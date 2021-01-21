МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати

Досвід компанії Crown Agents, яку уряд вибрав для закупівлі і поставки в Україну вакцини від коронавірусу, дозволить швидше отримувати препарат від виробників.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров'я планує закуповувати вакцину різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і широко розгалужена мережа у світі, досвід закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Ltd отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якомога швидше", - сказала Шаталова.

За її словами, Crown Agents має представництва у 14 країнах і досвід співпраці зі світовими фармвиробниками. Зараз компанія розробляє детальні операційні плани щодо кінцевих розподілів вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися за температури від +2 градусів до +8 градусів.

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Крім того, додала Шаталова, Crown Agents бере активну участь у поширенні на заморських територіях Великої Британії вакцини виробництва Pfizer, яка потребує зберігання при температурі -70 градусів і, відповідно, жорсткі умови і вимоги до транспортування.

"Це включає планування, перевезення до локальних аеропортів з подальшим транспортуванням до місць призначення. Тут важливо відзначити, що такі вимоги полягали у дотриманні наднизьких температур, які повинні відповідати належній практиці дистрибуції, оскільки вакцина упаковується у відповідну тару з сухим льодом, а терміни кінцевого розподілу є обмеженими в часі і виконуються протягом 84 годин", - пояснила заступник міністра.

Шаталова додала, що подібні закупівлі передбачають жорсткі правила конфіденційності та нерозголошення інформації. Відповідно ДП "Медзакупівлі", що діє згідно з українським законодавством, яке передбачає оприлюднення умов контрактів, не зможе їх провести.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 15 січня ухвалив рішення, що закупівлі вакцини від коронавірусу здійснюватиме британська агенція Crown Agents.

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