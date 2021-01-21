Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном

Всі доходи українських громадян повинні обкладатися податком, але якщо українці працюють в іншій країні й платять податки там, в Україні вони їх платити не повинні.

Про це сказав в інтерв'ю "Гордону" глава Державної податкової служби України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ.



"12 мільярдів доларів - це великі гроші, згоден. Загальне правило просте: з доходів, які отримують українські громадяни, сплачуються податки. Неважливо де. У нас є підписані угоди про виключення подвійного оподаткування абсолютно з усіма країнами, де працюють наші люди. Якщо наші громадяни заплатили податки за кордоном - у Польщі, Угорщині, Португалії або десь ще - в Україні ніхто з них вимагати податки не має права. Єдине, що вони повинні зробити, - це подати податкову декларацію. Тому що це конституційна норма. Стаття 67 Конституції України говорить: "Усі громадяни України повинні подавати до податкових інспекцій податкову декларацію за звітний рік", - сказав чиновник.

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