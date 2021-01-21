Суд заарештував із можливістю внесення 2,8 млн грн застави експомічника нардепа, який пропонував за $200 тис. "працевлаштуватися" в ОП, - Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 2,8 млн грн громадянину, який за гроші "працевлаштовував" в Офіс президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

При цьому нагадується, що громадянин був затриманий 19 січня 2021 року під час отримання $ 100 тис. - першої частині коштів від суми в $ 200 тис. Такі гроші він вимагав у потерпілого, запевнивши його, що нібито може допомогти працевлаштуватися в Офіс президента України. Після затримання йому повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

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Як повідомлялося, 19 січня контррозвідники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на шахрайських діях при працевлаштуванні на керівні посади.

Оперативники встановили, що в Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США запропонував "вирішити" питання про призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції і правоохоронної діяльності Офісу Президента України.