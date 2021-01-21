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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати

МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати

Досвід компанії Crown Agents, яку уряд вибрав для закупівлі і поставки в Україну вакцини від коронавірусу, дозволить швидше отримувати препарат від виробників.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров'я планує закуповувати вакцину різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і широко розгалужена мережа у світі, досвід закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Ltd отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якомога швидше", - сказала Шаталова.

За її словами, Crown Agents має представництва у 14 країнах і досвід співпраці зі світовими фармвиробниками. Зараз компанія розробляє детальні операційні плани щодо кінцевих розподілів вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися за температури від +2 градусів до +8 градусів.

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Крім того, додала Шаталова, Crown Agents бере активну участь у поширенні на заморських територіях Великої Британії вакцини виробництва Pfizer, яка потребує зберігання при температурі -70 градусів і, відповідно, жорсткі умови і вимоги до транспортування.

"Це включає планування, перевезення до локальних аеропортів з подальшим транспортуванням до місць призначення. Тут важливо відзначити, що такі вимоги полягали у дотриманні наднизьких температур, які повинні відповідати належній практиці дистрибуції, оскільки вакцина упаковується у відповідну тару з сухим льодом, а терміни кінцевого розподілу є обмеженими в часі і виконуються протягом 84 годин", - пояснила заступник міністра.

Шаталова додала, що подібні закупівлі передбачають жорсткі правила конфіденційності та нерозголошення інформації. Відповідно ДП "Медзакупівлі", що діє згідно з українським законодавством, яке передбачає оприлюднення умов контрактів, не зможе їх провести.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 15 січня ухвалив рішення, що закупівлі вакцини від коронавірусу здійснюватиме британська агенція Crown Agents.

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Автор: 

вакцина (4419) держзакупівлі (383) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати - Цензор.НЕТ 7881
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21.01.2021 12:49
+3
Просто там откат больше
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21.01.2021 12:40
+3
А зачем в закупках конфедициальность?
И про оплату их услуг - ни ни.....
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21.01.2021 12:43
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21.01.2021 12:38 Відповісти
Просто там откат больше
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21.01.2021 12:40 Відповісти
Минздрав и правительство чудят не по детски - эпидемия уже давно закончилась, а они вводят непонятный локдаун, гробящий бизнес. Вчера ВОЗ опубликовала доклад о фальшивых тестах, которые давали непонятную заболеваемость короной, которой не было в большинстве случаев, а были грипп и ОРВИ. Мало того, гробят образование, детей перевели на дистанционку. Медикам предложили составить списки желающих вакцинироваться от Ковид и в этих списках ни одного желающего привиться.Кому они закупают эти лайновакцины? Вобщем зеленый кошмарный цирк на дроте.
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21.01.2021 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MbpzdyVOKEo
Проговорились. Зеленский, Шмыгаль и Степанов просто хотят денег заработать на вакцине. Свои в теме.
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21.01.2021 12:42 Відповісти
МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати - Цензор.НЕТ 7881
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21.01.2021 12:49 Відповісти
Поки зелені майстри спорту розказують про вакцину у майбутньому часі, увесь цивілізований світ вакцинується у теперішньому часі. Думаю гальма пов"язані з відкатами. Чому так думаю? Тому що до цього було так, то чому зараз може бути по-іншому.
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21.01.2021 12:38 Відповісти
Что за странные вопросы. Кто больше откат дал и неподконтрольный НАБУ тот и получил заказ.
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21.01.2021 12:39 Відповісти
А зачем в закупках конфедициальность?
И про оплату их услуг - ни ни.....
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21.01.2021 12:43 Відповісти
То есть у самих ума не хватает получить вакцину? Но скорее всего напрямую нет откатов и для зелёной саранчи это "не рентабельно".
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21.01.2021 12:53 Відповісти
Замовити напряму, без посередників і відкатів, часу не було. У всіх був. У Канади, у Франції, германії, Бельгії, і т.д. , а у вас не було. Чим же ви, убогі, були зайняті?
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21.01.2021 13:05 Відповісти
хорошо. правильно.
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22.01.2021 01:56 Відповісти
 
 