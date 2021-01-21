Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС

Для України і Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, вільною від російського впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи на відеоконференції "Демократична і безпечна Білорусь. Погляд з України та Польщі".

Боднар приділив особливу увагу російському впливу на внутрішні процеси в Білорусі.

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"Для України і всієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, подалі від впливів Росії. Україна готова співпрацювати в різних форматах з метою сприяння Білорусі в урегулюванні політичної кризи", - сказав Боднар.

Учасники заходу підкреслили готовність продовжувати діалог, зокрема в рамках Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з метою надання солідарної підтримки білоруському народу і сприяння подальшому розвитку Білорусі як незалежної і демократичної держави.

Відеоконференція відбулася з ініціативи секретаря РНБО України Олексія Данилова та керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха.