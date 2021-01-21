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Віртуальний "Ланцюг Соборності" між Києвом та окупованим Сімферополем стартував у мережі
В Інтернеті почалася акція "Ланцюг Соборності" - перший в історії України віртуальний ланцюг, який з'єднає Київ та окупований Сімферополь.
Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Щоб приєднатися до "Ланцюга Соборності", потрібно авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі.
Онлайн-ланцюг утворюють аватарки учасників, які одна за одною шикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів - від Софійської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.
Зараз до акції, яка триватиме 2 дні, вже приєдналися понад 1600 осіб.
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показати весь коментар21.01.2021 12:50 Відповісти Мені подобається 0
Василь Довганенко #437088
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Ozirius Shewu
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Сергей Кривошеев
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