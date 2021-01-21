ЄСПЛ встановив порушення свободи слова у справі про ціну Межигір'я для Януковича

Європейський суд з прав людини у справі "Лещенко проти України" встановив порушення свободи слова за відмову у 2011 році надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки експрезиденту Віктору Януковичу в Межигір'ї.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Лещенко проти України. Європейський суд встановив порушення свободи слова через відмову держави (у 2011 році) надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки Януковичу у Межигір‘ї. Стратегічна справа, яку вів Центр демократії та верховенства права 10 років", - повідомив він.

На сайті Центру демократії і верховенства права зазначається, що подання заяви Сергієм Лещенком (нині - ексдепутат, член наглядової ради "Укрзалізниці". - Ред.) у ЄСПЛ спрямоване на оскарження рішень національних судів у справі про продаж Президенту України державної земельної ділянки в Межигір'ї.

За інформацією установи, продавець - Вишгородська РДА - а також суди всіх інстанцій вказали, що інформація про цю угоду не може бути надана журналісту, хоча закон передбачає безумовну відкритість даних про розпорядження державним майном.

Судовий процес в Україні тривав з серпня 2011 року по листопад 2012 року. Заява Лещенка в ЄСПЛ ґрунтувалася на статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка гарантує право вільно отримувати та передавати інформацію.

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