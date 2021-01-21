ЄСПЛ задовольнив низку позовів про порушення прав людини під час протестів на Майдані

Європейський суд з прав людини 21 січня задовольнив низку позовів, що стосуються численних порушень прав людини з боку української влади під час Революції Гідності. Також суд встановив відповідальність держави Україна за смерть щонайменше одного протестувальника.

Про це йдеться в оприлюднених 21 січня рішеннях ЄСПЛ щодо п'яти справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справи стосуються подій щодо протестів на Майдані в Києві та інших містах України. Ідеться про розгін протестувальників, їх затримання, викрадення активістів і погане поводження з ними, а також пов'язані з цим процесуальні дії", - заявили в ЄСПЛ.

Заявники скаржилися на сутички з правоохоронцями і цивільними особами, підконтрольними поліції, так званими "тітушками", на грубе поводження з боку поліції, заборону права на протест, необгрунтовані затримання. Одна справа стосувалася також загибелі людини.

Суд встановив, що влада навмисно застосовувала насильство, і держава несе відповідальність за загибель протестувальника.

ЄСПЛ також підтвердив, що затримання були упередженими; влада навмисно намагалася припинити мирні протести, використовуючи насильство і несправедливі затримання.

Суд також зазначив, що такі зловживання з боку влади були частиною загальної стратегії, а розслідування порушень були неефективними.

Як пише ЕП, ідеться про рішення у справах "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" та "Воронцов та інші проти України".

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