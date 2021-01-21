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Убивство співробітника АП Бухтатого: іноземець, який вчинив напад, отримав 8 років в'язниці

Убивство співробітника АП Бухтатого: іноземець, який вчинив напад, отримав 8 років в'язниці

До 8 років позбавлення волі засуджено одного з убивць співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер, 21 січня 2021 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 громадянина Республіки Вірменія засуджено до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу", - зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор попросив 9 років для іноземця, який вчинив у 2019 р. розбійний напад на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер

Злочин стався в березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві. Обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці і вчинили розбійний напад, завдавши чоловікові щонайменше чотири удари в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві жителі. Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України.

В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити і затримати одного з нападників.

За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України і засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Свою провину обвинувачений визнав частково.

Також читайте: Іноземець, підозрюваний у нападі на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер, постане перед судом, - прокуратура

Матеріали щодо співучасника злочину виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.

Олександр Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.

Автор: 

вирок (1062) прокуратура (3667) в’язниця (440) вбивство (3080) Бухтатий Олександр (8)


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Топ коментарі
+10
Як це за вбивство давати 8 років? Аваков порішав? Має бути довічне ув'язнення без УДО!
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21.01.2021 13:51
+4
Почему такой маленький срок?
Лишить человека жизни от нечего делать - и 8 лет?
Почему в США за такое 20 лет дают?
Преступность будет только расти с такими судами.
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21.01.2021 14:21
+3
Не того из АП замочили! Вот если бы Ермака, пол-страны бы на защиту встало.
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21.01.2021 14:05
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Як це за вбивство давати 8 років? Аваков порішав? Має бути довічне ув'язнення без УДО!
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21.01.2021 13:51 Відповісти
Как раз Аваков свою работу выполнил, убийцу упаковал. А вот судьи, которые принимают такие решения, и депутаты, которые не меняют законодательство, вот как этих долбодятлов назвать?
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21.01.2021 15:41 Відповісти
Суддя міг призначити максимальне покарання за вбивство в складі групи - довічне ув'язнення, але не зробив цього, отже були певні домовленості. А враховуючи етнічне походження вбивці - вірмен, нескладно зрозуміти що без вірменської діаспори та Авакова тут не обійшлось.
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21.01.2021 15:45 Відповісти
Не того из АП замочили! Вот если бы Ермака, пол-страны бы на защиту встало.
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21.01.2021 14:05 Відповісти
Колись нацисти таке саме проповідували стосовно євреїв... А потім деякі "активні", коли встало питання про "чистоту крові", з жахом довідувалися, що у них в роду були євреї... Догодило до того, що покінчували життя самогубством... Дивись, щоб і у тебе так не сталося - може у тебе теж є "вірменське коріння"...
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21.01.2021 14:57 Відповісти
Почему такой маленький срок?
Лишить человека жизни от нечего делать - и 8 лет?
Почему в США за такое 20 лет дают?
Преступность будет только расти с такими судами.
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21.01.2021 14:21 Відповісти
Він же (армянин) іноземець а їм все можна ,це Українців без доказів тримають за гратами роками.
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21.01.2021 14:36 Відповісти
Підмастили суддю.
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Цензор! С 25 июня 2019 в Украине нет Администрации президента (АП). Зе сделал вмето АП -Офис президента.
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21.01.2021 14:24 Відповісти
Бурхатый - работал в департаменте информационной политики Администрации президента Порошенко. https://site.ua/gleb.zhavoronkov/9003/ Кто такие порохоботы и за что они борются?
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21.01.2021 15:22 Відповісти
 
 