Син відрізав голову батькові й називав себе "богом": стали відомі подробиці жахливого вбивства в Одесі. ФОТО

Стали відомі деякі подробиці подвійного вбивства, яке сталося вчора вдень на проспекті Небесної Сотні, 41.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Затриманий 30-річний чоловік відрізав голову і розчленував свого батька.



Фото: Думська

Як повідомили виданню в поліції, вбивця зустрів поліцейських, тримаючи голову батька в руках і заявив, що "він бог, якому не поклоняються". Труп 53-річного чоловіка з вирізаними внутрішніми органами лежав на дивані в кімнаті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Другою жертвою став 32-річний уродженець Балтського району - квартирант, який жив разом із родиною фігуранта.

Затриманий убив його на кухні, завдавши численні ножові поранення шиї, руки, спини і черевної порожнини.

Із місця злочину вилучили різні речі, які можуть служити речовими доказами, серед них 11 ножів.