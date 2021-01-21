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Росія робить все, щоб Тристороння контактна група стала п'ятисторонньою, - Кравчук

Росія робить все, щоб Тристороння контактна група стала п'ятисторонньою, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що російська сторона штучно намагається заблокувати переговорний процес щодо Донбасу. При цьому представники ОРДЛО діють під час засідань як повноцінні учасники ТКГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Вони роблять все, щоб заблокувати процес. Спочатку штучно прив'язали його до постанови Верховної Ради про місцеві вибори, потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що російська сторона штучно прив'язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов'язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, обміну полоненими.

"Це робиться штучно, щоб заблокувати процес досягнення миру на Донбасі", - додав глава української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не ставлю питання про повернення окупованих територій Донбасу військовим шляхом, - глава української делегації в ТКГ Кравчук

При цьому Кравчук заявив, що представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними.

"Таким чином "через чорний ганок", як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньою", - заявив Кравчук.

В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані.

"Вони запрошують на наші засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний, який пропонує ОБСЄ - пані Хайді Грау, і пропонують політичні експерименти. Скажу відверто, що у мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом", - додав Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (64935) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+11
Включить США и Канаду!
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21.01.2021 13:15
+4
Дошло наконец то что именно России не нужен мир в Украине? Даже Кравчуку дошло .
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21.01.2021 13:27
+3
какой там переговорный процесс? с кем? только стена и ров с крокодилами.... представляете сколько бабла нам не багатой стране надо будет ввалить в рас.иженный рашистами лугандон? уже более 6лет живем без него и вообще не чувствуется его отсутствие! может глубокоя заморозка? пусть варятся в апартеиде!
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21.01.2021 13:22
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Включить США и Канаду!
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21.01.2021 13:15 Відповісти
Канада теж непогано, я подумав про Британію.
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21.01.2021 13:34 Відповісти
и Турцию
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21.01.2021 13:57 Відповісти
Послать их подальше.
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21.01.2021 13:17 Відповісти
кацам верить это самому себя обманывать.У переговоров может быть одна цель-что бы самые тугодумные европейцы поняли что такое кацап
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21.01.2021 13:21 Відповісти
какой там переговорный процесс? с кем? только стена и ров с крокодилами.... представляете сколько бабла нам не багатой стране надо будет ввалить в рас.иженный рашистами лугандон? уже более 6лет живем без него и вообще не чувствуется его отсутствие! может глубокоя заморозка? пусть варятся в апартеиде!
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21.01.2021 13:22 Відповісти
а сока у нас живет беженцев? которые расчитывают если не вернуть имущество то компенсировать! вот и бузят
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21.01.2021 13:28 Відповісти
ПТН ПНХ! Вместе с лугандонами и ихтамнетами.
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21.01.2021 13:26 Відповісти
Дошло наконец то что именно России не нужен мир в Украине? Даже Кравчуку дошло .
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21.01.2021 13:27 Відповісти
Они делают то что им нужно, все логично. А вы что делаете пустобрехи, и подстилки кремлевские?
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21.01.2021 13:30 Відповісти
выпускайте Арестовича, щас он всё объяснит
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21.01.2021 13:33 Відповісти
Це робить не росія, це робите Ви дідо, разом зі своїми малоросами. Щось мене беруть сумніви про зміну поглядів пана Кравчука. Весь час був з ворогами України і на тобі, бац - став націоналістом. Такого не буває.
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21.01.2021 13:47 Відповісти
Та ви що... Серйозно? Та ніхто б і уявити такого не міг.
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21.01.2021 13:48 Відповісти
 
 