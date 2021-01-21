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Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном

Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном

Всі доходи українських громадян повинні обкладатися податком, але якщо українці працюють в іншій країні й платять податки там, в Україні вони їх платити не повинні.

Про це сказав в інтерв'ю "Гордону" глава Державної податкової служби України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ.

"12 мільярдів доларів - це великі гроші, згоден. Загальне правило просте: з доходів, які отримують українські громадяни, сплачуються податки. Неважливо де. У нас є підписані угоди про виключення подвійного оподаткування абсолютно з усіма країнами, де працюють наші люди. Якщо наші громадяни заплатили податки за кордоном - у Польщі, Угорщині, Португалії або десь ще - в Україні ніхто з них вимагати податки не має права. Єдине, що вони повинні зробити, - це подати податкову декларацію. Тому що це конституційна норма. Стаття 67 Конституції України говорить: "Усі громадяни України повинні подавати до податкових інспекцій податкову декларацію за звітний рік", - сказав чиновник.

Читайте також: Несплата податків - це найстрашніший злочин, невидимий, як коронавірус, - глава ДПС Любченко

податки (3808) заробітчани (673) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+10
"12 миллиардов долларов - это большие деньги" и идут мимо олигархов. Олигархи практически всё в Украине прибрали к рукам, воровать уже почти нечего, осталось придумать закон чтобы украинцы сбежавшие от них за границу там на них работали.
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21.01.2021 13:38
+9
Их родители заработали эти несчастные пенсии! А детки, уже не очень-то учатся сами, родители процесс оплачивают.
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21.01.2021 13:37
+8
Мені одному ця 'декларація' явку з повинною нагадує?)
Коли проти людини немає доказів, її просять всього навсього написати безневинний текст, який потім ляже в основу обвинувального акту.
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21.01.2021 13:25
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Можно и нужно, голосовали же па-приколу!!!!
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21.01.2021 13:26 Відповісти
А все доходы украинского президента ? Те,, что в апшорах?
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21.01.2021 13:47 Відповісти
Мені одному ця 'декларація' явку з повинною нагадує?)
Коли проти людини немає доказів, її просять всього навсього написати безневинний текст, який потім ляже в основу обвинувального акту.
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21.01.2021 13:25 Відповісти
Совершенно верно! Я так тоже вижу- явку с повинной. Потому- хрена им!
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21.01.2021 13:32 Відповісти
в Польше декларация раз в год обязательна. В США тоже.
Вы хотите двигаться на Запад, или в Монголию?
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21.01.2021 13:35 Відповісти
А ось і гастарбайтер виліз. Ти вже ширнувся вакциною?
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21.01.2021 13:42 Відповісти
Ты откуда такой тупой ? Ты должно 3 раза в день молиться на этих самых гастарбайтеров, что благодаря им в Украину приходят 12 миллиардов долларов и твоя гривна по 28 , а не по 128 за бакс и ты в месяц не зарабатываешь 10 долларов, а 100
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21.01.2021 14:09 Відповісти
Граматєй, я вже писав що ці гроші зароблені там і підкріплені товарами та послугами теж виготовленими та наданими там. А сюди пересилають пусті фантики, які тут нічим не забезпечені, створюючи ще більшу інфляцію.
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21.01.2021 14:24 Відповісти
У тебя не даром ник - 5 копiйок, так как на больше у тебя нет серой массы.
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21.01.2021 14:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028, ты ДЕБИЛ ?
А гривна ТАМ - чем обеспечена ?
Иди в школу - школота тупая !
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21.01.2021 15:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028, ты ДЕБИЛ ?
Знак вопроса могли бы и убрать. А так - люто плюсую.
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21.01.2021 17:28 Відповісти
Для налоговьіх резидентов или все таки для граждан? Не валим все в одну кучу.
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21.01.2021 14:33 Відповісти
а что не так? Для налоговых резидентов, т.е. тех кто проживает в Польше более 6 мес. в году, неважно гражданин или нет.
