ЄСПЛ задовольнив низку позовів про порушення прав людини під час протестів на Майдані
Європейський суд з прав людини 21 січня задовольнив низку позовів, що стосуються численних порушень прав людини з боку української влади під час Революції Гідності. Також суд встановив відповідальність держави Україна за смерть щонайменше одного протестувальника.
Про це йдеться в оприлюднених 21 січня рішеннях ЄСПЛ щодо п'яти справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Справи стосуються подій щодо протестів на Майдані в Києві та інших містах України. Ідеться про розгін протестувальників, їх затримання, викрадення активістів і погане поводження з ними, а також пов'язані з цим процесуальні дії", - заявили в ЄСПЛ.
Заявники скаржилися на сутички з правоохоронцями і цивільними особами, підконтрольними поліції, так званими "тітушками", на грубе поводження з боку поліції, заборону права на протест, необгрунтовані затримання. Одна справа стосувалася також загибелі людини.
Суд встановив, що влада навмисно застосовувала насильство, і держава несе відповідальність за загибель протестувальника.
ЄСПЛ також підтвердив, що затримання були упередженими; влада навмисно намагалася припинити мирні протести, використовуючи насильство і несправедливі затримання.
Суд також зазначив, що такі зловживання з боку влади були частиною загальної стратегії, а розслідування порушень були неефективними.
Як пише ЕП, ідеться про рішення у справах "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" та "Воронцов та інші проти України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль