Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, "Північний потік-2" будемо обговорювати з новою адміністрацією США, - Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не змінила своєї думки щодо "Північного потоку-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель заявила під час брифінгу.
"Я не змінила в своїй основі думки щодо "Північного потоку-2", для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією", - зазначила канцлерка.
За її словами, в будь-якому випадку "екстериторіальні санкції" - це "не норма".
Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують ввести санкції до російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС".
19 січня США ввели санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.
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"Два роки тому - вперше від початку покарання РФ за дії у Криму та Донбасі - засідання російсько-німецького форуму "Петербурзький діалог" відбулося у Німеччині.
Організатором цього форуму, вкрай вигідного для демонстрації Росією поступового виходу з міжнародної ізоляції, був тодішній прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.
Тож невипадково, що обрання Лашета на посаду голови консервативної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) так потішило РФ. Особливо зважаючи на те, що новий лідер партії матиме найвищі шанси вже цієї осені змінити Ангелу Меркель і на посаді канцлера."
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/01/18/7118634/
По данным нескольких источников основная позиция Запада по газовым переговорам РФ и Украины сводится к двум вариантам.
Первый - десятилетний контракт по нормам европейского энергетического законодательства.
Второй - Если Украина откажется от условий России, в этом случае
Запад может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
В этом случае оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности.
«Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.
И в первом и во втором случае нужно чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство
"Вопрос об энергетических отношениях между Россией и ЕС намного шире, чем просто "Северный поток 2", - говорил он.
И причём тут Сталин и Хитлер? -- два Вождя двух Социалистических Рабочих Империй...
Там она увидит расиян на машинах с надписями "На Берлин" и "Можем повторить"
Это ж безпредельщики. Им и идти или ехать необязательно. Могут бомбочку фугануть, ядерную.
Им даже своих не жалко - бабы еще нарожают.
Хорошо вам там сидеть за спиной Украины
А пока -- чего ради беспокоиться о добровольно в плен идущих?
Красный Крест на то есть...
Но надо понимать, что эти сумасшедшие в любой момент могут пойти "На Берлин".
И только Украина их может сдерживать.Вы хоть приготовится успеете.
А то можем сделать коридор...
Майдан и Пороха поддерживали на всю катушку -- на всех уровнях -- от правительств до волонтёров!
...разачаровываешь ты меня несправедливостью, Дідуган...
Конечно, я во во всем виню наш "мудрый" украинский нарід, которій схибив в самый неподходящий момент. И вместо Пороха выбрал клоуна. Сорвав этим самым стоп-кран.
Устали, так сказать. И честно - было отчего устать. И честно - против нас действовала самая хищная держава в мире. Что не отменяет того, что надо думать. Головой.
Но слишком много оказалось внушаемых расейской пропагандой. Вот тут и надо было нас поддержать.
Не деньгами. А морально
Поддерживают вас все! И Штаты, и ФРГ, и Франция, и Италия... -- и вся Восточная Европа!
-- так делайте, хоть что-нибудь в ответ...