Майже 500 жителів одного із сіл на Львівщині залишилися без газу через зсув, - ОДА
У Львівській області в селі Модричі Дрогобицького району майже півтисячі жителів залишилися без газопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.
"20 січня о 18:20 год. Поблизу с. Модричі (Трускавецька ТГ, Дрогобицький район), в зв'язку з обвалом, пошкоджена газова труба. Без газопостачання тимчасово залишилося 482 абоненти в с. Модричі", - сказано в повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи працівниками ПАТ "Львівгаз" тривають.
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Генрих Ричи
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