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21.01.2021 14:49 Відповісти
В Польще ,или в США или другой стране ЕС. Твою декларацию Тебе подсунет под нос работодатель и скажет ,проверь ее по месяцам (расчетные листы на 3/п) и подпишись,что Ты согласен .Какой работодатель в Украине делает подобное, двигаясь в в такой способ на Запад,а не в Монголию?
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21.01.2021 14:48 Відповісти
кто тебе такое сказал? Есть электронная форма декларации, ты заполняешь сам, а работодателю глубоко пофиг. Если не заполнил, штрафы ты сам платишь.
Работодатель тебе предоставляет форму о твоих доходах с работы, все.
Поэтому в той же Польше есть куча фирм "ксенговых" к которым ты приходишь и они тебе помогают оформить. Ну или можешь сам, если долго живешь и знаешь все нюансы.
Не подал вовремя - штраф.
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21.01.2021 14:53 Відповісти
если Ты не в курсе,что то,что Ты указываешь в электроной декларации,должно четко соответствовать тому,что Тебе платил работодатель , ибо любое расхождение, в любое времья вылазит боком и проверкой в первую очередь работодателя,а эти проверку ему 300 лет не нужны,По-крйней мере так говарил один работодатель,- "я не хочу иметь никаких делов ни с финансовыми проверками, ни с журналистами)
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21.01.2021 15:14 Відповісти
если ты не в курсе, то работодатель не имеет НИКАКОГО отношения к твоей налоговой декларации, в т.ч. и потому что ты в ней указываешь ВСЕ источники дохода, в т.ч. подарки, доход со 2-го места работы и т.п. Также декларация может подаваться как индивидуально так и общая, на семью. Соответственно твой работодатель знать не знает сколько зарабатывает твоя жена, на каких работах ты еще подрабатываешь, есть ли у тебя в семье инвалиды и тп.
И потом, по итогам года, налоговая делает сверку и если решит что у тебя недоплата, тебе придет письмо счастья что ты должен перевести еще денег на счет казначейства. И попробуй не перевести, штраф будет такой что мало не покажется.
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21.01.2021 15:28 Відповісти
Соответственно твой работодатель знать не знает сколько зарабатывает твоя жена,(но знает работодатель жены.который ей тоже дает такую же декларацию) на каких работах ты еще подрабатываешь(но если подрабатываешь,то тоже имеешь работодателя) все сумируешь в декларации если Ты не в курсе
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21.01.2021 15:56 Відповісти
ну я про это и говорю - ты САМ заполняешь декларацию, работодателю наплевать, он не знает все нюансы и это не его дело.
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21.01.2021 16:24 Відповісти
мы говорим о разном отношении работодателя к рабочим.Есть такие,которым далеко не наплевать на своего рабочего и которых он ценит, а финансисты делают свою работу(декларации) для рабочих,
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21.01.2021 17:08 Відповісти
дело не в отношениях, форму на выплаченный доход работодатель ОБЯЗАН давать работнику, а заполнять за работника налоговую декларацию работодатель не может даже если захочет. Я ни одного случая не слышал в Польше чтобы работодатель за кого-то оформлял.
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22.01.2021 09:08 Відповісти
Если Ты не слышал -это совсем не значит,что кое- кому работодатель не давал готовую декларацию, из цифирами, которые полностью отвечали с расчетными квитанциями.
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22.01.2021 09:53 Відповісти
не мог работодаетль этого физически сделать. Налоговую декларацию ты заполняешь в электронном виде, для этого ты должен ЛИЧНО залогиниться на сайте налоговой. Кроме того, я уже раз 10 тебе объяснял что у работодателя нет всех твоих данных для заполнения декларации.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
https://shoppingpl.com/post/415-yak-podaty-deklaratsiyu-pit-37-onlajn-pokrokova-instruktsiya
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22.01.2021 12:19 Відповісти
и где там написано что работодатель может заполнить декларацию от имени работника?
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22.01.2021 14:27 Відповісти
В Польщі і США податковим адміністраціями керують держслужбовці, а в Україні - бандити.
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21.01.2021 15:06 Відповісти
ок, что ты готов вычеркнуть - армию? Пенсию? Школу?
