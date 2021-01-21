Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала під час одержання хабаря начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби в Полтавській області.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від комерційних структур за неперешкоджання фінансово-господарській діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як наголошують, зокрема задокументовано, що чиновник встановив "таксу" для одного з підприємств у розмірі 2,5% від загального обороту фінансових операцій.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в службовому кабінеті під час одержання чергового хабаря.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Читайте також: За матеріалами СБУ у 2020 році засудили 12 прикордонників і чотирьох митників. ФОТО





