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Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, "Північний потік-2" будемо обговорювати з новою адміністрацією США, - Меркель

Важливо, щоб Україна отримала газовий договір,

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не змінила своєї думки щодо "Північного потоку-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель заявила під час брифінгу.

"Я не змінила в своїй основі думки щодо "Північного потоку-2", для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією", - зазначила канцлерка.

За її словами, в будь-якому випадку "екстериторіальні санкції" - це "не норма".

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують ввести санкції до російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС".

Також читайте: Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального

19 січня США ввели санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.

Автор: 

Німеччина (7324) Меркель Ангела (1139) США (22525) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+23
Бабушка , кому ты врешь?
Будет достроен СП-2 и не будет никакого транзита через Украину.
Не для этого москали и задумали это СП- 2 ?
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21.01.2021 13:58
+17
Меркель не смотрела видео Навального, чтобы увидеть, на что тратятся деньги немецких потребителей газа?
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21.01.2021 14:08
+15
Меркель не слышала про вчерашнюю резолюцию Европарламента, которая настаивает на закрытии этого проекта?
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21.01.2021 14:07
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Бабушка одной ногой на пенсии, осенью выборы. Её слова сейчас мало что значат, зато её преемник за СП-2 двумя руками
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21.01.2021 15:01 Відповісти
Дуже вірогідно, що замість Макрелі головою її партії стане черговий "шрьодер".
"Два роки тому - вперше від початку покарання РФ за дії у Криму та Донбасі - засідання російсько-німецького форуму "Петербурзький діалог" відбулося у Німеччині.
Організатором цього форуму, вкрай вигідного для демонстрації Росією поступового виходу з міжнародної ізоляції, був тодішній прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.
Тож невипадково, що обрання Лашета на посаду голови консервативної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) так потішило РФ. Особливо зважаючи на те, що новий лідер партії матиме найвищі шанси вже цієї осені змінити Ангелу Меркель і на посаді канцлера."
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/01/18/7118634/
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21.01.2021 15:44 Відповісти
да уж...

Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, "Північний потік-2" будемо обговорювати з новою адміністрацією США, - Меркель - Цензор.НЕТ 6830
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21.01.2021 17:33 Відповісти
16.09.2019 г
По данным нескольких источников основная позиция Запада по газовым переговорам РФ и Украины сводится к двум вариантам.
Первый - десятилетний контракт по нормам европейского энергетического законодательства.
Второй - Если Украина откажется от условий России, в этом случае

Запад может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
В этом случае оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности.
«Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.
И в первом и во втором случае нужно чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство
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21.01.2021 15:03 Відповісти
Ранее в интервью https://www.politico.eu/article/germany-chancellor-candidate-armin-laschet/ Politico Лашет говорил, что выступает за строительство Северного потока 2.
"Вопрос об энергетических отношениях между Россией и ЕС намного шире, чем просто "Северный поток 2", - говорил он.
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21.01.2021 15:04 Відповісти
нет что б ввести санкции за Кениксберг, эта шаловливая фройляйн крутит попой перед фашистской россией.....
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21.01.2021 15:20 Відповісти
От же ШТАЗІєвска комсомольська ****! Не подобаються їй "екстериторіальні санкції" А які вон ще можуть бути - заборонити Кацапії продавати щі в США? Так і старається ліберастична погань заплутати недалеких людей розпливчатими термінами. Якщо США бачить, що Кацапія є для них загрозою, то зрозуміло, що будь-яке посилення Посконної недоімперії для США небажане. Доходи від експорту газу дозволяють ***** зміцнювати його військо - це ж очевидно. І тому логічно, що США, дбаючи про свою безпеку, протидіють цьому. Та хоч по всьму світу - міжнародне право цього не забороняє. В тому числі і всупереч жлобській позиції гансів, для яких сьогоднішня вигода важливіша за завтрішнє безпечне існування.
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21.01.2021 15:38 Відповісти
Історія повторюється. Колись два тирана сталін і гітлер намагалися поділити і завоювати світ що привело да десяткам міліонам жертв, ,і ще більше поранених і івалідів,розрухою і знищенням промисловості ,а тепер знову роблять новоявленні і послідовникі цих ублюдків,нові заговори і домовленості . На Україну їм начхати--росло би їхнє збагатчення Є становиться і завдяки сговору наших гнид,зрадників, колоборантів . При владі коломойські, фельдмани, фішери, пінчуки, розенблати, та їхня шестірка зеленожаба Правда милі українські призвища при владі.
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21.01.2021 15:51 Відповісти
завдяки сговору наших гнид,зрадників, колоборантів
И причём тут Сталин и Хитлер? -- два Вождя двух Социалистических Рабочих Империй...
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21.01.2021 15:58 Відповісти
Пусть на День Пабеды в Расее посмотрит расейское ТВ.
Там она увидит расиян на машинах с надписями "На Берлин" и "Можем повторить"
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21.01.2021 15:57 Відповісти
Смотрим, видим... -- не дойдут, не повторят -- ... очень не страшно, короче...*)
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21.01.2021 15:59 Відповісти
Никогда не говори никогда.
Это ж безпредельщики. Им и идти или ехать необязательно. Могут бомбочку фугануть, ядерную.
Им даже своих не жалко - бабы еще нарожают.
Хорошо вам там сидеть за спиной Украины
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21.01.2021 16:06 Відповісти
Ну, было б хорошо -- тут бы не сидели... -- а за спиной у вас Москва сидит...*)
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21.01.2021 16:14 Відповісти
У нас за спиной - да, сидит Москва. И пока Москва нас убивает, вы можете сидеть спокойно
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21.01.2021 16:23 Відповісти
А я про шо? -- от начнёте Москву убивать -- мы и обеспокоимся.