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21.01.2021 15:11 Відповісти
Ні. я готовий оподаткувати ахметова, пінчука, кучму, суркісів, порошенка і решту наволочі що десятиліттями грабує Україну.
Зи чи, я вас не знаю, тому попрошу...
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21.01.2021 15:32 Відповісти
Респект, Захар Птах. Блискуча відповідь.
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21.01.2021 15:56 Відповісти
солдат який сидить посеред поля під обстрілами, має звертатись за утриманням до Ахметова? Та якраз Ахметову на того солдата начхати, він і при російських танках в Києві проживе. А ти, якщо не хочеш годувати українського солдата, будеш годувати російського. Або - або. Третього немає.
Це тобі не вибори де ти міг розповідати казки типу "Я голосую не за Зеленського а проти Порошенка!" Тут така відмазка не пройде.
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21.01.2021 16:29 Відповісти
Солдат з тих податків не отримає ні копійки.
Як свідчить історія і ми це бачили, а те що намагаються витягнути з кишені рядового українця, який як правило потім стане голим солдатом, банально вкрадуть чиновники.
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21.01.2021 16:42 Відповісти
ок, а звідки ж беруться гроші на утримання солдата? Ажметов дає? Або марсіани?
І до речі голих солдат вже давно немає, року так з 2016.
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22.01.2021 09:10 Відповісти
А ТАМ так же как в Украине суды не работают - и тебя разденет государство до нитки и долги вгонит незаконно , а ты ничего не докажешь !?
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21.01.2021 15:44 Відповісти
как-то не кошерно будет не ошкурить заробитчан!
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21.01.2021 13:25 Відповісти
та ні ... так не можна ... обдирати казлів необхідно до кісток ...хоча комунальщики вже й самі справляються ...пенсіонери вже ВСЕ .ВИННІ ... залишилося додерти тих у кого після газу залишається на "мівіну" і порядок ... любщенки запанують ... гидота
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21.01.2021 13:26 Відповісти
Начните с себя!,,,,
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21.01.2021 13:29 Відповісти
Вот пусть жёны их едут за пособиями и субсидиями за границу.
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21.01.2021 13:30 Відповісти
Так таким не дають субсидій. Не тільки дружинам, а і батькам (якщо прописка залишилася з батьками). Там щось довести неможливо. Ще від міністра (з Віниці) в Уряді Гройсмана пішло. Такий повнуватий і високий
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Так если так дело дальше пойдет, то просто почти все за кордоном работать будут, кроме нардепов и министЕров, понятно. С кого налоги в этом случае требовать?
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21.01.2021 13:30 Відповісти
С тебя Андрюша и потребуют, как говорится - кто на поезд опоздал, тот не уехал.
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21.01.2021 15:00 Відповісти
а у якій статті конституції записано що з людини можна здерти ніж вона спроможна заробити ... там ще є багато статей на які і ви і ваша зрода і ваш херант-членограй ноги витирали і йух ложили ...колись давно коли служив наш комбриг сказав слова які запам'ятав до цього часу ... ТИ СПОЧАТКУ ЗАБЕЗПЕЧ СОЛДАТА НЕОБХІДНИМ А ПОТІМ ВИМАГАЙ ... а ви ***** нічого не даючи тільки й обдираєте
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21.01.2021 13:32 Відповісти
а що він вимагає? Він написав що ніхто податки дерти не буде, то що знов не так?
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21.01.2021 13:37 Відповісти
Ну вы ваще, а гдеж брать деньги на дворцы для слуг сатаны и коломойского бройлера, казна почти пустая и воровать почти нечего.
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21.01.2021 13:32 Відповісти
есть еще избиратели членограя-зетелепня зеленского, вот с них и надо брать налог по полгной. Жалеть не надо!
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21.01.2021 13:49 Відповісти
Пан Любченко, вон выше, следующая новость, о вашем ворюге-коррупционере и вовсе не самом последнем подчиненном! Он как, заполнял декларацию о взятках?
