ЄСПЛ встановив порушення свободи слова у справі про ціну Межигір'я для Януковича
Європейський суд з прав людини у справі "Лещенко проти України" встановив порушення свободи слова за відмову у 2011 році надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки експрезиденту Віктору Януковичу в Межигір'ї.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Лещенко проти України. Європейський суд встановив порушення свободи слова через відмову держави (у 2011 році) надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки Януковичу у Межигір‘ї. Стратегічна справа, яку вів Центр демократії та верховенства права 10 років", - повідомив він.
На сайті Центру демократії і верховенства права зазначається, що подання заяви Сергієм Лещенком (нині - ексдепутат, член наглядової ради "Укрзалізниці". - Ред.) у ЄСПЛ спрямоване на оскарження рішень національних судів у справі про продаж Президенту України державної земельної ділянки в Межигір'ї.
За інформацією установи, продавець - Вишгородська РДА - а також суди всіх інстанцій вказали, що інформація про цю угоду не може бути надана журналісту, хоча закон передбачає безумовну відкритість даних про розпорядження державним майном.
Судовий процес в Україні тривав з серпня 2011 року по листопад 2012 року. Заява Лещенка в ЄСПЛ ґрунтувалася на статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка гарантує право вільно отримувати та передавати інформацію.
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Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.