22.01.2021 05:30 Відповісти
 
 