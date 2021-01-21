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Суд заарештував із можливістю внесення 2,8 млн грн застави експомічника нардепа, який пропонував за $200 тис. "працевлаштуватися" в ОП, - Офіс генпрокурора

Суд заарештував із можливістю внесення 2,8 млн грн застави експомічника нардепа, який пропонував за $200 тис.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 2,8 млн грн громадянину, який за гроші "працевлаштовував" в Офіс президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

При цьому нагадується, що громадянин був затриманий 19 січня 2021 року під час отримання $ 100 тис. - першої частині коштів від суми в $ 200 тис. Такі гроші він вимагав у потерпілого, запевнивши його, що нібито може допомогти працевлаштуватися в Офіс президента України. Після затримання йому повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 19 січня контррозвідники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на шахрайських діях при працевлаштуванні на керівні посади.

Оперативники встановили, що в Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США запропонував "вирішити" питання про призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції і правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

арешт (2520) СБУ (12774) махінації (415) ДБР (3473) Офіс Президента (2020) Офіс Генпрокурора (3239)


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А брату Єрмака, який загинув на фронті. а потім воскрес?
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21.01.2021 12:49 Відповісти
Да их уже "корпорация братьев Ермака"
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21.01.2021 22:03 Відповісти
что-то я не помню таких скандалов при Порохе

чтоб кто-то за деньги устраивал в АП Пороха ?
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21.01.2021 22:05 Відповісти
Сколько будет по курсу $200 тыс? Это больше залога в 2,8 млн. грн.? Может это судья хотела трудоустроиться в ОП?
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21.01.2021 12:52 Відповісти
Судья может уволиться и востановиться за эти деньги!
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21.01.2021 12:55 Відповісти
Очередной родственник Дерьмака:
Суд арестовал с возможностью внесения 2,8 млн грн залога экс-помощника нардепа, предлагавшего за $200 тыс. "трудоустроиться" в ОП, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 322
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21.01.2021 12:54 Відповісти
"дети" лейтенанта єрмака ...
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21.01.2021 13:00 Відповісти
Єрмаки усувають конкурентів з бізнеса працевлаштування
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21.01.2021 13:08 Відповісти
 
 