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21.01.2021 13:35 Відповісти
С какой стати? А дети их здесь учатся в школах и институтах, родители их здесь получают пенсии и субсидии
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21.01.2021 13:35 Відповісти
Их родители заработали эти несчастные пенсии! А детки, уже не очень-то учатся сами, родители процесс оплачивают.
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21.01.2021 13:37 Відповісти
"12 миллиардов долларов - это большие деньги" и идут мимо олигархов. Олигархи практически всё в Украине прибрали к рукам, воровать уже почти нечего, осталось придумать закон чтобы украинцы сбежавшие от них за границу там на них работали.
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21.01.2021 13:38 Відповісти
Чому повз? Гроші витрачаються в Україні. При цьому прибуток отримує хто? Фірташу за газ, і за електрику, і за усе ...
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21.01.2021 13:47 Відповісти
Влада мало того, що зубожінням вигнала їх за кордон, так робить все щоб вони не тільки не повернулись а взагалі зненавиділи цю владу і таку Україну.
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21.01.2021 13:39 Відповісти
Ну а что делать если в бюджете огроменная в дыра в 300 млрд?? Где деньги-то брать?
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21.01.2021 13:46 Відповісти
Через пару лет пребывания за бугром так и есть, ты прям вцелил в яблочко.
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21.01.2021 15:02 Відповісти
среднестатистическая семья - мама, папа, 2 детей - обходится бюджету в 100 тыс.грн. Одно только обучение ребенка в ВУЗе на бюджете стоит бюджету 20 тыс.грн. в год. Содержание армии - 10 тыс.грн. на каждого члена семьи.
Так что тем кто кричит "хачем платить налоги" я бы предложил выбрать что вычеркнуть - бесплатную школу, или институт, или армию. Или родилетей-пенсионеров.
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21.01.2021 13:40 Відповісти
А без вишу ніяк?
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21.01.2021 13:45 Відповісти
В Украине набор на бюджет - 130 тыс.студентов в год. Если умножить на 5 лет обучения, получим 650 тыс.студентов, учащихся за счет бюджета. Ось у них запитай, навіщо їм той "виш".
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21.01.2021 13:50 Відповісти
Что ты несёшь? Ты москаль ?
Что значит учатся за бюджета ?
А не за мои деньги учатся мои дети ?
Не я пополняю и такие как я налогами тот самый бюджет?
Откуда дурко деньги в этом бюджете ? Марсианин дал ?
А не потом эти ученики когда закончат обучения и не будут возвращать налогами в этот бюджет деньги которые потрачены на их обученные? Сколько до пенсии им работать и пополнят этот бюджет своими налогами ? A ? 🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂
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21.01.2021 14:05 Відповісти
я про это и пишу, я плачу налоги на которые содержится государство, а есть куча хитросделанных уоторые налоги платить не хотят но все остальное - армию, обучение - хотят, получается что за мой счет.
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21.01.2021 14:19 Відповісти
Зачем вообще платит налоги в Украине ? Можешь объяснить ?
Вот я в Дании плачу 42 % налога и знаю почему надо платит .
А в Украине? Зачем платит ?
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21.01.2021 14:24 Відповісти
можно не платить, только надо тогда отказаться от бесплатного высшего обучения, школ, садиков, армии, полиции. Не платишь налоги - твои дети учатся только в частных школах, на платном в вузах, скорая за ними не приезжает если что, и т.п. И никакой пенсии.
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21.01.2021 14:44 Відповісти
судя по твоей нехилой активности, времени у тебя много на писанину.... и налоги ты явно не в Украине платишь....
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21.01.2021 15:13 Відповісти
Я у Украины на шее не сижу, и не сидел, в отличие от стада халявщиков.
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21.01.2021 16:31 Відповісти
эта среднестатистическая семья - мама, папа, 2 детей за 5лет только по ПДВ раз в 5 больше отдадут государству
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21.01.2021 14:01 Відповісти
берем ПДВ - 20%, итого чтобы они отдали 100 тыс.грн. в год в виде ПДВ, они должны совершить покупок в магазинах на 500 тыс. , т.е. тратить на еду не менее 40 тыс. в мес.