А пока -- чего ради беспокоиться о добровольно в плен идущих?
Красный Крест на то есть...
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21.01.2021 16:26 Відповісти
Дивно якось, - Меркель в першу чергу чомусь турбується про громадян Німеччини а не України.
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21.01.2021 16:02 Відповісти
За свою страну, конечно, беспокоится надо. Это не оспаривается
Но надо понимать, что эти сумасшедшие в любой момент могут пойти "На Берлин".
И только Украина их может сдерживать.Вы хоть приготовится успеете.
А то можем сделать коридор...
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21.01.2021 16:09 Відповісти
Что-то до сих пор не поддерживали
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21.01.2021 16:20 Відповісти
Недовольному холопу, хоть вола в жопу. (с)
Майдан и Пороха поддерживали на всю катушку -- на всех уровнях -- от правительств до волонтёров!
...разачаровываешь ты меня несправедливостью, Дідуган...
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21.01.2021 16:29 Відповісти
видимо хто такой Бисмарк и шо он там говаривал фрау штази саааавсем не в кусах......
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21.01.2021 16:37 Відповісти
Бундесфрау Меркель: «"Важно, чтобы Украина получила газовый договор". Через хайко Мааса мы её потом кинем.»
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21.01.2021 16:46 Відповісти
Да, должен признать, конечно, поддерживали. Это я в сердцах так говорю. Но согласись и ты , доля правды в моих словах есть.
Конечно, я во во всем виню наш "мудрый" украинский нарід, которій схибив в самый неподходящий момент. И вместо Пороха выбрал клоуна. Сорвав этим самым стоп-кран.
Устали, так сказать. И честно - было отчего устать. И честно - против нас действовала самая хищная держава в мире. Что не отменяет того, что надо думать. Головой.
Но слишком много оказалось внушаемых расейской пропагандой. Вот тут и надо было нас поддержать.
Не деньгами. А морально
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21.01.2021 16:52 Відповісти
А я шо делаю? -- тебя моя моральная поддержка поддерживает? *)
Поддерживают вас все! И Штаты, и ФРГ, и Франция, и Италия... -- и вся Восточная Европа!
-- так делайте, хоть что-нибудь в ответ...
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21.01.2021 16:57 Відповісти
Теперь,пока не избавимся от зеленой сопли, ничего не будет
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22.01.2021 01:23 Відповісти
Путінська консерва в Німеччині вскрилась
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21.01.2021 17:09 Відповісти
И когда уже эта комсомольская политическая про........ из германии уйдёт на пенсию!! задолбала всех своей любовью до россии и особой озабоченностью к Украине! И НОСИТ ЖЕ ЗЕМЛЯ ТАКИХ НА СЕБЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ ТАК ДОЛГО!!
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22.01.2021 13:57 Відповісти
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