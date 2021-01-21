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Віртуальний "Ланцюг Соборності" між Києвом та окупованим Сімферополем стартував у мережі

Віртуальний

В Інтернеті почалася акція "Ланцюг Соборності" - перший в історії України віртуальний ланцюг, який з'єднає Київ та окупований Сімферополь.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Щоб приєднатися до "Ланцюга Соборності", потрібно авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі.

Онлайн-ланцюг утворюють аватарки учасників, які одна за одною шикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів - від Софійської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.

Зараз до акції, яка триватиме 2 дні, вже приєдналися понад 1600 осіб.

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Київ (19419) Крим (14127) Сімферополь (219)


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Віртуальний "Ланцюг Соборності" між Києвом та окупованим Сімферополем стартував у мережі - Цензор.НЕТ 6072
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21.01.2021 12:50 Відповісти
Повернемо Крим!!! Бажано без крисчан.
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21.01.2021 12:51 Відповісти
Замість створення штабу партизанського руху в Криму чергові ліплять пасочки. Толстовці і їх непротівлєніє злу.
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21.01.2021 12:53 Відповісти
ФСБ накроет этот штаб и потом начнутся стенания про политзаключенных.
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21.01.2021 13:29 Відповісти
Оно, то ФСБ, и так накрывает и без штабов, просто за косой взгяд на портрет их фюрера. Так накроет хоть за дело. За их логикой и СССР надо было держать руки от Владивостока до Москвы за освобождение Ленинграда, Киева Минска. Там оккупант, а тут Конституция и ее пофигисты..
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21.01.2021 13:35 Відповісти
Да всем плевать на Конституцию, что реально может Украина такого, чтоб заставить РФ вернуть Крым??Ничего.
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21.01.2021 13:44 Відповісти
 
 