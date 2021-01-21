Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, "Північний потік-2" будемо обговорювати з новою адміністрацією США, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не змінила своєї думки щодо "Північного потоку-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель заявила під час брифінгу.

"Я не змінила в своїй основі думки щодо "Північного потоку-2", для мене було важливо, щоб Україна отримала газовий договір і ми, звичайно, будемо обговорювати це з новою американською адміністрацією", - зазначила канцлерка.

За її словами, в будь-якому випадку "екстериторіальні санкції" - це "не норма".

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують ввести санкції до російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС".

Також читайте: Депутати Європарламенту хочуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" через арешт Навального

19 січня США ввели санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника.