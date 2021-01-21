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Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ. ФОТО

Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала під час одержання хабаря начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби в Полтавській області.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від комерційних структур за неперешкоджання фінансово-господарській діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як наголошують, зокрема задокументовано, що чиновник встановив "таксу" для одного з підприємств у розмірі 2,5% від загального обороту фінансових операцій.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в службовому кабінеті під час одержання чергового хабаря.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ 01
Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ 02
Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ 03

хабар (4692) податкова (705) СБУ (12774)


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Думаю что откупится ещё до суда,ну или в суд чемодан занесёт и там всё порешает.
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21.01.2021 13:38 Відповісти
Сама брать не могла...., передавала на Киев, но цепочку на верх никто расследовать не будет!
Иначе - сидели бы все руководители!
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21.01.2021 13:40 Відповісти
В этом вся суть украинского государства со дня его основания, абсолютно ничего не меняется, только раньше это было ЧП, то теперь это в порядке вещей, судьи ведь тоже люди
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21.01.2021 13:48 Відповісти
Сама суть хохлизма - все берут взятки, все дают взятки, а виновато украинское государство
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21.01.2021 14:16 Відповісти
Дядя ну очень голодный!! А суд ну очень гуманный!!
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21.01.2021 14:37 Відповісти
Керівника управління Державної податкової служби на Полтавщині затримано під час одержання хабаря, - СБУ - Цензор.НЕТ 4177
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21.01.2021 17:03 Відповісти
 
 