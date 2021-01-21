Убивство співробітника АП Бухтатого: іноземець, який вчинив напад, отримав 8 років в'язниці
До 8 років позбавлення волі засуджено одного з убивць співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"У четвер, 21 січня 2021 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 громадянина Республіки Вірменія засуджено до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу", - зазначили у відомстві.
Злочин стався в березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві. Обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці і вчинили розбійний напад, завдавши чоловікові щонайменше чотири удари в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві жителі. Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України.
В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити і затримати одного з нападників.
За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України і засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.
Свою провину обвинувачений визнав частково.
Матеріали щодо співучасника злочину виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.
Олександр Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.
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