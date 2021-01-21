Я не ставлю питання про повернення окупованих територій Донбасу військовим шляхом, - глава української делегації в ТКГ Кравчук

Україна не планує повертати окупований Донбас військовим шляхом. На даний момент таких завдань в української делегації в ТКГ немає.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що це питання можна вирішити тільки політичним і дипломатичним шляхом.

"Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні найближчим часом", - заявив він.

За словами Кравчука, ще одним шляхом для вирішення цього питання є санкції.

"Санкції будуть розширюватися і ставати більш різноманітними, щоб Росія відчувала, що не все прощається агресору. Агресор повинен нести відповідальність", - зазначив він.

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