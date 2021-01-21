Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном
Всі доходи українських громадян повинні обкладатися податком, але якщо українці працюють в іншій країні й платять податки там, в Україні вони їх платити не повинні.
Про це сказав в інтерв'ю "Гордону" глава Державної податкової служби України Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ.
"12 мільярдів доларів - це великі гроші, згоден. Загальне правило просте: з доходів, які отримують українські громадяни, сплачуються податки. Неважливо де. У нас є підписані угоди про виключення подвійного оподаткування абсолютно з усіма країнами, де працюють наші люди. Якщо наші громадяни заплатили податки за кордоном - у Польщі, Угорщині, Португалії або десь ще - в Україні ніхто з них вимагати податки не має права. Єдине, що вони повинні зробити, - це подати податкову декларацію. Тому що це конституційна норма. Стаття 67 Конституції України говорить: "Усі громадяни України повинні подавати до податкових інспекцій податкову декларацію за звітний рік", - сказав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли проти людини немає доказів, її просять всього навсього написати безневинний текст, який потім ляже в основу обвинувального акту.
Вы хотите двигаться на Запад, или в Монголию?
А гривна ТАМ - чем обеспечена ?
Иди в школу - школота тупая !
Знак вопроса могли бы и убрать. А так - люто плюсую.
Работодатель тебе предоставляет форму о твоих доходах с работы, все.
Поэтому в той же Польше есть куча фирм "ксенговых" к которым ты приходишь и они тебе помогают оформить. Ну или можешь сам, если долго живешь и знаешь все нюансы.
Не подал вовремя - штраф.
И потом, по итогам года, налоговая делает сверку и если решит что у тебя недоплата, тебе придет письмо счастья что ты должен перевести еще денег на счет казначейства. И попробуй не перевести, штраф будет такой что мало не покажется.
Зи чи, я вас не знаю, тому попрошу...
Це тобі не вибори де ти міг розповідати казки типу "Я голосую не за Зеленського а проти Порошенка!" Тут така відмазка не пройде.
Як свідчить історія і ми це бачили, а те що намагаються витягнути з кишені рядового українця, який як правило потім стане голим солдатом, банально вкрадуть чиновники.
І до речі голих солдат вже давно немає, року так з 2016.
Так что тем кто кричит "хачем платить налоги" я бы предложил выбрать что вычеркнуть - бесплатную школу, или институт, или армию. Или родилетей-пенсионеров.
Что значит учатся за бюджета ?
А не за мои деньги учатся мои дети ?
Не я пополняю и такие как я налогами тот самый бюджет?
Откуда дурко деньги в этом бюджете ? Марсианин дал ?
А не потом эти ученики когда закончат обучения и не будут возвращать налогами в этот бюджет деньги которые потрачены на их обученные? Сколько до пенсии им работать и пополнят этот бюджет своими налогами ? A ? 🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂
Вот я в Дании плачу 42 % налога и знаю почему надо платит .
А в Украине? Зачем платит ?
Также прими во внимание, что вся бытовая техника которую они покупают на всяких Розетках, идет без ПДВ потому что через ФОПов. Также посещение ресторанов и кафе не облагается ПДВ потому что опять же ФОПы.
100тыс в год государство не тратит на двух детей, возьми годовой бюджет и подели на количество людей - там по 23тыс в год на человека выходит. Отними облуживание госдолга, содержание чиновников - остается 10тыс. в год, 835грн в месяц.
На 4 человека расходы государства 3340грн в месяц
Итого выходит 20875 грн в месяц нужно семье с 4х человек тратить в магазинах чтоб компенсировать расходы государства на себя. Кто на заработках даже больше привозят своей семье
- 100 тыс. - на семью а не на 2 детей. Конкретно по детям - обучение ребенка в школе обходится в 5 тыс. в год, в ВУЗе - 20 тыс. Итого если 1 ребенок в школе другой в ВУЗе - уже 25 тыс. в год. Далее - раздели бюджет на армию на количество населения, выходит по 10500 грн. на человека, итого на семью из 4 человек - 42 тыс. Далее прибавь скорую, полицию - итого под 100 тыс. и выходит. Кстати госдолг, чиновников, государственные больницы, и пр. я сюда не включал, если их прибавить то будет намного больше.
- На Розетке контрабандный товар, завезенный без растаможки и ПДВ.
- в кафе и ресторанах ПДВ уплачено только на сырье ( и то не на все - основную массу им привозят на место и продают за наличку, без ПДВ). Во всем мире ПДВ платится на каждой стадии, т.е. и на сырье и на продукт переработки, кроме ресторанов-кафе в Украине.
-Телефоны, телевизоры купленные на розетке белые, на весь товар официально гарантия плюс чек в посылке присылают - значит все уплачено.
-в Украине ПДВ является бюджетообразующим(на 1м месте по доходах в бюджет), мало в каких странах так
Дети конечно могут учиться в бурсе но в Украине 650 тыс.студентов на бюджете.
"Официальная гарантия" не значит что товар ввезен с растаможкой и и уплатой НДС.
"Бюджетообразующее ПДВ" - это значит что остальные налоги собираются из рук вон плохо, что и следовало доказать.
"Бюджетообразующее ПДВ" это значит что государство выбрало такую модель собирания налогов, при такой модели зато можно кошмарить бизнес и иметь карманные суды чем собственно власть и занимается.
Вот скупляйся на 13тыс грн в месяц в магазинах и по ПДВ полностью перекроешь расходы государства на тебя.
Но это если полностью считать - с расходами на долги, президента, раду и прочих дармоедов так что можно и меньше.
декларациюденьги честно заработанные отнести в налоговую?
Олигархи - платят налоги за рубежом.
В Украине платят только лохи?
За пользование ресурсами: за уголь - 4 грн.тонна, газ - 116 грн тыс.куб. Это "слезы".
А свои налоги платят в офшорах.
Получают зарплату за рубежом, а тут - дотацию на коммуналку как безработные!