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Новини Революція в Білорусі
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Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС

Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС

Для України і Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, вільною від російського впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи на відеоконференції "Демократична і безпечна Білорусь. Погляд з України та Польщі".

Боднар приділив особливу увагу російському впливу на внутрішні процеси в Білорусі.

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"Для України і всієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, подалі від впливів Росії. Україна готова співпрацювати в різних форматах з метою сприяння Білорусі в урегулюванні політичної кризи", - сказав Боднар.

Учасники заходу підкреслили готовність продовжувати діалог, зокрема в рамках Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з метою надання солідарної підтримки білоруському народу і сприяння подальшому розвитку Білорусі як незалежної і демократичної держави.

Відеоконференція відбулася з ініціативи секретаря РНБО України Олексія Данилова та керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха.

Білорусь (7925) Боднар Василь (152) МЗС (4108) МЗС Польщі (215)


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Топ коментарі
+3
И по-этому нада там покупать кацапское электричество? Я правильно понял?)
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21.01.2021 13:01
+3
"Оставалась"? Вы серьёзно???
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21.01.2021 13:01
+2
Економіка Білорусі в більшості на москальщину розрахована.Набагато більше,ніж України.Хоча в нас з москалями товарообіг на мільярди доларів.
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21.01.2021 13:01
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И по-этому нада там покупать кацапское электричество? Я правильно понял?)
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21.01.2021 13:01 Відповісти
В скільки разів впав рівень життя українців за час нашого руху в Європу? Впевнений, що і в нас все наладиться. Але через скільки десятиліть? Так і білорусам.
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21.01.2021 13:09 Відповісти
Осталось выяснить почему все должно наладится. Предпосылки к этому есть??
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21.01.2021 13:14 Відповісти
есть есть! я вот антикварный магазин на Крещатнике открыл а Изя Вассерман рядом банный комплекс епта! приходите и шейку вам Изя подправит
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21.01.2021 13:21 Відповісти
Економіка Білорусі в більшості на москальщину розрахована.Набагато більше,ніж України.Хоча в нас з москалями товарообіг на мільярди доларів.
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21.01.2021 13:01 Відповісти
"Оставалась"? Вы серьёзно???
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21.01.2021 13:01 Відповісти
Ну, заявление вроде правильное.
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21.01.2021 13:11 Відповісти
Так это уже её губерния по факту ! И мечтать о таком , просто смешно ! Уже быстрей человечество на Марсе высадится чем такое произойдет !
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21.01.2021 13:12 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Жительницу Гродно оштрафовали за бело-красные штаны. После ночи в ИВС, суд оштрафовал Любовь Сарлай на 580 рублей

Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС - Цензор.НЕТ 6283
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21.01.2021 13:14 Відповісти
Та да ! Років через 200 ..
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21.01.2021 13:19 Відповісти
У Беларусии вся экономика завязана на Россию, уйдет от России, западу Беларусь и нахрен не нужна, так как и мы и будет сосать лапу в нищете как и Украина.
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21.01.2021 13:21 Відповісти
Білорусь пронизана метастазами "руського міра". Тому спершу варто спробувати хіміотерапію та блокаду бо, видається, оперативне втручання закінчиться летально для пацієнта.
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21.01.2021 13:25 Відповісти
Так начинайте, откажитесь от закупок ЭЭ и нефтепродуктов. Веерные отключения и рост цен на бензин на 15-20% в Украине стоит того.
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Це вже давно потрібно було зробити. Ще в 2014. Сподіваюсь що як тільки ми зіллємо в унітаз "зелені шмарклі" це буде зроблено.
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21.01.2021 14:11 Відповісти
Так в 2014 и было так сделано. Вспомните веерные отключения в декабре 2014, так побежали с РФ договариваться о поставках ЭЭ, чего Петю с Сеней не слили??
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21.01.2021 14:23 Відповісти
Сєню злили. І пєтю злили тільки трошки пізніше. І це ЗЕлайно "зіллємо".
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21.01.2021 14:26 Відповісти
Сеню надо вернуть, после зеленых, у него очень хорошо получалось рассказывать почему "платить больше" это хорошо. Так что он просто необходим.
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21.01.2021 14:32 Відповісти
А чим по твоєму займається цензор? Готує аеродром для сєні.
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21.01.2021 14:34 Відповісти
Учитывая что Сеня скачет по каналам Ахметова, то и Цензор под Ахметовым?
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21.01.2021 14:42 Відповісти
Сєня як студентка курсу "політпроституція" в 2014 був на другому курсі з тезою "нікому, нікому, тільки йому". Зараз дозрів до четвертого курсу "всім, всім, всім". На останньому буде "Кому?, Кому? Кому?"
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21.01.2021 14:53 Відповісти
Для украины важнее всего заниматься своим развитием) тогда не надо бутет оглядываться что там у соседей)
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21.01.2021 13:37 Відповісти
Так ведь торговля с другими странами это и есть экономика Украины. И надо выработать свою стратегию : с кем торговать, а с кем - нет
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21.01.2021 13:43 Відповісти
Это замечательная стратегия, осталось выяснить хотят ли те страны торговать с Украиной или нет. Вот к примеру "Мы идем в ЕС, там рынок 500 млн!" и вот Антонов, который не продал ни одного самолета в ЕС.
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21.01.2021 14:29 Відповісти
Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС - Цензор.НЕТ 3091
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21.01.2021 14:12 Відповісти
Для того чтобы Беларусь имела меньше российского влияния не надо всякими санкциями толкать ее в объятия московии.
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11.06.2021 11:56 Відповісти
 
 