Снігопади і завірюхи в січні і +15 °С в лютому: Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі тижні

Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі дні і початок лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, істотно потеплішає.

"На більшій частині території України температура повітря вже істотно підвищилася, за винятком східних областей. Цієї ночі на сході України відзначалися морози від 26 до 32 градусів. У інших регіонах значно менше, тепліше на заході України, де температура повітря взагалі близько нуля", - сказав директор Гідрометцентру.

Кульбіда розповів, що температура може підвищитися до +11.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО

"Найближчими днями характер погоди практично не зміниться, тобто потепління продовжиться до 26 січня. В цей період можна чекати підвищення денної температури навіть до 1-6, на півдні до 10-11 градусів тепла. Нічна температура буде близько нуля, або зовсім невеликий мінус", - сказав синоптик.

На заході України погода суттєво зіпсується.

"Ускладнення погодних умов 25-26 січня буде в західних областях, де чекаємо дуже інтенсивних снігопадів, хуртовин, поривів вітру, штормового вітру, тобто складні погодні умови для багатьох галузей, і для населення теж. В інших регіонах поки що таких ускладнень не буде, але, починаючи з 26, 27 і 28 січня температура трохи знизиться і становитиме вночі від 4 до 9 градусів морозу, а вдень 0-5 морозу", - сказав Кульбіда.

На початку лютого, як зазначив Кульбіда, ще потеплішає.

"Після цього чекаємо нового підвищення температури, а початок лютого - то взагалі, за нашими розрахунками, температура на всій території буде позитивною і вдень досягати 4-9 градусів тепла, на півдні можливо навіть до 15", - сказав синоптик.