Также прими во внимание, что вся бытовая техника которую они покупают на всяких Розетках, идет без ПДВ потому что через ФОПов. Также посещение ресторанов и кафе не облагается ПДВ потому что опять же ФОПы.
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21.01.2021 14:17 Відповісти
розетка, кафе и рестораны покупают товар с ПДВ потому продают вам без него - но в цене по сути оно заложено.
100тыс в год государство не тратит на двух детей, возьми годовой бюджет и подели на количество людей - там по 23тыс в год на человека выходит. Отними облуживание госдолга, содержание чиновников - остается 10тыс. в год, 835грн в месяц.
На 4 человека расходы государства 3340грн в месяц
Итого выходит 20875 грн в месяц нужно семье с 4х человек тратить в магазинах чтоб компенсировать расходы государства на себя. Кто на заработках даже больше привозят своей семье
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22.01.2021 04:02 Відповісти
читаем внимательно:
- 100 тыс. - на семью а не на 2 детей. Конкретно по детям - обучение ребенка в школе обходится в 5 тыс. в год, в ВУЗе - 20 тыс. Итого если 1 ребенок в школе другой в ВУЗе - уже 25 тыс. в год. Далее - раздели бюджет на армию на количество населения, выходит по 10500 грн. на человека, итого на семью из 4 человек - 42 тыс. Далее прибавь скорую, полицию - итого под 100 тыс. и выходит. Кстати госдолг, чиновников, государственные больницы, и пр. я сюда не включал, если их прибавить то будет намного больше.
- На Розетке контрабандный товар, завезенный без растаможки и ПДВ.
- в кафе и ресторанах ПДВ уплачено только на сырье ( и то не на все - основную массу им привозят на место и продают за наличку, без ПДВ). Во всем мире ПДВ платится на каждой стадии, т.е. и на сырье и на продукт переработки, кроме ресторанов-кафе в Украине.
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22.01.2021 09:04 Відповісти
-дети могут быть разного возраста и они взрослеют и учатся не только в вузах а и в бурсе или вообще не учатся. Есть бюджет - 1трлн грн, из них на людей идет около 40% вот подели остаток на всех и потом на 12 месяцев и увидишь сколько государство в среднем на тебя тратит. А то цифры с потолка выдумываешь тут. Эти твои цифры с потолка взятся не могут.
-Телефоны, телевизоры купленные на розетке белые, на весь товар официально гарантия плюс чек в посылке присылают - значит все уплачено.
-в Украине ПДВ является бюджетообразующим(на 1м месте по доходах в бюджет), мало в каких странах так
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22.01.2021 13:59 Відповісти
с потолка цифры пишешь ты. Я ьеру бюлдет на армию и делю на 42 млн. населения, получаю 10500 грн. Такая же метолика по остальным тратам.
Дети конечно могут учиться в бурсе но в Украине 650 тыс.студентов на бюджете.
"Официальная гарантия" не значит что товар ввезен с растаможкой и и уплатой НДС.
"Бюджетообразующее ПДВ" - это значит что остальные налоги собираются из рук вон плохо, что и следовало доказать.
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22.01.2021 14:24 Відповісти
420млрд на армию? ) я думал в 4 раза меньше, может это секретное финансирование ) Та даже весь бюджет подели на 42млн, все равно там выходит что если будешь тратить в магазинах 7-8тыс грн в месяц с человека то ПДВ перекроет все расходы государства на тебя.

"Бюджетообразующее ПДВ" это значит что государство выбрало такую модель собирания налогов, при такой модели зато можно кошмарить бизнес и иметь карманные суды чем собственно власть и занимается.
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22.01.2021 14:39 Відповісти
бюлдет на армию - 267 млрд.грн., - ок, не 10500 а 6400 грн., итого на семью = 25600 грн. в год. Пенсионный фонд - 208 млрд., итого 5900 грн. на человека = 23600 грн. в год. Прибавь образование, медицину и т.п., выйдет те самые 100 тыс. Оу, пусть даже будет 80 тыс., все равно одним НДСом тут не отобьешься. Надо или резать социальные расходы (убрать бесплатное обюучение), или собирать налоги СО ВСЕХ.
