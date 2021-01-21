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Новини
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Майже 500 жителів одного із сіл на Львівщині залишилися без газу через зсув, - ОДА

Майже 500 жителів одного із сіл на Львівщині залишилися без газу через зсув, - ОДА

У Львівській області в селі Модричі Дрогобицького району майже півтисячі жителів залишилися без газопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.

"20 січня о 18:20 год. Поблизу с. Модричі (Трускавецька ТГ, Дрогобицький район), в зв'язку з обвалом, пошкоджена газова труба. Без газопостачання тимчасово залишилося 482 абоненти в с. Модричі", - сказано в повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи працівниками ПАТ "Львівгаз" тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужні зливи на Закарпатті викликали небезпечні зсуви, які зруйнували декілька будинків, - ОДА

аварія (560) газ (10408) зсув (33) Львівська область (2418)


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Дальше рубите лес в Карпатах...Идиоты.
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Леса вырубили уже все?
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Киеву приготовиться.. не все ещё пагорбы сровняли с уровнем земли копатели-строители..(
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21.01.2021 13:51 Відповісти
Дело не в лесах и деревьях. Там грунт проседает из-за заброшенной калийной шахты в соседнем Стебнике. В начале 90-х шахту закрыли.
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21.01.2021 15:38 Відповісти
 
 