УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини
16 918 13

Снігопади і завірюхи в січні і +15 °С в лютому: Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі тижні

Снігопади і завірюхи в січні і +15 °С в лютому: Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі тижні

Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі дні і початок лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, істотно потеплішає.

"На більшій частині території України температура повітря вже істотно підвищилася, за винятком східних областей. Цієї ночі на сході України відзначалися морози від 26 до 32 градусів. У інших регіонах значно менше, тепліше на заході України, де температура повітря взагалі близько нуля", - сказав директор Гідрометцентру.

Кульбіда розповів, що температура може підвищитися до +11.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО

"Найближчими днями характер погоди практично не зміниться, тобто потепління продовжиться до 26 січня. В цей період можна чекати підвищення денної температури навіть до 1-6, на півдні до 10-11 градусів тепла. Нічна температура буде близько нуля, або зовсім невеликий мінус", - сказав синоптик.

На заході України погода суттєво зіпсується.

"Ускладнення погодних умов 25-26 січня буде в західних областях, де чекаємо дуже інтенсивних снігопадів, хуртовин, поривів вітру, штормового вітру, тобто складні погодні умови для багатьох галузей, і для населення теж. В інших регіонах поки що таких ускладнень не буде, але, починаючи з 26, 27 і 28 січня температура трохи знизиться і становитиме вночі від 4 до 9 градусів морозу, а вдень 0-5 морозу", - сказав Кульбіда.

На початку лютого, як зазначив Кульбіда, ще потеплішає.

"Після цього чекаємо нового підвищення температури, а початок лютого - то взагалі, за нашими розрахунками, температура на всій території буде позитивною і вдень досягати 4-9 градусів тепла, на півдні можливо навіть до 15", - сказав синоптик.

Автор: 

Гідрометцентр (159) Кульбіда Микола (14) погода (789)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Батькам головою треба було думати в 2019, а не сракою.
показати весь коментар
21.01.2021 13:50
+13
а батьки платижкы
показати весь коментар
21.01.2021 13:41
+12
Та ні, він іпанутий
показати весь коментар
21.01.2021 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погода як зварьовала...
показати весь коментар
21.01.2021 13:20 Відповісти
Чем теплее зимой, тем дороже газ (украинская народная мудрость)
показати весь коментар
21.01.2021 13:28 Відповісти
Надо больше лес рубит и бурштын намывать тогда как в Африке будет...
показати весь коментар
21.01.2021 13:28 Відповісти
Та ні, він іпанутий
показати весь коментар
21.01.2021 13:44 Відповісти
Снігопади і завірюхи в січні і +15 °С в лютому: Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі тижні - Цензор.НЕТ 5682
показати весь коментар
21.01.2021 16:02 Відповісти
Діти хоч зиму побачили.
показати весь коментар
21.01.2021 13:29 Відповісти
а батьки платижкы
показати весь коментар
21.01.2021 13:41 Відповісти
Батькам головою треба було думати в 2019, а не сракою.
показати весь коментар
21.01.2021 13:50 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2021 14:01 Відповісти
Короновирус принесет таяние ледников и айсбергов,а изменение климата не страшно...
показати весь коментар
21.01.2021 13:36 Відповісти
истерика у Нафтогаза........
показати весь коментар
21.01.2021 14:44 Відповісти
 
 