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22.01.2021 15:12 Відповісти
та я уже поделил и посчитал, какие 100тыс? Доход в бюджет сколько был в прошлом году? 1070млрд грн где-то. Подели на 42млн население = 25500 с человека в год. делим на 12 = 2100 гдето за месяц с человека налогов в среднем.
Вот скупляйся на 13тыс грн в месяц в магазинах и по ПДВ полностью перекроешь расходы государства на тебя.
Но это если полностью считать - с расходами на долги, президента, раду и прочих дармоедов так что можно и меньше.
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22.01.2021 17:05 Відповісти
Я тебе эти цифры и выдал - 25 тыс. на человека = 100 тыс. на семью. С чем ты споришь?
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22.01.2021 18:44 Відповісти
с тем что я не согласен как тратится бюджет, процентов 30 воруют еще процентов 20 расходуются неэффективно на хрню типа аппарата президента пусть на велосипеде ездит. Так что делим на 2. Итого семья по ПДВ больше отдает налогов чем получает
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23.01.2021 03:16 Відповісти
Если бы ты знал, как обходиться вообще без переводов в Украину, ты бы эту муйню здесь не нёс.
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21.01.2021 13:45 Відповісти
Трускавецкий Гарвард... Будущий премьер...
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21.01.2021 13:49 Відповісти
работаю дистанционно с Польшей и Испанией - в принципе все устраивает Голова есть а рук уже, пожалуй, не хватает.. жену привлек к изучению Котлин под андроид..... все же лучше, чем по бабским форумам да советчицам шариться
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21.01.2021 13:57 Відповісти
Так проблема там сейчас в другом- недистанционные отрасли)))) там реально никого нет... дисбалан
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21.01.2021 14:11 Відповісти
ну ну, кто готов декларацию деньги честно заработанные отнести в налоговую?
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21.01.2021 13:59 Відповісти
Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном - Цензор.НЕТ 3257
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21.01.2021 14:27 Відповісти
так 20% ндс на все що заробітчане купують в Україні це теж податок!
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21.01.2021 14:01 Відповісти
Заробитчане - платят налоги за рубежом.
Олигархи - платят налоги за рубежом.
В Украине платят только лохи?
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21.01.2021 14:39 Відповісти
Олигархи платят за рубехом ЧАСТЬ налогов. Основную часть, в виде налога с фонда зарплат, налог за пользование ресурсами, и т.п. они все-таки платят в Украине.
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21.01.2021 14:56 Відповісти
Подоходный налог, ЕСВ ... - платят работники, а предприятие выступает налоговым агентом.
За пользование ресурсами: за уголь - 4 грн.тонна, газ - 116 грн тыс.куб. Это "слезы".
А свои налоги платят в офшорах.
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21.01.2021 15:00 Відповісти
эти работники, которые платят "сами", зарабатывают тоже "сами"? Или им работу дают олигархи?
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21.01.2021 15:10 Відповісти
тю, проблема, ввести акциз 20% на все
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21.01.2021 14:41 Відповісти
Мне тут давеча с привата звонили, интересовались откуда я каждый месяц получаю переводы на счёт. Послал лесом. Говорю, а что не видно ? (adsense) Пока отстали. Интересно, с гугл адсенс в Украине тоже надо налоги платить ?
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21.01.2021 15:48 Відповісти
твари. где рабочие места ???
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21.01.2021 16:15 Відповісти
Государство которое только тем и занимается что обманывет свое собственное население требует от населения честности. В головах наших людей уже на генетическом уровне вбито что государство это враг, грабитель и обманщик. И если государство хочет честности от граждан то сначала должно стать честным и справедливым само. А пока такие призывы это пердежь в лужу.
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21.01.2021 16:42 Відповісти
Два в одном!
Получают зарплату за рубежом, а тут - дотацию на коммуналку как безработные!
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22.01.2021 10:56 Відповісти
 
 